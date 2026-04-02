TG Inter Result 2026 Date Live Updates : తెలంగాణ ఇంటర్​ ఫలితాలు - ఆ రోజున విడుదలయ్యే ఛాన్స్!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 1:09 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 8:58 PM IST

TG Inter Result 2026 live Updates : రాష్ట్రంలో త్వరలో ఇంటర్​ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డు విడుదల చేయనుంది. ఇప్పటికే ఇంటర్​ జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం దాదాపుగా పూర్తయినట్లుగా తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఇంటర్​ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఏప్రిల్​ 10 నుంచి 12వ తేదీ మధ్యలో విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. పరీక్షలకు హాజరైన విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్​సైట్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

8:56 PM, 2 Apr 2026 (IST)

అప్పుడే ఫలితాలు విడుదల

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఈ నెల 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు.

7:46 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఇంటర్ ఫలితాలు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు

ఇంటర్ ఫలితాలు Eenadu Pratibhaలో చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సబ్జెక్టులో కనీసం 35 శాతం మార్కులు సాధించాలి.

6:49 PM, 2 Apr 2026 (IST)

టాపర్ల జాబితాను ప్రకటించకూడదని ఆలోచన!

ఫలితాల కోసం విద్యార్థులు ఆందోళన పడుతుంటారు. కొందరు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని, ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదని ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ ఏడాది విద్యార్థులలో ఒత్తిడి తగ్గించడానికి టాపర్ల జాబితాను ప్రకటించకూడదని ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

5:52 PM, 2 Apr 2026 (IST)

సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం పూర్తయినట్లు సమాచారం

ఇంటర్మీడియట్​​ వార్షిక పరీక్షల సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం ఇప్పటికే పూర్తయినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం మార్కుల నమోదు, తుది తనిఖీ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

5:11 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఈ నెల 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య ఫలితాలు విడుదల!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలను ఈ నెల 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు.

4:33 PM, 2 Apr 2026 (IST)

షార్ట్ టర్మ్ కోర్సులు చేస్తున్నవిద్యార్థులు

ఇంటర్మీడియట్​​ వార్షిక పరీక్షలు పూర్తి కావడంతో విద్యార్థులు ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మొత్తం 9,97,075 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,495 కేంద్రాల్లో వీరంతా పరీక్షలు రాశారు.

3:18 PM, 2 Apr 2026 (IST)

ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభమైన ఇంటర్మీడియట్​​ వార్షిక పరీక్షలు

ఇంటర్మీడియట్​​ వార్షిక పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25 తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. 25న ఫస్ట్ ఇయర్, 26వ తేదీన సెకండియర్ పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. మార్చి 18 ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి.

12:43 PM, 2 Apr 2026 (IST)

తెలంగాణ ఇంటర్​ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాలు విడుదల తేదీ

రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్​​ పరీక్షల (ప్రథమ, ద్వితీయ) ఫలితాలను ఏప్రిల్​ 10 నుంచి 12 తేదీల మధ్య విడుదల చేసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డు త్వరలో అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నట్లు సమాచారం.

