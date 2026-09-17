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టెన్త్, ఇంటర్ విద్యార్థులకు 'LIC' అద్భుత అవకాశం - ఏడాదికి రూ.50 వేల 'స్కాలర్షిప్'!
పేద విద్యార్థులకు అండగా LIC - ఎంపికైతే ఏటా స్కాలర్షిప్ - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 2:30 PM IST
LIC Golden Jubilee Scholarship 2026 : ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థ 'లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC)' పేద విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ అందిస్తూ అండగా నిలుస్తోంది. 'ఎల్ఐసీ గోల్డెన్ జూబ్లీ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ 2026-27' పేరిట ఆర్థికంగా వెనకబడిన ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యకు ప్రోత్సాహకం అందిస్తోంది. ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు వారి కోర్సును బట్టి ఏడాదికి రూ.15 వేల నుంచి నుంచి రూ.50 వేల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. అర్హులైన విద్యార్థులు సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్ పొందాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? అవసరమైన పత్రాలు, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
'లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(LIC)' పేద విద్యార్థుల ఉన్నత చదువుల కోసం 'ఎల్ఐసీ గోల్డెన్ జూబ్లీ స్కాలర్షిప్ 2026'ను ప్రకటించింది. ఇంటర్ లేదా అందుకు సమానమైన కోర్సును కంప్లీట్ చేసి, 2026-27లో ఉన్నత విద్యలో చేరిన వారితో పాటు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్, డిప్లొమా లేదా ఐటీఐ లాంటి కోర్సుల్లో చేరిన విద్యార్థులకు ఈ స్కాలర్షిప్ అందించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా డివిజన్ల వారీగా మొత్తం 13,440 మందికి ఈ ఉపకారవేతనం అందుతుంది.
అర్హతలు :
తరగతి లేదా కోర్సుతో పాటు విద్యార్థి ఆర్థిక స్థితిగతులు, అకడమిక్ మెరిట్ ఆధారంగా రెండు రకాల స్కాలర్షిప్లను ఇస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
జనరల్ స్కాలర్షిప్ :
- ఇంటర్ లేదా డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు ఉద్దేశించిన స్కాలర్షిప్ ఇది. అంటే, ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, ఏదైనా ఇతర గ్రాడ్యుయేషన్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సులు, ఒకేషనల్, డిప్లొమా కోర్సులకు ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు. డివిజన్కు 80 మంది చొప్పున సెలెక్ట్ చేస్తారు.
- ఈ స్కాలర్షిప్ పొందడానికి ఇంటర్ లేదా దానికి సమానమైన కోర్సులో కనీసం 60 శాతం మార్కులు లేదా సమానమైన సీజీపీఏ సాధించి ఉండాలి.
- అర్హత పరీక్షను 2023-24, 2024-25, 2025-26 విద్యాసంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి.
- 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.4,50,000 దాటకూడదు.
స్పెషల్ స్కాలర్షిప్ :
- పదోతరగతి పూర్తిచేసిన విద్యార్థుల పైచదువులకు ఉద్దేశించిన స్కాలర్షిప్ ఇది. దీని కింద డివిజన్కు 40 మంది చొప్పున సెలెక్ట్ చేస్తారు.
- టెన్త్ క్లాస్ లేదా అందుకు సమానమైన కోర్సులో కనీసం 60 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
- కోర్సును 2023-24, 2024-25, 2025-26 విద్యా సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో ఇంటర్, ఒకేషనల్ లేదా డిప్లొమా కోర్సులో అడ్మిషన్ తీసుకొని ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.4,50,000కు దాటకూడదు.
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స్కాలర్షిప్ వివరాలు :
- ఎల్ఐసీ గోల్డెన్ జూబ్లీ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైన వారికి చదివే కోర్సును బట్టి ఉపకారవేతనం లభిస్తుంది.
- మెడిసిన్ విభాగంలో(MBBS, BAMS, BHMS, BDS) చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ.50 వేల చొప్పున ఈ స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. దీన్ని కోర్సు వ్యవధిలో ఏటా 2 వాయిదాలలో రూ.25 వేల చొప్పున విద్యార్థుల అకౌంట్లో జమ చేస్తారు.
- ఇంజినీరింగ్(BE, BTECH, BArch) విద్యార్థులకు ఏడాదికి 2 వాయిదాలలో రూ.20 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.40 వేలు లభిస్తాయి.
- ఏదైనా డిగ్రీ, డిప్లొమా లేదా ఐటీఐ కోర్సులు చదివేవారికి ఏటా 2 వాయిదాలలో రూ.10 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.20 వేలు ఇస్తారు.
- ఇక స్పెషల్ స్కాలర్షిప్ కింద ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ.15 వేలు అందిస్తారు.(రూ.7,500 చొప్పున రెండుసార్లు ఇస్తారు)
దరఖాస్తు విధానం & అవసరమైన పత్రాలు :
ఈ స్కాలర్షిప్ కోసం ఎల్ఐసీ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. దరఖాస్తుతో పాటే అవసరమైన సర్టిఫికెట్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయాలి.
- విద్యార్హతలకు సంబంధించిన మార్కుల మెమో
- ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్
- బ్యాంకు అకౌంట్ వివరాలు
- గుర్తింపు కార్డు
- కోర్సు ప్రవేశ పత్రం
ఇతర వివరాలు :
- కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యే వరకూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ స్కాలర్షిప్పును అందిస్తారు. ముందు సంవత్సరం చదువులో ప్రతిభ చూపితేనే నెక్ట్స్ ఇయర్కు దీన్ని కొనసాగిస్తారు. అలాగే, సరిపడా హాజరూ ఉండాలి.
- కుటుంబంలో ఒక్కరికే ఈ స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు.
- ఇప్పటికే ఇతర ట్రస్టులూ లేదా ప్రైవేట్ సంస్థల నుంచి స్కాలర్షిప్ పొందినవారు దీనికి అనర్హులు. ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచైతే మినహాయింపు ఉంటుంది.
- పీజీ కోర్సులకు ఇది వర్తించదు. అయితే, డిగ్రీతో పాటు పీజీ కూడా కలిసి ఉండే డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సులు చదివేవాళ్లకు మాత్రం ఈ స్కాలర్షిప్ అందిస్తారు.
- సీఏ, సీఎస్, కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ తదితర కోర్సులకు ఈ స్కాలర్షిప్ రాదని గుర్తుంచుకోవాలి.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబరు 30, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://licindia.in/golden-jubilee-foundation
ఈ స్కాలర్షిప్నకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లై ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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