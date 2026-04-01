సోషల్‌ వర్క్‌లో పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేషన్‌ కోర్సు - సేవా దృక్పథం ఉన్నవారికి ఎంతో అనుకూలం

సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సులో థియరీతో పాటు ఫీల్డ్‌ వర్క్‌కూ ప్రాధాన్యం - ఎన్జీవోలు, ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ సంస్థలతో కలిసి పనిచేసి ప్రత్యక్ష అనుభవం పొందే అవకాశం - పేదరికం, నిరక్షరాస్యత, ఆరోగ్య సమస్యలవంటి అంశాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 1, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Master of Social Work Course in PG : సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలనే ఆసక్తి, సేవా దృక్పథం ఉన్నవారికి సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇందులో వ్యక్తులు, కుటుంబాలు, సమాజం ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్యలను శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసి, వాటికి సరైన పరిష్కారాలు సూచించే ప్రయత్నం చేస్తారు. పేదరికం, నిరక్షరాస్యత, ఆరోగ్య సమస్యలు, గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారత, బాలల సంక్షేమం లాంటి అంశాలు ఇందులో ముఖ్యంగా ఉంటాయి. ఈ కోర్సులో థియరీతో పార్ట్​తో పాటు ఫీల్డ్‌ వర్క్‌కూ ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం ఉంది. వీరు ఎన్జీవోలు, ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ సంస్థలతో కలిసి పనిచేసి ప్రత్యక్షమైన అనుభవాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

  • దేశంలో సోషల్‌ వర్క్‌లో పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేషన్‌ కోర్సు ప్రముఖ యూనివర్సిటీలెన్నో అందిస్తున్నాయి. ముంబయి, గువాహటిలోని టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సోషల్‌ సైన్సెస్, మద్రాస్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ సోషల్‌ వర్క్, తిరువనంతపురంలోని లయోలా కాలేజీలు, క్రైస్ట్‌ యూనివర్సిటీ - బెంగళూరు, రాజగిరి కాలేజ్‌-కొచ్చి, దిల్లీ యూనివర్సిటీ, జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్సిటీ, నిర్మలా నికేతన్‌- ముంబయి, కార్వే ఇన్‌స్టిట్యూట్‌-పుణె, చెన్నై, రోడా మిస్ట్రీ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ సోషల్‌ వర్క్‌ - హైదరాబాద్, ఆంధ్రా, ఆచార్య నాగార్జున, శ్రీకృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ, శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం మొదలైన సంస్థలెన్నో సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సును అందిస్తున్నాయి.
  • ప్రముఖ జాతీయ సంస్థల్లో పీజీ సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సులో ప్రవేశానికి సీయూఈటీ రాయాలి. రాష్ట్రీయ సంస్థల్లో పీజీ ఎంట్రెన్స్ టెస్టుతో అవకాశం కల్పిస్తారు. కొన్ని సంస్థలు ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే ఎక్జామ్స్​తో తీసుకుంటాయి. సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సులో కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్, కౌన్సెలింగ్, హ్యూమన్‌ రిసోర్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్, సోషల్‌ పాలసీ, మెడికల్, సైకియాట్రిక్‌ సోషల్‌ వర్క్ లాంటి అంశాలను బోధిస్తారు. రెండో సంవత్సరంలో విద్యార్థులు ఆసక్తి ప్రకారం వారికి నచ్చినట్లుగా స్పెషలైజేషన్‌ ఎంచుకోవచ్చు.
  • మెడికల్, సైకియాట్రిక్‌ సోషల్‌ వర్క్‌ ద్వారా వివిధ ఆసుపత్రులు, మానసిక ఆరోగ్య రంగాల్లో అవకాశాలు విరివిగా లభిస్తాయి. అర్బన్, రూరల్‌ కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్‌ ద్వారా గ్రామీణాభివృద్ధి, రకరకాల ఎన్‌జీఓల్లో పనిచేయవచ్చు. హెచ్‌ఆర్‌ఎం, లేబర్‌ వెల్ఫేర్‌ ద్వారా కార్పొరేట్‌ రంగంలో సైతం ఉద్యోగాలను పొందవచ్చు. ఫ్యామిలీ, చైల్డ్‌ వెల్ఫేర్, కరెక్షనల్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌, క్రిమినాలజీ లాంటి రంగాలూ మంచి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి.
  • ఎంఎస్‌డబ్ల్యూ కోర్సు పూర్తి చేసిన వారికి వివిధ రకాల ఉద్యోగావకాశాలు ఉంటాయి. కార్పొరేట్‌ రంగంలో సీఎస్‌ఆర్‌ మేనేజర్, వెల్ఫేర్‌ ఆఫీసర్‌, హెచ్‌ఆర్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంటి కొలువులు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వ రంగంలో సోషల్‌ వెల్ఫేర్‌ ఆఫీసర్, ఐసీడీఎస్‌ సూపర్‌వైజర్‌, మెడికల్‌ సోషల్‌ వర్కర్ లాంటి కెరియర్లు ఉన్నాయి. యూనిసెఫ్, డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ, యూఎన్‌డీపీ, ఆక్స్ఫామ్‌ లాంటి ఇంటర్​నేషనల్ సంస్థల్లోనూ అవకాశాలు పొందవచ్చు. ఎన్జీవోల్లో ప్రోగ్రామ్‌ కోఆర్డినేటర్, ఆపరేషన్స్‌ డైరెక్టర్, అడ్వకసీ ఆఫీసర్‌ లాంటి కొలువులు అందుబాటులో ఉంటాయి. మొదట్లో తక్కువ వేతనం లభించినప్పటికీ, వృత్తి అనుభవం పెరిగే కొద్దీ అధిక జీతం ఆశించే అవకాశం ఉంది. యూజీసీ నెట్‌ లేదా సెట్‌ అర్హత సాధిస్తే కాలేజీల్లో లెక్చరర్‌గా, పీహెచ్‌డీ పూర్తిచేసి విశ్వవిద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌గా కెరియర్‌ కొనసాగించవచ్చు.

"సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సు కేవలం ఉద్యోగం కోసం మాత్రమే కాదు. సమాజానికి సేవ చేసే ఒక గొప్ప బాధ్యత కూడా. ఇతరుల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావాలనే సంకల్పం బలంగా ఉన్నవారికి ఈ కోర్సు సరైన ఎంపిక. సరైన విద్యా సంస్థను ఎంచుకుని, మీ ఆసక్తికి అనుగుణంగా స్పెషలైజేషన్‌ తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చు. సేవ చేసే సంకల్పంతో పాటు సమాజంపై అవగాహన పెంచుకోవాలనుకునేవారు సోషల్‌ వర్క్‌ కోర్సును ఎంచుకోవడం సరైన ఎంపిక" -ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్, కెరియర్‌ కౌన్సెలర్‌

