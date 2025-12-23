ETV Bharat / education-and-career
యువత కలల సాకారానికి "కౌశలం" - ఆన్లైన్లో కొనసాగుతున్న పరీక్షలు
ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య సచివాలయ కార్యదర్శుల పర్యవేక్షణలో పరీక్షలు - సచివాలయానికి ఇద్దరు చొప్పున అభ్యర్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 1:32 PM IST
Koushalam Job Portal Exams : ఆంధ్రప్రదేశ్ కూటమి ప్రభుత్వం నిరుద్యోగ యువతకు అండగా నిలుస్తోంది. 'కౌశలం' పోర్టల్ ద్వారా ఐటీ, ఐటీ సంబంధిత రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన కౌశలం పథకం నిరుద్యోగ యువత లక్ష్యం, కల సాకారం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుకున్న యువతకు ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అంతేకుండా ఈ పోర్టల్ కింద దరఖాస్తులు స్వీకరించింది.
311 కంపెనీలు! : 311 కంపెనీలు తమ వివరాలు అందుబాటులో ఉంచాయి. సంబంధిత కంపెనీల్లో ఖాళీలు ఉన్నప్పుడు ఎన్సీఎస్ పోర్టల్లో నమోదు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న నిరుద్యోగులకు నేరుగా ఇ-మెయిల్ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది. ఈ పథకంలో ఇంటి నుంచి పని కల్పించేలా వర్క్ ఫ్రం హోం సర్వేను నిర్వహించారు. విశాఖ జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున అనేక మంది యువత ఈ పథకంలో దరఖాస్తు చేసుకుంది. ధ్రువపత్రాలు అప్లోడ్ చేసిన యువతకు ఈనెల 2 నుంచి గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల్లో ఆన్లైన్ పరీక్షలను ప్రారంభించారు.
రోజుకి వెయ్యిమందికి పైగా హాజరు! : జిల్లాలో ఉన్న 522 సచివాలయాల పరిధిలో రోజుకి వెయ్యిమందికి పైగా ఆన్లైన్ పరీక్షకు హాజరవుతున్నారు. సర్వే పూర్తయిపోయిన నిరుద్యోగులకు ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య సచివాలయ కార్యదర్శుల పర్యవేక్షణలో ఈ పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ నైపుణ్యం, రీజనింగ్ తదితర అంశాల్లో ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయని పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తెలిపారు.
జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న సిబ్బంది! : అభ్యర్థి ఏ సచివాలయం నుంచి పరీక్షకు హాజరవుతున్నారో అన్న అంశాన్ని గుర్తించేందుకు వీలుగా లైవ్ లొకేషన్ క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయాల్సి ఉండేది. కానీ ఈ విధానం వల్ల సాంకేతిక సమస్య ఎదురవుతోందని వచ్చిన ఆరోపణల వల్ల ఇటీవల తొలగించడంతో పరీక్షలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తడం లేదు. యూపీఎస్, కంప్యూటర్లు, ఇన్వర్టర్ల సదుపాయం లేనిచోట విద్యుత్తు అంతరాయం ఏర్పడకుండా సిబ్బంది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
అయిదు వేల మందికి పరీక్షలు పూర్తి! : జిల్లాలో 522 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయి. వాటిలో అయిదు వేలమందికి పైగా నిరుద్యోగులు ఆన్లైన్ పరీక్షను పూర్తి చేశారు. 1,09,865 మంది అభ్యర్థులు ఈ పథకంలో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో విద్యార్హత ఉన్న ధ్రువపత్రాలను 1,08,596 మంది అప్లోడ్ చేశారు. 78,925 మంది మాత్రమే పరీక్ష రాయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పటికే 3,035 మంది అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. మరో రెండు నుంచి మూడు నెలలపాటు ఈ ఆన్లైన్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. పరీక్షల అనంతరం ఫలితాలను విడుదల చేయడానికి అధికారులు కసరత్తులు చేస్తున్నారు.
సచివాలయానికి ఇద్దరు చొప్పున రోజూ ఆన్లైన్ పరీక్షకు అభ్యర్థులు హాజరవుతున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. ముందుగా అభ్యర్థుల సెల్ఫోన్లకు పరీక్షల షెడ్యూల్ పంపిస్తున్నారు. అనివార్య కారణాల వల్ల పరీక్షలు రాయలేని వారు వారికి ఇచ్చిన లింక్లో ఆధార్ నంబరు ఆధారంగా రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటివరకు 5 వేల మందికిపైగా అభ్యర్థులు పరీక్ష రాశారు.
