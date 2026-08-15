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డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు ఎంపికైతే ఏటా రూ.1 లక్ష మీ ఖాతా​లోకి!

కోటక్ సురక్షా స్కాలర్‌షిప్‌ 2026 - అర్హతలు, ప్రయోజనాలు, దరఖాస్తు విధానం ఇలా!

Kotak Suraksha Scholarship 2026
Kotak Suraksha Scholarship 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 3:39 PM IST

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Kotak Suraksha Scholarship 2026 : చదివేంత సత్తా ఉన్నా, ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేక చాలా మంది దివ్యాంగులు మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్‌ (KEF) "కోటక్ సురక్షా స్కాలర్‌షిప్‌(KSS)"ను అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్న ఈ స్కాలర్‌షిప్‌ ద్వారా అర్హులైన డిగ్రీ విద్యార్థులకు కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఏటా రూ.1 లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. మరి, ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేయాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం? ఎలా అప్లై చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

"కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్‌(KEF)" అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు దేశవ్యాప్తంగా పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థులకు కేవలం స్కాలర్​షిప్ అందించడమే కాకుండా మెంటరింగ్‌, అకడమిక్‌ సపోర్ట్‌, మానసిక-సామాజిక సహాయం, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి సమగ్ర సహకారాన్ని అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం 22 రాష్ట్రాల్లోని 98 ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కేఎస్‌ఎస్‌ మెంటర్లు, కౌన్సెలర్ల గైడెన్స్‌ పొందుతున్నారు.

అర్హులు ఎవరంటే?

  • 2016 నాటి దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టం ప్రకారం, 40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బెంచ్‌మార్క్‌ డిజేబిలిటీ ఉన్న విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • చెల్లుబాటు అయ్యే దివ్యాంగుల ధ్రువపత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
  • విద్యార్థులు ఇంటర్/హయ్యర్‌ సెకండరీలో కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
  • కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.6 లక్షల కంటే ఎక్కువగా ఉండొద్దు.

విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్కాలర్​షిప్​లకు ఛాన్స్

స్కాలర్‌షిప్‌ బెనిఫిట్స్ :

  • ఈ స్కాలర్​షిప్​నకు సెలెక్ట్ అయిన ప్రతి విద్యార్థికి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఏటా రూ.1 లక్ష ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.
  • వచ్చిన ఈ డబ్బును విద్యార్థులు ట్యూషన్‌ ఫీజు, హాస్టల్‌ ఫీజు, ఇంటర్నెట్‌, రవాణా, ల్యాప్‌టాప్‌, పుస్తకాలు, స్టేషనరీ వంటి విద్యా ఖర్చుల కోసం వాడుకోవచ్చు.
  • అంతేకాకుండా, ప్రతి స్కాలర్‌కు ప్రత్యేకంగా మెంటర్‌ను కేటాయించి విద్యా ప్రగతి, వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి మార్గదర్శకత్వం అందిస్తారు.
  • మానసిక ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, సామాజిక-భావోద్వేగ స్థైర్యాన్ని పెంపొందించేందుకు నిపుణులతో ప్రత్యేక సెషన్లు కండక్ట్ చేస్తారు.
  • ఇంటర్‌పర్సనల్‌ స్కిల్స్‌, కమ్యూనికేషన్‌, ప్రొఫెషనల్‌ ఎటికెట్‌, ఉద్యోగానికి అవసరమైన సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్‌పై కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.

కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు :

  • దివ్యాంగుల ధ్రువపత్రం తప్పనిసరి
  • 2026-27 విద్యా సంవత్సర ఫీజు వివరాలు
  • 2025-26 కుటుంబ ఆదాయ ధ్రువపత్రం/తల్లిదండ్రుల ఐటీఆర్‌/ఫార్మ్‌ 16
  • కాలేజీ ఫీజు డిటేయిల్స్
  • టెన్త్ క్లాస్ మెమో
  • ఇంటర్ మెమో
  • తాజా మార్కుల మెమో
  • కాలేజీ ఐడీ ప్రూఫ్/బోనఫైడ్‌ సర్టిఫికెట్‌
  • స్టూడెంట్ బ్యాంక్‌ పాస్‌బుక్‌/బ్యాంక్‌ స్టేట్‌మెంట్‌
  • ఆధార్‌ కార్డు
  • సింగిల్‌ పేరెంట్‌/అనాథ విద్యార్థులకు సంబంధిత ఆధారాలు, అవసరమైతే తల్లిదండ్రి డెత్ సర్టిఫికేట్

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు గల విద్యార్థులు కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 15, 2026.

అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://www.kotakeducationfoundation.org/what-we-do/scholarship/kotak-suraksha-scholarship

దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా :

  • ఇందుకోసం ముందుగా కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి ఈమెయిల్‌, మొబైల్‌ నంబర్‌తో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పాస్‌వర్డ్‌ సెట్‌ చేసి అప్లికేషన్​ ఫారంలో అవసరమైన వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సూచించిన డాక్యుమెంట్స్​ను అప్‌లోడ్‌ చేసి, అప్లికేషన్‌ను మరోసారి పరిశీలించి సబ్మిట్‌ చేయాలి.
  • అప్లికేషన్ విజయవంతంగా సమర్పించిన తర్వాత ఈ-మెయిల్‌కు సమాచారం ఇస్తారు. దాంతో మీ దరఖాస్తు ప్రక్రియ కంప్లీట్ అవుతుంది.

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కోటక్ సురక్షా స్కాలర్​షిప్
KOTAK SURAKSHA SCHOLARSHIP 2026

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