బీటెక్ తర్వాత ఎల్​ఎల్​బీ? - టెక్నాలజీకి చట్టం తోడైతే పోయేదేముంది!

బీటెక్ తర్వాత న్యాయ కోర్సులతో ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృతం - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 10:00 AM IST

After Btech in cse what to do : మీరు బీటెక్ పూర్తి చేశారా? ఇపుడు ఎల్‌ఎల్‌బీ చేయాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారా? అయితే మీ కోసమే ఈ కథనం. భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను పొందడానికి ఎల్​ఎల్​బీ (Bachelor of laws) ఒక మంచి మార్గం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్‌ చదివిన వారు పూర్తిగా టెక్నికల్‌ రంగానికే పరిమితం కావడం ఇకపై గతం కావచ్చు. కానీ, పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. ఉపాధి అవకాశాలు విస్తృతమయ్యాయి. టెక్నాలజీ అన్ని రంగాల్లోకి ప్రవేశించింది. న్యాయ కోర్సుల్లోనూ ఇదొక ప్రత్యేకత సంతరించుకుంది. వేగంగా మారుతోన్న ప్రపంచంలో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన చట్టాలు, న్యాయ పరమైన అంశాలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టెక్నికల్‌ విద్యతో పాటు న్యాయ విద్యను అభ్యసించడం మీ నైపుణ్యాలకు మరింత పదును పెట్టుకున్నట్లే. ఒక ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణుడిగా ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది.

బీటెక్ అంటేనే నైపుణ్యాలకు మార్గం. ఇలాంటి టెక్నికల్ నైపుణ్యాలపై పట్టు సాధించి చట్టాలపై ఆసక్తి, ఎక్కువ సేపు చదివే ఓపిక ఉంటే ఎల్​ఎల్​బీ దిశగా అడుగులు వేయొచ్చు. వాస్తవానికి బీటెక్​ పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎల్‌ఎల్‌బీ చేయడం భిన్నమైన మార్గం. వినూత్నమైన, భవిష్యత్తుకు అనుకూలమైన నిర్ణయంగానూ పరిగణించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ డిజిటల్‌ యుగంలో టెక్నాలజీకి చట్టం తోడైతే విజ్ఞాన సంపద మీ సొంతం. స్పష్టమైన లక్ష్యం ఉండాలి. ఆసక్తి తోడవ్వాలి అంతే!

సీఎస్‌ఈ తదితర బీటెక్‌ కోర్సులు అధ్యయనం చేయడం వల్ల కంప్యూటర్లు, ప్రోగ్రామింగ్, డేటా, నెట్‌వర్కింగ్‌ లాంటి అంశాల్లో అవగాహన కలిగి ఉంటారు. మరో వైపు న్యాయ విద్య కోర్సు ఎల్‌ఎల్‌బీతో చట్టాలు, రాజ్యాంగం, న్యాయ వ్యవస్థ, హక్కులు, విధులు తదితర అంశాలపై లోతైన పట్టు సాధిస్తారు. డేటా చోరీ, ఆన్‌లైన్‌ మోసాలు, డిజిటల్‌ సెక్యూరిటీ లాంటి సమస్యలు పెరుగుతున్న ఈ కాలంలో టెక్నికల్‌ అవగాహన ఉన్న లాయర్లకు మార్కెట్​లో చాలా డిమాండ్ ఉంది. సాధారణ లాయర్లతో పోలిస్తే టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకునే అలాంటి కేసులను మరింత సమర్థంగా వాదించగల సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటారనేది వాస్తవం.

బీటెక్, ఎల్‌ఎల్‌బీ రెండు డిగ్రీలు సంపాదించడం వల్ల మీకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. సైబర్‌ లా స్పెషలిస్ట్‌గా, ఐటీ కంపెనీల్లో లీగల్‌ అడ్వైజర్‌గా చేరి పేటెంట్లు, కాపీరైట్స్, సాఫ్ట్‌వేర్‌ హక్కులు లాంటి అంశాల్లో ఇంటలెక్చువల్‌ ప్రాపర్టీ నిపుణుడిగా ఎదగవచ్చు. ప్రస్తుతం డేటా ప్రైవసీ, కంప్లయన్స్, డిజిటల్‌ పాలసీ మేకింగ్‌ లాంటి రంగాల్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం, కోర్టులు, కార్పొరేట్‌ రంగం, అంతర్జాతీయ సంస్థలు లాంటి విభిన్న రంగాల్లో నిలదొక్కుకోవచ్చు.

కోర్సు పూర్తి చేస్తే చాలా?

బీటెక్‌ తర్వాత ఎల్‌ఎల్‌బీ చేయాలనుకుంటే ముందుగా కొన్ని విషయాలపై మీకు స్పష్టంత తప్పనిసరి. 'లా' చదవడం అంటే కేవలం కోర్సు పూర్తి చేయడం కాదు! చట్టాలపై అవగాహన పెచుకోవాలి. విస్తృతంగా చదివే అలవాటు, విశ్లేషణా సామర్థ్యం, వాదన నైపుణ్యం లాంటి లక్షణాలు ఉండాలి. మీరు న్యాయ రంగంలో సేవలు అందించాలనుకుంటున్నారా లేదా కొత్త కోర్సు చేయాలనుకుంటున్నారా అనే విషయాన్ని ముందుగా నిర్ణయించుకున్న తర్వాత పేరున్న విశ్వవిద్యాలయం/విద్యా సంస్థను ఎంచుకోవడం తప్పనిసరి.

