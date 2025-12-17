ETV Bharat / education-and-career
ఇంటర్మీడియట్తోనే భారీ జీతంతో 394 ఆర్మీ ఉద్యోగాలు
ఎన్డీఏ&ఎన్ఏ అకాడమీల్లో చదువుతూనే ఉద్యోగం చేసే అవకాశం - శిక్షణ పూర్తయితే ఆర్మీ ఆఫీసర్ హోదా - అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ ఇదే
December 17, 2025
Indian Army Jobs For Intermediate Students : రక్షణ రంగంలో ఉన్నత ఉద్యోగం కోసం లక్ష్యంగా చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఇదో సువర్ణావకాశం. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడెమీ, నేవల్ అకాడెమీలు కలిసి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్హత కలిగిన వారికి ఉచితంగా ఉన్నత చదువులు చదివిస్తూ, లక్షణమైన ఉద్యోగాల్ని అందించనున్నాయి. విద్యార్థుల ఆసక్తి మేరకు ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్ మూడు విభాగాల్లో సేవలు అందించవచ్చు. దీనికి సంబంధించి ఇటీవలే ఎన్డీఏ&ఎన్ఏ - 2026(1) ప్రకటన విడుదల చేసింది.
ఎంపికైతే అన్నీ ఉచితమే : ఎన్డీఏ&ఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా రక్షణ రంగంలో అత్యున్నత ఉద్యోగాలు సాధించవచ్చు. ప్రతీ ఏటా రెండుసార్లు యూపీఎస్సీ దీన్ని నిర్వహిస్తుంది. పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలను దాటుకుని వచ్చిన విద్యార్థులు పుణెలో ఉన్న (ఎన్డీఏ)అకాడెమీలో బీటెక్, బీఎస్సీ, బీఏ చదువుకుంటూనే ప్రాథమికశిక్షణను తీసుకోవచ్చు. ఇక నేవల్ అకాడెమీ(ఎన్ఏ)కి ఎంపికైతే కేరళలోని ఎజమాళలో బీటెక్ కోర్సును పొందవచ్చు. వీరికి విద్య, వసతి, భోజనంతో పాటు దాదాపుగా అన్నీ ఉచితంగానే అందిస్తారు. ఈ రెండు ఆకాడెమీల్లో చదువు పూర్తి చేసుకున్న వారికి జేఎన్యూ, న్యూదిల్లీ డిగ్రీలను ప్రదానం చేస్తుంది.
భారీ జీతంతో : దిగ్రీ పూర్తి చేసిన వారికి సంబంధిత కేంద్రాల్లో ట్రేడ్ శిక్షణను అందిస్తారు. ఈ సమయంలో ప్రతినెలా రూ. 56,100 స్టైఫండ్ రూపంలో చెల్లిస్తారు. ఈ శిక్షణ కూడా పూర్తిచేసినవారు ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్, నేవీలో సబ్ లెఫ్టినెంట్, ఎయిర్ఫోర్స్లో ఫ్లయింగ్ ఆఫీసర్ (పైలట్) లేదా గ్రౌండ్ డ్యూటీ ఆఫీసర్ హోదాతో విధులు నిర్వర్తిస్తారు.
పరీక్ష విధానం :
- రెండు పేపర్ల నుంచి మొత్తం 900 మార్కులకు ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కో పేపర్కు రెండున్నర గంటల వ్యవధి ఉంటుంది.
- పేపర్ -1లో మొత్తం 120 మ్యాథ్స్ ప్రశ్నలకు గానూ 300 మార్కులు. ప్రతి ప్రశ్నకు రెండున్నర మార్కులు.
- పేపర్ -2లో మొత్తం 150 ప్రశ్నలకు 600 మార్కులు. అంటే ప్రతి ప్రశ్నకు 4 మార్కులు.
- పేపర్ -2లో పార్ట్-ఏ ఇంగ్లిష్. ఈ సబ్జెక్టుకు 200 మార్కులు. పార్ట్ -బీ జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగం. ఇందులో ఫిజిక్స్ నుంచి 25 ప్రశ్నలు, కెమిస్ట్రీ నుంచి 15 ప్రశ్నలు, జనరల్ సైన్స్ నుంచి 10, చరిత్ర, స్వాతంత్రోద్యమాల నుంచి 20,భూగోళ శాస్త్రం 20, వర్తమానాంశాల నుంచి 10 ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- కేటాయించిన మార్కులకు అనుగుణంగా ప్రతీ తప్పు సమాధానాలకు మూడో వంతు తగ్గిస్తారు. అలాగే సబ్జెక్ట్ల వారీగా కనీస మార్కులు పొందాలి.
- పరీక్షల్లో మెరిట్ ప్రకారం కొంతమందికి సర్వీస్ సెలక్షెన్ బోర్డు (ఎస్ఎస్బీ) ఆధ్వర్యంలో ఇంటలిజెన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్టులను యూపీఎస్సీ నిర్వహిస్తుంది.
- మెరిట్లో ఎంపికైన వారికి యూపీఎస్సీ నిర్వహించే విభాగానికి కూడా 900 మార్కులుంటాయి. గ్రూప్ డిస్కషన్, గ్రూప్ ప్లానింగ్, గ్రూప్ టెస్టులు, అవుట్డోర్ గ్రూప్ టాస్కుల్లో ప్రతిభ చూపాలి.
- వీటిని రెండంచెలుగా ఐదు రోజులపాటు నిర్వహిస్తారు. రాత పరీక్ష, ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్య్వూల మొత్తం మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా తుది నియామకాలు చేపడతారు.
గత పరీక్షల్లో 40శాతంతోనే : చివరిసారి జరిగిన పరీక్షలో పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూల్లో 40 శాతం మార్కులు సంపాదిస్తే, అకాడెమీల్లో అర్హత సాధించారు. ఈ ఏడాది మొదటిసారి నిర్వహించిన 2025(1)లో 900కు గానూ 334 మార్కులు వచ్చిన వారు ఇంటర్య్వూకు అర్హత పొందారు. తుది ఎంపికలో ఆఖరి అభ్యర్థికి 699 మార్కులు వచ్చాయి. 2024లో రెండోసారి పరీక్షలో 305 మార్కులతో ఇంటర్య్వూకి అర్హత, తుది ఎంపికలో 673 మార్కులు వచ్చినవారు ఎంపికయ్యారు. 900 మార్కులకు 360 మార్కులు ఇంటర్య్వూతో కలిపితే 1800లకు 720 మార్కులు అంటే, 40శాతం సాధిస్తే తదుపరి పరీక్షలకు ఎంపికవుతారు . తాజాగా ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్న విద్యార్థులకు గరిష్ఠ వయసు వరకు ఎనిమిది సార్లు పరీక్ష రాసుకోవచ్చు. నిబద్ధతో సన్నద్ధమైతే ఇతర పోటీ పరీక్షలకూ ఉపయోగపడుతుంది.
నోటిఫికేషన్లోని వివరాలు :
- మొత్తం 394 ఖాళీలు. మహిళల కోసం 24 కేటాయించారు.
- అర్హత: ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ వారైనా ఆర్మీ వింగ్కు అర్హులు. ఎన్డీఏ అకాడమీలో ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవల్ వింగ్స్ , 10+2 క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ ఇండియన్ నేవల్ అకాడెమీ (ఐఎన్ఏ)లకు ఎంపీసీ గ్రూపువారు అర్హులు. చివరి ఏడాది విద్యార్థులు కూడా అర్హులే.
- వయసు: 01,జులై, 2007 నుంచి 01,జులై ,2010 మధ్య జన్మించిన విద్యార్థులు అర్హులు.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: 30.12.2025.
- దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.వంద. మహిళలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఫీజు లేదు.
- పరీక్ష తేదీ: 12.04.2026
- వెబ్సైట్: https://upsconline.nic.in/
