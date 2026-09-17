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టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులకు 'LIC' అద్భుత అవకాశం - ఏడాదికి రూ.50 వేల 'స్కాలర్​షిప్'!

పేద విద్యార్థులకు అండగా LIC - ఎంపికైతే ఏటా స్కాలర్​షిప్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

LIC Golden Jubilee Scholarship
ఎల్‌ఐసీ (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 2:30 PM IST

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LIC Golden Jubilee Scholarship 2026 : ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థ 'లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC)' పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్​షిప్ అందిస్తూ అండగా నిలుస్తోంది. ​'ఎల్‌ఐసీ గోల్డెన్‌ జూబ్లీ స్కాలర్‌షిప్‌ స్కీమ్‌ 2026-27' పేరిట ఆర్థికంగా వెనకబడిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు ప్రోత్సాహకం అందిస్తోంది. ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు వారి కోర్సును బట్టి ఏడాదికి రూ.15 వేల నుంచి నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. అర్హులైన విద్యార్థులు సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​ పొందాలంటే ఉండాల్సిన​ అర్హతలేంటి? అవసరమైన పత్రాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

'లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC)' పేద విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కోసం 'ఎల్​ఐసీ గోల్డెన్‌ జూబ్లీ స్కాలర్‌షిప్​ 2026'ను ప్రకటించింది. ఇంటర్‌ లేదా అందుకు సమానమైన కోర్సును కంప్లీట్ చేసి, 2026-27లో ఉన్నత విద్యలో చేరిన వారితో పాటు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్, డిప్లొమా లేదా ఐటీఐ లాంటి కోర్సుల్లో చేరిన విద్యార్థులకు ఈ స్కాలర్‌షిప్ అందించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా డివిజన్ల వారీగా మొత్తం 13,440 మందికి ఈ ఉపకారవేతనం అందుతుంది.

అర్హతలు :

తరగతి లేదా కోర్సుతో పాటు విద్యార్థి ఆర్థిక స్థితిగతులు, అకడమిక్‌ మెరిట్‌ ఆధారంగా రెండు రకాల స్కాలర్‌షిప్​లను ఇస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జనరల్‌ స్కాలర్‌షిప్ :

  • ఇంటర్‌ లేదా డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు ఉద్దేశించిన స్కాలర్​షిప్ ఇది. అంటే, ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, ఏదైనా ఇతర గ్రాడ్యుయేషన్, ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కోర్సులు, ఒకేషనల్, డిప్లొమా కోర్సులకు ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు. డివిజన్‌కు 80 మంది చొప్పున సెలెక్ట్ చేస్తారు.
  • ఈ స్కాలర్​షిప్ పొందడానికి ఇంటర్‌ లేదా దానికి సమానమైన కోర్సులో కనీసం 60 శాతం మార్కులు లేదా సమానమైన సీజీపీఏ సాధించి ఉండాలి.
  • అర్హత పరీక్షను 2023-24, 2024-25, 2025-26 విద్యాసంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
  • 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్​లో అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉండాలి.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.4,50,000 దాటకూడదు.

స్పెషల్‌ స్కాలర్‌షిప్ :

  • పదోతరగతి పూర్తిచేసిన విద్యార్థుల పైచదువులకు ఉద్దేశించిన స్కాలర్​షిప్ ఇది. దీని కింద డివిజన్‌కు 40 మంది చొప్పున సెలెక్ట్ చేస్తారు.
  • టెన్త్ క్లాస్ లేదా అందుకు సమానమైన కోర్సులో కనీసం 60 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
  • కోర్సును 2023-24, 2024-25, 2025-26 విద్యా సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్, ఒకేషనల్‌ లేదా డిప్లొమా కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉండాలి.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.4,50,000కు దాటకూడదు.

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స్కాలర్‌షిప్ వివరాలు :

  • ఎల్​ఐసీ గోల్డెన్ జూబ్లీ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైన వారికి చదివే కోర్సును బట్టి ఉపకారవేతనం లభిస్తుంది.
  • మెడిసిన్ విభాగంలో(MBBS, BAMS, BHMS, BDS) చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ.50 వేల చొప్పున ఈ స్కాలర్​షిప్ ఇస్తారు. దీన్ని కోర్సు వ్యవధిలో ఏటా 2 వాయిదాలలో రూ.25 వేల చొప్పున విద్యార్థుల అకౌంట్​లో జమ చేస్తారు.
  • ఇంజినీరింగ్(BE, BTECH, BArch) విద్యార్థులకు ఏడాదికి 2 వాయిదాలలో రూ.20 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.40 వేలు లభిస్తాయి.
  • ఏదైనా డిగ్రీ, డిప్లొమా లేదా ఐటీఐ కోర్సులు చదివేవారికి ఏటా 2 వాయిదాలలో రూ.10 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.20 వేలు ఇస్తారు.
  • ఇక స్పెషల్ స్కాలర్​షిప్ కింద ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ.15 వేలు అందిస్తారు.(రూ.7,500 చొప్పున రెండుసార్లు ఇస్తారు)

దరఖాస్తు విధానం & అవసరమైన పత్రాలు :

ఈ స్కాలర్​షిప్ కోసం ఎల్​ఐసీ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి. దరఖాస్తుతో పాటే అవసరమైన సర్టిఫికెట్స్ కూడా అప్​లోడ్ చేయాలి.

  • విద్యార్హతలకు సంబంధించిన మార్కుల మెమో
  • ఇన్​కమ్ సర్టిఫికెట్
  • బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు
  • గుర్తింపు కార్డు
  • కోర్సు ప్రవేశ పత్రం

ఇతర వివరాలు :

  • కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యే వరకూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ స్కాలర్‌షిప్పును అందిస్తారు. ముందు సంవత్సరం చదువులో ప్రతిభ చూపితేనే నెక్ట్స్ ఇయర్​కు దీన్ని కొనసాగిస్తారు. అలాగే, సరిపడా హాజరూ ఉండాలి.
  • కుటుంబంలో ఒక్కరికే ఈ స్కాలర్​షిప్ ఇస్తారు.
  • ఇప్పటికే ఇతర ట్రస్టులూ లేదా ప్రైవేట్‌ సంస్థల నుంచి స్కాలర్‌షిప్ పొందినవారు దీనికి అనర్హులు. ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచైతే మినహాయింపు ఉంటుంది.
  • పీజీ కోర్సులకు ఇది వర్తించదు. అయితే, డిగ్రీతో పాటు పీజీ కూడా కలిసి ఉండే డ్యూయల్‌ డిగ్రీ కోర్సులు చదివేవాళ్లకు మాత్రం ఈ స్కాలర్​షిప్ అందిస్తారు.
  • సీఏ, సీఎస్, కాస్ట్‌ అకౌంటెన్సీ తదితర కోర్సులకు ఈ స్కాలర్​షిప్​ రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబరు 30, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://licindia.in/golden-jubilee-foundation

ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లై ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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