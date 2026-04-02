TG Inter Result 2026 Date Live Updates : తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు - ఆ రోజున విడుదలయ్యే ఛాన్స్!
Published : April 2, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 8:58 PM IST
TG Inter Result 2026 live Updates : రాష్ట్రంలో త్వరలో ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే ఇంటర్ జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం దాదాపుగా పూర్తయినట్లుగా తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఏప్రిల్ 10 నుంచి 12వ తేదీ మధ్యలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.
అప్పుడే ఫలితాలు విడుదల
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఈ నెల 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు.
ఇంటర్ ఫలితాలు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు
ఇంటర్ ఫలితాలు Eenadu Pratibhaలో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 35 శాతం మార్కులు సాధించాలి.
టాపర్ల జాబితాను ప్రకటించకూడదని ఆలోచన!
ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఆందోళన పడుతుంటారు. కొందరు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని, ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ ఏడాది విద్యార్థులలో ఒత్తిడి తగ్గించడానికి టాపర్ల జాబితాను ప్రకటించకూడదని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తయినట్లు సమాచారం
ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షల సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం ఇప్పటికే పూర్తయినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మార్కుల నమోదు, తుది తనిఖీ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ నెల 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య ఫలితాలు విడుదల!
షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులు చేస్తున్నవిద్యార్థులు
ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు పూర్తి కావడంతో విద్యార్థులు ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మొత్తం 9,97,075 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,495 కేంద్రాల్లో వీరంతా పరీక్షలు రాశారు.
ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభమైన ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు
ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. 25న ఫస్ట్ ఇయర్, 26వ తేదీన సెకండియర్ పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. మార్చి 18 ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి.
తెలంగాణ ఇంటర్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు విడుదల తేదీ
రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల (ప్రథమ, ద్వితీయ) ఫలితాలను ఏప్రిల్ 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు త్వరలో అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నట్లు సమాచారం.