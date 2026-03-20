కేంద్రీయ విద్యాలయ్యాల్లో అడ్మిషన్లు ప్రారంభం - ఆన్లైన్లో అప్లై చేసే విధానమిదే!
-కేవీఎస్ అడ్మిషన్ 2026-27 నోటిఫికేషన్ విడుదల - ఒక్కసారి సీటు వస్తే ప్లస్2 వరకు పూర్తి విద్య - ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
Published : March 20, 2026 at 4:17 PM IST
KVS Admission 2026 Application Process: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో సీటు వస్తే చాలు అని ఫీలవుతుంటారు తల్లిదండ్రులు. ఫీజుల భారం నుంచి ఉపశమనం ఒకటైతే.. ఇక్కడ చేర్పిస్తే ప్లస్ 2 వరకు నిశ్చింతగా చదువుకోవచ్చన్న కారణంతో చాలా మంది తమ పిల్లలను కేవీల్లో చేర్పించేందుకు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. మరి మీరు కూడా మీ పిల్లలను కేవీల్లో చేర్పించాలని అనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్న్యూస్. తాజాగా 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి బాలవాటిక, 1వ తరగతి అడ్మిషన్ల కోసం ఆన్లైన్ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం అయ్యింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
2026-27 సంవత్సరానికి గానూ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు, వాటి అనుబంధ సంస్థలు, రక్షణ రంగ సంస్థల్లో పని చేస్తున్నవారి పిల్లలకు, తల్లిదండ్రులకు ఏకైక సంతానంగా ఉన్న బాలికలకు మొదటి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అర్హత ఉన్న వారు చేరాలనుకున్న తరగతులను బట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
అర్హతలు:
- ఒకటవ తరగతిలో అడ్మిషన్ కోసం విద్యార్థుల వయసు 2026 మార్చి 31 నాటికి కనీసం 6 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి. అదే విధంగా బాలవాటికలో చేర్పించేందుకు చిన్నారులకు మూడు సంవత్సరాలు పూర్తై ఉండాలి.
- కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ సిబ్బంది పిల్లలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అదే విధంగా రిజర్వేషన్ ప్రకారం సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది.
అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్: బాలవాటిక, 1వ తరగతి ప్రవేశాలకు అప్లై చేయడానికి మార్చి 20 నుంచి ఏప్రిల్ 2 వరకు అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఏప్రిల్ 2 చివరి తేదీ.
KVS అడ్మిషన్ ప్రక్రియ: బాల వాటిక, 1వ తరగతి ప్రవేశాలు ఆన్లైన్ లాటరీ సిస్టమ్ ద్వారా కేటాయిస్తారు. సీట్ల సంఖ్య కంటే దరఖాస్తులు ఎక్కువగా వస్తే లాటరీ సిస్టం ద్వారా విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. 2 నుంచి ఆపై తరగతుల్లో ఖాళీలను ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఫిల్ చేస్తారు.
రిజల్ట్స్ ఆ రోజే: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో వివిధ కేటగిరీల (RTE, సర్వీస్ కేటగిరీలు) కోసం ఎంపిక అయిన విద్యార్థులు, వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉన్నవారి జాబితాలను చూపించే తాత్కాలిక అడ్మిషన్ లిస్టుల విడుదలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. దాని ప్రకారం
- బాలవాటిక మొదటి జాబితా ఏప్రిల్ 8, 2026, 1వ తరగతి మొదటి జాబితా ఏప్రిల్ 9, 2026 రిలీజ్ అవుతాయి.
- అస్సాం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉన్నందున ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 10, 2026న రిజల్ట్ రిలీజ్ అవుతాయి.
- సీట్ల ఖాళీలను బట్టి రెండవ జాబితా ఏప్రిల్ 16, 2026, మూడో జాబితా ఏప్రిల్ 21, 2026న రిలీజ్ చేస్తారు.
కావాల్సిన పత్రాలు:
- పిల్లల బర్త్ సర్టిఫికెట్.
- ఆధార్ కార్డు, ఫోటో.
- తల్లిదండ్రుల మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ.
- నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం.
- EWS/రిజర్వేషన్ సర్టిఫికేట్లు (అవసరమైతే).
- ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ & ట్రాన్స్ఫర్ వివరాలు తప్పకుండా కావాలి
ఎలా అప్లై చేయాలి: కేవీల్లో అడ్మిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు KVS పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- ముందుగా కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్(KVS) అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో "Admission 2026" పై క్లిక్ చేయాలి. లేదంటే Academics సెక్షన్లో Admissionపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత Registrationపై క్లిక్ చేసి వ్యక్తిగత, విద్యాసంబంధిత వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ను అప్లోడ్ చేయాలి. ఫారమ్ను సమర్పించి కన్ఫర్మేషన్ పేజీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
