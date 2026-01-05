ETV Bharat / education-and-career

నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - ఎంఓఐఎల్‌లో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​

డిగ్రీ, పీజీ అర్హత ఉంటే చాలు - ఇంటర్వ్యూ తేదీ, వివరాలు మెయిల్‌ ద్వారా సమాచారం - దరఖాస్తుకు ఈ నెల 20 వరకు గడువు

MOIL JOB NOTIFICATION 2026
MOIL JOB NOTIFICATION 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 6:56 PM IST

MOIL Job Notification 2026 : డిగ్రీ పట్టభద్రులకు ఎంఓఐఎల్‌లో స్థిరపడే సువర్ణావకాశం. మాంగనీస్‌ ఓర్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ (ఎంఓఐఎల్‌), నాగ్‌పుర్‌ 67 గ్రాడ్యుయేట్, మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ, మేనేజర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి భారీ నోటిషికేషన్​ను విడుదల చేసింది. డిగ్రీ, పీజీ అర్హత ఉంటే చాలు మీరు అర్హులు. మీరు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలుంటాయి. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

ఎంపిక: కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ఆన్‌లైన్‌ టెస్ట్‌ (సీబీటీ), పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూలతో ఎంపిక చేస్తారు. ప్రశ్నపత్రం మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో ఇంగ్లిష్, హిందీల్లో ఉంటుంది. సెగ్మెంట్‌-1లో రీజనింగ్, జనరల్‌ నాలెడ్జ్, జనరల్‌ ఇంగ్లిష్‌ల నుంచి 10 ప్రశ్నల చొప్పున ఇస్తారు. సెగ్మెంట్‌-2లో సబ్జెక్టు సంబంధిత 55 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రతి సెగ్మెంట్‌ నుంచీ జనరల్‌ అభ్యర్థులు 50 శాతం వరకు, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ దివ్యాంగులు/ ఓబీసీ (ఎన్‌సీఎల్‌) 40 శాతం వరకు మార్కులు సాధించాలి.

పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక : సీబీటీలో అర్హత పొందినవారిని ఒక పోస్టుకు ఆరు మంది చొప్పున పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూ వివరాలు, తేదీని మెయిల్‌ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూకు 15 మార్కులు ఉంటాయి. తర్వాత ఇందులో విజయవంతమైనవారి ధ్రువపత్రాలను పరిశీలిస్తారు. అనంతరం వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించి, ఏ సమస్యా లేనివారిని ఉద్యోగానికి ఎంపిక చేస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా పది పరీక్షా కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తున్నారు.అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్‌లో రాత పరీక్షను నిర్వహిస్తారు.

పోస్టు: మేనేజర్‌ (సర్వే)

మొత్తం ఖాళీలు: 3

అర్హతలు: 60 శాతంతో ఏదైనా డిగ్రీ ఉండాలి. సర్వేయర్స్‌ సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ కాంపిటెన్సీ, సంబంధిత రంగంలో కనీసం రెండేళ్ల ఉద్యోగానుభవం ఉండాలి.

పోస్టు: గ్రాడ్యుయేట్‌ ట్రెయినీ

మొత్తం ఖాళీలు: 49

అర్హతలు: మెకానికల్‌/మైనింగ్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ కెమికల్‌ బ్రాంచ్‌తో బీఈ/బీటెక్‌.

పోస్టు: మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ

మొత్తం ఖాళీలు: 15

అర్హతలు: కెమికల్‌/ మెటలర్జికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌/జియాలజీ పీజీ/ ఎంటెక్‌ (మినరల్‌ ప్రాసెసింగ్‌)/ ప్రొడక్షన్‌/ మెటీరియల్స్‌/ లాజిస్టిక్స్‌/ఆపరేషన్స్‌/ సప్లయ్‌ చెయిన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌తో ఎంబీఏ/ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/పీజీ డిప్లొమా/ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ/ ఐటీతో బీఈ/బీటెక్‌/ పర్సనల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌/ ఇండస్ట్రియల్‌ రిలేషన్స్‌తో పీజీ/ హెచ్‌ఆర్‌/ పర్సనల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌/ హెచ్‌ఆర్‌డీతో ఎంబీఏ.

సన్నద్ధత: ఈ పరీక్షలో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలకు ఎక్కువ మార్కులను కేటాయించారు. అందువల్ల ముఖ్యాంశాల అధ్యయనం, పునశ్చరణలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. రీజనింగ్, జనరల్‌ ఇంగ్లిష్‌, జనరల్‌ నాలెడ్జ్ ప్రశ్నలపై అవగాహన కోసం పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయాలి. ఎటువంటి రుణాత్మక మార్కులు లేవు. కాబట్టి ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నవారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. తెలియని ప్రశ్నలనూ ఆఖరిలో ప్రయత్నించవచ్చు.

వివరాలు : వయసు: మేనేజ్‌మెంట్‌, గ్రాడ్యుయేట్ ట్రెయినీలకు 30 సంవత్సరాలు ఉండాలి. మేనేజర్‌లకు మాత్రం 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఎస్సీ/ ఎస్టీకి ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్లు, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీసైనికోద్యోగులకు ఫీజు లేదు. కానీ జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు రూ.590 ఫీజు ఉంటుంది.

వేతన శ్రేణి: మేనేజ్‌మెంట్‌ ట్రెయినీ, గ్రాడ్యుయేట్‌ ట్రెయినీలకు నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ. 1,40,000. మేనేజర్‌లకు రూ.50,000 నుంచి 1,50,000. మూలవేతనానికి అదనంగా పర్ఫార్మెన్స్‌ రిలేటెడ్‌ పే,డీఏ, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, పీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, వైద్య, ఇన్‌స్యూరెన్స్‌ సదుపాయాలు ఉంటాయి.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 20.01.2026

వెబ్‌సైట్‌: http://www.moil.nic.in/

