నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - జనవరి వరకు దరఖాస్తులకు అవకాశం

బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, హిందుస్థాన్‌ షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్, రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీస్‌ లిమిటెడ్‌, ఇండియన్‌ అగ్రికల్చరల్‌ రిసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌, పోర్ట్‌ అథారిటీలో ఉద్యోగావకాశాలు

Published : December 25, 2025 at 8:20 PM IST

Latest Jobs Notification : బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, హెచ్‌ఎస్‌ఎల్‌ (హిందుస్థాన్‌ షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్), రైట్స్‌ (రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీస్‌ లిమిటెడ్‌), ఐకార్‌ (ఇండియన్‌ అగ్రికల్చరల్‌ రిసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌), పోర్ట్‌ అథారిటీలో పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి భారీ నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా : బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (బీఓఐ) ముంబయిలో అప్రెంటిస్‌ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. వివిధ జోనుల్లోని అప్రెంటిస్‌ల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది.

అప్రెంటిస్‌ మొత్తం ఖాళీలు : 400

అర్హత: డిగ్రీ తప్పనిసరి

వయసు: 01.12.2025 నాటికి 20 నుంచి 28 ఏళ్లు ఉండాలి. ఓబీసీకి మూడేళ్లు, దివ్యాంగులకు పదేళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్ల సడలింపు ఉంది.

స్టైపెండ్‌: నెలకు రూ.13,000.

దరఖాస్తు ఫీజు: ఓబీసీ,జనరల్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు రూ.800, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రూ.600, దివ్యాంగులకు రూ.400.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 10.01.2026

ఎంపిక: రాత పరీక్ష

వెబ్‌సైట్‌: https://bankofindia.bank.in/career/recruitment-notice

హెచ్‌ఎస్‌ఎల్‌ : హిందుస్థాన్‌ షిప్‌యార్డ్‌ లిమిటెడ్, విశాఖపట్నంలో మేనేజర్ల పోస్టుకు నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. ఫిక్స్‌డ్‌, ఒప్పంద టర్మ్‌ ప్రాతిపదికన మేనేజర్‌ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతోంది.

సీనియర్‌ చీఫ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ సూపరింటెండెంట్‌ (టెక్నికల్‌): 02

జనరల్‌ మేనేజర్‌ (హెచ్‌ఆర్‌,టెక్నికల్): 02

మేనేజర్‌ (హెచ్‌ఆర్‌): 03

డిప్యూటీ మేనేజర్‌ (ఫైనాన్స్‌,సేఫ్టీ): 02

డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌: 01

అర్హత: పోస్టును అనుసరించి కనీసం 60 శాతం మార్కులతో సంబంధిత విభాగాల్లో డిగ్రీతో పాటు ఉద్యోగానుభవం కూడా ఉండాలి.

జీతం: జనరల్‌ మేనేజర్‌కు నెలకు రూ.1,00,000-2,60,000. డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌కు నెలకు రూ.80,000-2,20,000. మేనేజర్‌కు నెలకు రూ.60,000-1,80,000. డిప్యూటీ మేనేజర్‌కు నెలకు రూ.50,000-.1,60,000. సూపరింటెండెంట్‌కు నెలకు రూ.2,15,000.

వయసు: డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్, మేనేజర్‌కు 45 ఏళ్లు, డిప్యూటీ మేనేజర్‌కు 35 ఏళ్లు, సూపరింటెండెంట్‌కు 56 ఏళ్లు మించకూడదు,జనరల్‌ మేనేజర్‌కు 52 ఏళ్లు.

ఎంపిక: షార్ట్‌లిస్టింగ్, ఇంటర్వ్యూ.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 13-01-2026.

వెబ్‌సైట్‌:https://indiansalt.com/career.php

రైల్‌ ఇండియా: రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీస్‌ లిమిటెడ్‌ (రైట్స్‌), గురుగ్రామ్‌ రెగ్యులర్‌ ప్రాతిపదికన మేనేజర్‌ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది

డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌(సివిల్, మెరైన్, స్ట్రక్చరల్‌ ఎక్స్‌పర్ట్‌): 01

గ్రూప్‌ జనరల్‌ మేనేజర్‌(హెచ్‌ఆర్‌): 01

డిప్యూటీ జనరల్‌ మేనేజర్‌(హెచ్‌ఆర్‌): 02

అర్హత: పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగాలో డిగ్రీ (సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌), పీజీడీబీఏ/ఎంబీఏ/ పీజీడీఎం/పీజీడీబీఎం/ పీజీడీహెచ్‌ఆర్‌ఎంతో పాటు ఉద్యోగానుభవం కూడా ఉండాలి.

వయసు: 41 ఏళ్ల నంచి 53 ఏళ్లు వరకు ఉండాలి.

వేతన శ్రేణి: నెలకు రూ.70,000 - రూ.2,80,000.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్, ఓబీసీలకు రూ.600, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు మాత్రం రూ.300.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 27.01.2026

ఎంపిక: ఇంటర్వ్యూ

వెబ్‌సైట్‌: https://www.rites.com/Career

ఐఎఆర్‌ఐ: ఇండియన్‌ అగ్రికల్చరల్‌ రిసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (ఐకార్‌), న్యూదిల్లీలో ల్యాబ్‌ అసిస్టెంట్లు పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన పోస్టులను భర్తీచేయనుంది.

ల్యాబ్‌ అసిస్టెంట్‌ : 01

అర్హత: ఇంటర్మీడియట్‌ (సైన్స్‌ సబ్జెక్ట్‌) ఉత్తీర్ణతతో పాటు సంబంధిత రంగంలో అనుభవం కూడా ఉండాలి.

జీతం: నెలకు రూ.42,000.

వయసు: 35 సంవత్సరాలు మించకూడదు

ఇంటర్వ్యూ తేదీ: 06.01.2026.

వేదిక: ఐఏఆర్‌ఐ, డివిజన్‌ ఆఫ్‌ ఫుడ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ పోస్ట్‌ హార్వెస్ట్‌ టెక్నాలజీ, పుసా క్యాంపస్, న్యూదిల్లీ.

వెబ్‌సైట్‌: https://www.iari.res.in/bms/announcements/jobs.php

పోర్ట్‌ అథారిటీ : పోర్ట్‌ అథారిటీ ముంబయిలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన జూనియర్‌ ఇంటర్న్‌ల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది.

జూనియర్‌ ఇంటర్న్‌(ఎలక్ట్రికల్‌): 05

అర్హత: ఎలక్ట్రికల్‌ డిప్లొమాతో పాటు అనుభవం కూడా ఉండాలి.

వయసు: 35 ఏళ్లు మించకూడదు.

జీతం: నెలకు రూ.40,000.

ఎంపిక: షార్ట్‌ లిస్టింగ్, విద్యార్హతలు, టెస్ట్‌/ఇంటర్వ్యూ.

దరఖాస్తుల చివరి తేదీ: 12.01.2026.

వెబ్‌సైట్‌:https://mumbaiport.gov.in

