మీ కెరియర్లో గ్రోత్ కావాలా? - అయితే ఈ స్కిల్స్ ఉండాల్సిందే
విజయవంతమైన కెరియర్ కోసం నిపుణుల సూచన
Published : November 23, 2025 at 5:22 PM IST
Required Skills For Jobseekers and Job Holders : ఉద్యోగాలు పొందేందుకు విద్యార్హతతో పాటు సాంకేతిక నైపుణ్యాలు కీలకంగా మారాయి. అయితే కొలువులో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు వృత్తి నైతికత, నిబద్ధత, నమ్మకం, పారదర్శకత ఎంతో ముఖ్యం. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో ఉద్యోగం అశించే యువ ఉద్యోగార్థులకు వీటిపై స్పష్టమైన అవగాహన అవసరం. వీటి గురించి కళాశాలల్లో చెప్పరు. ఇవి ప్రతి ఉద్యోగార్థీ తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన జీవన సూత్రాలు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ప్రముఖ సంస్థల్లో కొలువులకోసం సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఎలక్ట్రోస్టీల్ కాస్టింగ్స్ లిమిటెడ్ సీనియర్ జనరల్ మేనేజర్ దొరైరాజ్ పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
కార్పొరేట్ రంగంలో స్థరమైన, విజయవంతమైన కెరియర్ కోసం యువత ఈ విలువలను జీవన విధానంగా స్వీకరించాలి. ఉద్యోగానికే కాకుండా వ్యక్తిగత నైతికతకూ ప్రాధాన్యమిచ్చే ఉద్యోగులను సంస్థలు ఎప్పుడూ వదులు కోవడానికి ఇష్టపడవు. వారిని నిరంతరం కాపాడుకుంటాయి.
ఇండక్షన్లో భాగంగా వ్యాపార వ్యవహారాలకు సంబంధించిన అంశాలను కార్పొరేట్ సంస్థలు వారి సంస్థలో చేరిన ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇస్తుంటాయి. కెరియర్ను మలుపు తిప్పగల ఈ అంశాల గురించి ఉద్యోగార్థులు, ఉద్యోగులు స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఈ అంశాలను అర్థం చేసుకుంటే కార్పొరేట్ సంస్థల్లో అత్యున్నత స్థానాలను కైవశం చేసుకోవచ్చు.
వృత్తి నైతికత : ఉద్యోగులు సంస్థలో చేరాక, లక్ష్యసాధనపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ఎవరూ తనను గమనించడం లేదని, విలువలు త్యజించి పని చేయడం ప్రమాదకరం. ఒక సంస్థలో సేల్స్ ట్రెయినీగా చేరిన రాహుల్ నెలవారీ లక్ష్యాలు సాధించే క్రమంలో తన ప్రొడక్ట్కు సంబంధించిన కొంత సమాచారం దాచి కస్టమర్ల నుంచి ఆర్డర్లు పొందాడు. అతడు తీసుకువచ్చిన ఆర్డర్లకు సంస్థ సరఫరా చేసిన ప్రొడక్ట్ మ్యాచ్ కాలేదని, కస్టమర్లను తప్పుదోవ పట్టించి, ఆర్డర్లు పొందాడని, సోషల్ మీడియాలో సంస్థపై నెగటివ్ రివ్యూలు వెల్లువెత్తి సంస్థ ప్రతిష్ఠ (గుడ్ విల్) దెబ్బతింది.
దీంతో మార్కెటింగ్ హెడ్ రాహుల్ను సంజాయిషీ కోరారు. కాగా రాహుల్ సంబంధం లేని వివరణను ఇచ్చాడు. అతడిలో వృత్తిపరమైన నైతిక విలువలు లేని కారణంగా ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. కార్పొరేట్ సంస్థలలో ఉద్యోగాలు ఆశించే ప్రతి ఒక్కరూ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం, సాంకేతిక నైపుణ్యాలలో శక్షణ తీసుకుంటున్నారు. అయితే సున్నితమైన వృత్తి నైతికత లాంటి అంశాలలో వీరికి తగిన అవగాహన ఉండటం లేదు. ఇలాంటి అంశాలను నేరుగా ఎవరూ తెలియజేయరు అయినప్పటికీ కెరియర్పై ఈ అంశం ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
నిబద్ధత : ప్రదీప్ ఒక ఐటీ సంస్థలో జూనియర్ డెవలపర్గా చేరాడు. కస్టమర్కు డెలివరీ ఇవ్వవలసి ప్రాజెక్ట్లో ఒక క్రిటికల్ సమస్య ఎదురైంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోయేసరికి ఈ బాధ్యతను టీమ్ లీడర్ అతడికి అప్పగించాడు. ఎలాంటి సందేహం లేకుండా ప్రాజెక్టు తీసుకున్నాడు. 'ఈ ప్రాజెక్టుతో ప్రదీప్ పని ఫినిష్' అని టీమ్ సభ్యులు అన్నారు.
అతడు నిబద్ధతతో ఆ పనిని పూర్తి చేసి, ప్రాజెక్టును పూర్తి డాక్యుమెంటేషన్తో సమయానికి కస్టమర్కు అందించాడు. ఫలితంగా ప్రాజెక్ట్ విజయం సాధించి సంస్థ ప్రతిష్ఠ పెరిగింది. మేనేజ్మెంట్ ప్రదీప్ను అభినందించి, టీమ్ లీడర్గా ప్రమోట్ చేసింది. నిజాయతీ, నిబద్ధత, బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తనతో పాటూ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టగల లక్షణం ఉన్నవారు ఉద్యోగంలో విజయం సాధించి, ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలరు.
బాధ్యత : కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలలో ఉద్యోగి తన బాధ్యతాయుత ప్రవర్తనతో మేనేజ్మెంట్ విశ్వాసం పొందగలిగితే ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు వీలవుతుంది. వికాస్ ఒక తయారీ రంగ సంస్థ ఐటీ శాఖలో ట్రెయినీగా చేరాడు. ఒక రాత్రి సమయంలో 'సర్వర్ డౌన్' అయింది. షిఫ్ట్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల పనికి అంతరాయం కలుగుతుందని అర్థం చేసుకుని వెంటనే సమస్యను పరిష్కరించాడు. ఇదే విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులకూ తెలియజేశాడు.
వికాస్ స్వచ్ఛందంగా, సమయానుకూలంగా, బాధ్యతతో స్పందించడం వల్ల సంస్థకు బారీ నష్టం తప్పింది. అతడిని యాజమాన్యం గుర్తించి, ప్రశంసించింది. యువ ఉద్యోగార్థులు బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తే నమ్మకమైన, స్థిరమైన, విజయవంతమైన వృత్తి జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. వ్యక్తిగత నైతికతను జీవన విధానంగా భావించే వారిని తమ సంస్థలో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగులుగా కార్పొరేట్ యాజమాన్యాలు కోరుకుంటాయి.
నమ్మకం : అరుణ్ ఒక సంస్థలో అనలిస్ట్గా చేరాడు. క్లయింట్కు నిర్దిష్ట సమయానికి పంపాల్సిన రిపోర్టు తయారు చేయలేకపోయాడు. ఈ విషయాన్ని దాచిపెట్టి, తప్పుడు సమాచారంతో రిపోర్ట్ తయారు చేశాడు. కమిట్ అయిన సమయానికే నివేదిక పంపేసానని టీమ్ లీడర్కు సమాచారం ఇచ్చాడు. అయితే రిసీవ్ చేసుకున్న నివేదిక సరైంది కాదని తమ టెక్నికల్ మీటింగ్లో కస్టమర్ గుర్తించి, మేనేజ్మెంట్కు ఫిర్యాదు చేశాడు. విచారణలో తన తప్పు దాచిపెట్టేందుకు అరుణ్ ప్రయత్నించాడు. అతడు ఉద్దేశపూర్వకంగానే పొరపాటు చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. దీంతో అతడిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు.
