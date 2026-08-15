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డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఈ స్కాలర్షిప్నకు ఎంపికైతే ఏటా రూ.1 లక్ష మీ ఖాతాలోకి!
కోటక్ సురక్షా స్కాలర్షిప్ 2026 - అర్హతలు, ప్రయోజనాలు, దరఖాస్తు విధానం ఇలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 3:39 PM IST
Kotak Suraksha Scholarship 2026 : చదివేంత సత్తా ఉన్నా, ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగ్గా లేక చాలా మంది దివ్యాంగులు మధ్యలోనే ఆపేస్తుంటారు. అలాంటి వారికి ఉన్నత విద్యకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ (KEF) "కోటక్ సురక్షా స్కాలర్షిప్(KSS)"ను అందిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తున్న ఈ స్కాలర్షిప్ ద్వారా అర్హులైన డిగ్రీ విద్యార్థులకు కోర్సు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఏటా రూ.1 లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. మరి, ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేయాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? ఏ ఏ పత్రాలు అవసరం? ఎలా అప్లై చేయాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
"కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్(KEF)" అందిస్తున్న ఈ స్కాలర్షిప్నకు దేశవ్యాప్తంగా పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు. విద్యార్థులకు కేవలం స్కాలర్షిప్ అందించడమే కాకుండా మెంటరింగ్, అకడమిక్ సపోర్ట్, మానసిక-సామాజిక సహాయం, నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి సమగ్ర సహకారాన్ని అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం 22 రాష్ట్రాల్లోని 98 ప్రముఖ విద్యాసంస్థల్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కేఎస్ఎస్ మెంటర్లు, కౌన్సెలర్ల గైడెన్స్ పొందుతున్నారు.
అర్హులు ఎవరంటే?
- 2016 నాటి దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టం ప్రకారం, 40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బెంచ్మార్క్ డిజేబిలిటీ ఉన్న విద్యార్థులు ఈ స్కాలర్షిప్నకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- చెల్లుబాటు అయ్యే దివ్యాంగుల ధ్రువపత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
- విద్యార్థులు ఇంటర్/హయ్యర్ సెకండరీలో కనీసం 50 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి.
- కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.6 లక్షల కంటే ఎక్కువగా ఉండొద్దు.
విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్కాలర్షిప్లకు ఛాన్స్
స్కాలర్షిప్ బెనిఫిట్స్ :
- ఈ స్కాలర్షిప్నకు సెలెక్ట్ అయిన ప్రతి విద్యార్థికి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఏటా రూ.1 లక్ష ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.
- వచ్చిన ఈ డబ్బును విద్యార్థులు ట్యూషన్ ఫీజు, హాస్టల్ ఫీజు, ఇంటర్నెట్, రవాణా, ల్యాప్టాప్, పుస్తకాలు, స్టేషనరీ వంటి విద్యా ఖర్చుల కోసం వాడుకోవచ్చు.
- అంతేకాకుండా, ప్రతి స్కాలర్కు ప్రత్యేకంగా మెంటర్ను కేటాయించి విద్యా ప్రగతి, వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి మార్గదర్శకత్వం అందిస్తారు.
- మానసిక ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, సామాజిక-భావోద్వేగ స్థైర్యాన్ని పెంపొందించేందుకు నిపుణులతో ప్రత్యేక సెషన్లు కండక్ట్ చేస్తారు.
- ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్, ప్రొఫెషనల్ ఎటికెట్, ఉద్యోగానికి అవసరమైన సాఫ్ట్ స్కిల్స్పై కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు.
కావాల్సిన ధ్రువపత్రాలు :
- దివ్యాంగుల ధ్రువపత్రం తప్పనిసరి
- 2026-27 విద్యా సంవత్సర ఫీజు వివరాలు
- 2025-26 కుటుంబ ఆదాయ ధ్రువపత్రం/తల్లిదండ్రుల ఐటీఆర్/ఫార్మ్ 16
- కాలేజీ ఫీజు డిటేయిల్స్
- టెన్త్ క్లాస్ మెమో
- ఇంటర్ మెమో
- తాజా మార్కుల మెమో
- కాలేజీ ఐడీ ప్రూఫ్/బోనఫైడ్ సర్టిఫికెట్
- స్టూడెంట్ బ్యాంక్ పాస్బుక్/బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్
- ఆధార్ కార్డు
- సింగిల్ పేరెంట్/అనాథ విద్యార్థులకు సంబంధిత ఆధారాలు, అవసరమైతే తల్లిదండ్రి డెత్ సర్టిఫికేట్
దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు గల విద్యార్థులు కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : అక్టోబర్ 15, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.kotakeducationfoundation.org/what-we-do/scholarship/kotak-suraksha-scholarship
దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇలా :
- ఇందుకోసం ముందుగా కోటక్ ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఈమెయిల్, మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి అప్లికేషన్ ఫారంలో అవసరమైన వివరాలను ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత సూచించిన డాక్యుమెంట్స్ను అప్లోడ్ చేసి, అప్లికేషన్ను మరోసారి పరిశీలించి సబ్మిట్ చేయాలి.
- అప్లికేషన్ విజయవంతంగా సమర్పించిన తర్వాత ఈ-మెయిల్కు సమాచారం ఇస్తారు. దాంతో మీ దరఖాస్తు ప్రక్రియ కంప్లీట్ అవుతుంది.
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