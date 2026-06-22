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పరీక్ష లేకుండానే వైద్యారోగ్య శాఖలో ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.1లక్షకు పైగా వేతనం!

ఏపీ ఎమ్​ఎస్​ఆర్​బీ నుంచి 32 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ - ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక!

APMSRB Recruitment 2026
APMSRB Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 3:00 PM IST

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APMSRB Recruitment 2026 : నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్. ఆంధ్రప్రదేశ్​ మెడికల్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్​మెంట్ బోర్డు నుంచి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ నోటిఫికేషన్​లో భాగంగా ఏపీ హెల్త్, మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్పేర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 32 పోస్టులను కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్నారు. పోస్టు రకాన్ని బట్టి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.1లక్ష నుంచి 1లక్షా 10 వేల వరకు వేతనం లభిస్తుంది. అలాగే, ఈ ఉద్యోగాల కోసం ఎలాంటి రాత పరీక్ష రాయాల్సిన పని లేదు. మరి, ఆ పోస్టులు ఏంటి? విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏవిధంగా ఉంటుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హెల్త్, మెడికల్ & ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో 32 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది ఏపీ మెడికల్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్(NHM) కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయనున్న ఈ ఉద్యోగాలలో 17 పీడియాట్రిషియన్‌, 15 కన్సల్టెంట్‌ సైకియాట్రిస్ట్‌ పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆసక్తి, తగిన అర్హతలు గల అభ్యర్థులు జులై 2, 2026న నిర్వహించే ఇంటర్వ్యూకి హాజరుకావచ్చు.

పోస్టుల వివరాలు :

  • పీడియాట్రిషియన్‌ - 17
  • కన్సల్టెంట్‌ సైకియాట్రిస్ట్‌ - 15

అర్హతలు :

ఈ పోస్టులకు పోటీ పడాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీబీఎస్​తో పాటు సంబంధిత స్పెషలైజేషన్​లో ఎండీ లేదా మెడికల్ పీజీ(PG) కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. అలాగే, ఏపీఆర్‌సీలో అభ్యర్థులు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకుని ఉండాలి. సంబంధిత విభాగంలో వైద్యుడిగా పనిచేసిన ముందస్తు అనుభవం ఉన్నవారికి కాస్త ప్రాధాన్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

వయోపరిమితి :

ఈ పోస్టులకు పోటీ పడే అభ్యర్థుల వయసు 01.01.2026 నాటికి 42 ఏళ్లు మించకుండా ఉండాలి. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాలు వయోపరిమితిలో సడలింపు అవకాశం ఉంటుంది.

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జీతం :

ఈ కాంట్రాక్ట్ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి నెలకు పీడియాట్రిషియన్‌కు రూ.1,10,000; కన్సల్టెంట్‌ సైకియాట్రిస్ట్‌కు రూ.1,00,000 గౌరవ వేతనం లభిస్తుంది.

ఎంపిక విధానం :

అభ్యర్థుల అకడమిక్ మెరిట్, ఉద్యోగ అనుభవం, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉండనుంది.

ఇంటర్వ్యూ తేదీ : ఈ ఉద్యోగాలకు జులై 2వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించనున్నారు.

వేదిక : తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫారమ్, విద్యార్హతల ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్, పాస్​పోర్ట్​ సైజ్ ఫొటోలతో నేరుగా ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావచ్చు. జులై 2 నాడు ఉదయం 10 నుంచి ఏపీ మెడికల్‌ సర్విస్‌ రిక్రూట్‌మెంట్‌బోర్డ్‌, గ్రౌండ్‌ఫ్లోర్‌, ఐటీ పార్క్‌, మంగళగిరి, గుంటూరు జిల్లాలో ఈ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది.

ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు అప్లికేషన్ ఫారమ్, నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://apmsrb.ap.gov.in/msrb/

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AP MEDICAL SERVICES JOBS
PSYCHIATRIST JOBS AT AP MSRB
CONTRACT MEDICAL JOBS IN AP
వైద్యారోగ్య శాఖలో 32 ఉద్యోగాలు
APMSRB RECRUITMENT 2026

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