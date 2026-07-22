ETV Bharat / education-and-career
నీట్లో సరైన ర్యాంకు రాలేదా? - ఇంకా ఎన్ని అవకాశాలో!
- బీడీఎస్ నుంచి బీహెచ్ఎమ్ఎస్ దాకా.. - దేన్ని ఎంచుకోవాలో సూచిస్తున్న కెరియర్ నిపుణులు
Published : July 22, 2026 at 5:11 PM IST
NEET : నీట్లో మంచి ర్యాంకు వచ్చిన వారికి ఇబ్బంది లేదు. కానీ, సరైన ర్యాంకు రాకపోతే ఏవైపు వెళ్లాలనే విషయంలో తర్జనభర్జన పడుతుంటారు. ఏం చేయాలో తేల్చుకోలేకపోతుంటారు. ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందోనని భయపడుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. అవేంటో ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.
ఎంబీబీఎస్ సీటు రాకపోయినప్పటికీ వైద్య రంగంలో ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. BDS, BVSC&AH, BAMS, BHMS వంటి వృత్తి విద్యా కోర్సులు చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో ఏది ఎంచుకున్నా కూడా సరైన ప్రణాళికతో చదివితే, నిబద్ధతతో ముందుకు సాగితే భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగానే ఉంటుంది. అయితే, ఏ కోర్సును ఎంచుకోవాలి అనేదానికన్నా ముందు, విద్యార్థికి ఎందులో ఆసక్తి ఉందనేది చాలా కీలకమైన విషయం. ఆసక్తి, సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా ఎంపిక చేసుకోవాలి. తోటి వారు పలానా కోర్సు తీసుకున్నారు కాబట్టి నేనూ అదే తీసుకుంటాను అనుకోవడం, లేదంటే మనకు వచ్చిన ర్యాంకుకు ఇదే వస్తుంది కాబట్టి అని, ఇష్టం లేకపోయినా దాన్నే ఎంచుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు. కాబట్టి, ముందుగా ఉన్న అవకాశాలను తెలుసుకోవాలి.
ఎంబీబీఎస్ సీటు రాని వారికి జంతువుల వైద్యంపై ఆసక్తి ఉంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ వెటర్నరీ సైన్స్ అండ్ యానిమల్ హజ్బెండ్రీ మంచి ఎంపిక. అయితే, ఇది కేవలం పెంపుడు కుక్కలు, పిల్లులకు మాత్రమే చికిత్స చేసే కోర్సు కాదు. ఆవులు, గేదెలు, గొర్రెలు, మేకలు, కోళ్లు, గుర్రాలు వంటి పశువులతోపాటు అవసరమైతే వన్యప్రాణుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూడాల్సి ఉంటుంది.
అంతేకాదు.. ఈ కోర్సులో వెటర్నరీ అనాటమీ, మైక్రోబయాలజీ, ఫిజియాలజీ, ఫార్మకాలజీ, పశుపోషణ, మెడిసిన్, గైనకాలజీ, ప్రసూతి వైద్యం, సర్జరీ వంటి అనేక అంశాలను బోధిస్తారు. క్లినికల్ శిక్షణతోపాటు తప్పనిసరి ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. మొత్తం కోర్సు వ్యవధి ఐదున్నర సంవత్సరాలు ఉంటుంది.
వెటర్నరీ వైద్యుడిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత జంతువుల వ్యాధులను గుర్తించడం, మందులు ఇవ్వడం, ఆపరేషన్లు, ప్రసవాలు నిర్వహించడం, అంటువ్యాధులను నియంత్రించడం, రైతులకు సలహాలు ఇవ్వడం వంటి కీలక విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సేవలు అందించడంతోపాటు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పనిచేయడం కూడా ఈ వృత్తిలో భాగమే.
వెటర్నరీపై ఆసక్తి లేకపోతే దంతవైద్యం (బీడీఎస్) మంచి ఎంపిక. ఈ రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలంటే పీజీ చేయొచ్చు. సొంత క్లినిక్ అంశం కూడా కీలకం. ఆయుర్వేదంపై ఆసక్తి ఉంటే బీఏఎంఎస్, హోమియోపతిపై ఇంట్రస్ట్ ఉంటే బీహెచ్ఎంఎస్ను ఎంచుకోవచ్చు.
వీటితోపాటు బయోటెక్నాలజీని కూడా చూసుకోవచ్చు. పరిశోధనలు, ప్రయోగశాలలు, జన్యుశాస్త్రం, బయోటెక్నాలజీ రంగాల్లో భవిష్యత్తు నిర్మించాలనుకునే వారు పీజీ వరకు చదివే లక్ష్యంతో దీన్ని సెలక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అంతిమంగా.. ఏ కోర్సు ఎంచుకోవాలనేది కేవలం ర్యాంకు నిర్ణయించకూడదు. ముందుగా వ్యక్తిగత ఆసక్తి కీలకం. నచ్చిన పనినే ఎంచుకోవాలి. అందులో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? భవిష్యత్తు లక్ష్యాలేంటి? అనేది పరిశీలించి తర్వాతనే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఇలా కెరియర్ను సెలక్ట్ చేసుకుంటే ఎంబీబీఎస్ సీటు రాకపోయినా కూడా సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్ను నిర్మించుకోవచ్చు.
కెరియర్ చౌరస్తా : మీరెటు వెళ్తున్నారో తెలుసా? - పోనీ ఎక్కడికెళ్లాలో తెలుసా??