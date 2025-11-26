ETV Bharat / education-and-career

కేంద్రీయ, నవోదయ విద్యాలయాల్లో 14,967 ఖాళీలు

దేశవ్యాప్తంగా కేవీఎస్​, ఎన్​వీఎస్​లో ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఖాళీ ​- 14,967 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల​ - డిసెంబర్ 4 వరకు దరఖాస్తుకు చివరి అవకాశం ​

KVS and NVS Recruitment Notification 2025
KVS and NVS Recruitment Notification 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025

KVS and NVS Recruitment Notification 2025 : కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పని చేసే స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థలైన కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్​, నవోదయ విద్యాలయ సమితిలో ఉద్యోగాలు దేశవ్యాప్తంగా నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేశాయి. ఇందులో మొత్తం 14,967 ఉపాధ్యాయ, బోధనేతర సిబ్బంది ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. దీనికి అర్హులైన అభ్యర్థులు డిసెంబర్​ 4 వరకు ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి.

ఈ నియామక ప్రక్రియను సెంట్రల్​ బోర్ట్​ ఆఫ్​ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్​ నిర్వహిస్తుంది. కంప్యూటర్​ ఆధారిత పరీక్ష, ఆ తర్వాత అవసరమైతే నైపుణ్య పరీక్షలు/ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా కేవీఎస్​లో ఉన్న 1,288 పాఠశాలలను, ఎన్​వీఎస్​లో 653 జవహర్​ నవోదయ విద్యాలయాలను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ అకడమిక్​ ఎక్సలెన్స్​కు ప్రసిద్ధి చెందిన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు. ఎంపికైన అభ్యర్థులు భారతదేశంలో ఎక్కడైనా, గ్రామీణ, రెసిడెన్షియల్​, పట్టణ క్యాంపల్​లలో పని చేయాల్సి ఉంటుంది.

పోస్టుల వారీగా వివరాలు ఇలా :

1. అసిస్టెంట్ కమిషనర్ – 17 పోస్టులు

వయో పరిమితి : కేవీఎస్​ - 50 సంవత్సరాల వరకు, ఎన్​వీఎస్​ - 45 సంవత్సరాల వరకు

విద్యార్హతలు :

  • 50 శాతం మార్కులతో మాస్టర్స్​ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • B.Ed./ఇంటిగ్రేటెడ్ B.Ed–M.Ed
  • ప్రిన్సిపల్ గా 3 సంవత్సరాలు చేసి ఉండాలి.
  • హిందీ, ఇంగ్లిష్, కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.

2. ప్రిన్సిపల్ – 227 పోస్టులు (కేవీఎస్ 134 + ఎన్​వీఎస్​ 93)

వయో పరిమితి : 35–50 సంవత్సరాలు

విద్యార్హతలు:

  • 50 శాతం మార్కులతో మాస్టర్స్ డిగ్రీ
  • B.Ed./ఇంటిగ్రేటెడ్ B.Ed–M.Ed
  • వైస్ ప్రిన్సిపల్ / పీజీటీగా చేసి ఉండాలి.
  • హిందీ, ఇంగ్లిష్, కంప్యూటర్ నైపుణ్యం కలిగి ఉండాలి.

3. వైస్ ప్రిన్సిపల్ – 58 పోస్టులు (కేవీఎస్​)

వయో పరిమితి : 35–45 సంవత్సరాలు

విద్యార్హతలు :

  • 50% మార్కులతో మాస్టర్స్ డిగ్రీ
  • బీఎడ్​ చేసి ఉండాలి.
  • 6 సంవత్సరాల పీజీటీగా అనుభవం ఉండాలి.
  • హిందీ/ఇంగ్లిష్ భాషపై పరిజ్ఞానం ఉండాలి.

4. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ (పీజీటీలు) – 2,996 పోస్టులు

వయో పరిమితి : 40 సంవత్సరాల వరకు

విద్యార్హతలు:

  • సంబంధిత సబ్జెక్టులో 50 శాతం మార్కులతో పీజీ పూర్తి అవ్వాలి.
  • బీఎడ్​ / ఇంటిగ్రేటెడ్ బీఎడ్​ - ఎంఎడ్​
  • ఇంగ్లిష్, హిందీలో బోధించే సామర్థ్యం ఉండాలి.
  • సబ్జెక్టులు : ఇంగ్లిష్, గణితం, కెమిస్ట్రీ, హిందీ, ఫిజిక్స్, బయాలజీ, చరిత్ర, కామర్స్, భూగోళశాస్త్రం, ఎకనామిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎమ్ఐఎల్​లు కలిపి (18 పోస్టులు).

5. ట్రెయిన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ (టీజీటీలు) – 6,215 పోస్టులు

వయో పరిమితి : 35 సంవత్సరాల వరకు

విద్యార్హతలు :

  • 50% మార్కులతో గ్రాడ్యుయేషన్
  • బీఎడ్​/ ఇంటిగ్రేటెడ్ బీఎడ్​ - ఎంఎడ్​
  • సీటీఈటీ (పేపర్​-II) లో అర్హత సాధించి ఉండాలి.
  • ద్విభాషా సామర్థ్యం
  • పోస్టులు : ఇంగ్లిష్, హిందీ, సంస్కృతం, గణితం, సైన్స్, సోషల్ స్టడీస్, ఆర్ట్, సంగీతం, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్, వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్, 3వ భాష టీజీటీలు (443 పోస్టులు).

6. ప్రైమరీ టీచర్ – పీఆర్​టీ – 2,684 పోస్టులు

వయో పరిమితి : 30 సంవత్సరాల వరకు

విద్యార్హతలు :

  • 12వ తరగతి 50 శాతం మార్కులతో + 2-సంవత్సరాల D.El.Ed / B.El.Ed
  • సీసెట్​ (పేపర్-I)లో అర్హత సాధించి ఉండాలి.
  • ఇంగ్లిష్, హిందీ కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండాలి.

7. పీఆర్​టీ (సంగీతం) – 187 పోస్టులు

విద్యార్హతలు :

  • సీనియర్ సెకండరీ ఉత్తీర్ణత + సంగీతంలో డిగ్రీ/డిప్లొమా
  • ఇంగ్లిష్ & హిందీలో నైపుణ్యం

8. స్పెషల్ ఎడ్యుకేటర్ (పీఆర్‌టీ)- 494

విద్యార్హతలు:

  • RCI ఆమోదించిన అర్హతలు
  • CTET అర్హత కలిగి ఉండాలి.
  • RCI రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి

9. లైబ్రేరియన్- 147 పోస్టులు (కేవీఎస్​ 147)

విద్యార్హతలు:

  • B.Lib / B.L.I.Sc
  • కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి.
  • 10. కేవిఎస్​ బోధనేతర పోస్టులు – 1,155 పోస్టులు
  • పోస్టులు : అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్, ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్, జూనియర్ ట్రాన్స్‌లేటర్, సీనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్, స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ I & II.
  • విద్యార్హతలు : పోస్టును బట్టి 12వ తరగతి/గ్రాడ్యుయేషన్/టైపింగ్/టెక్నికల్ డిప్లొమాలు కలిగి ఉంటాయి (వివరాలకు పూర్తి నోటిఫికేషన్ చూడవచ్చు).

11. ఎన్​వీఎస్​ బోధనేతర పోస్టులు – 787 పోస్టులు

పోస్టులు : జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్, ల్యాబ్ అటెండెంట్, మల్టీ-టాస్కింగ్ స్టాఫ్.

విద్యార్హతలు : పోస్టును బట్టి 10వ తరగతి/12వ తరగతి/గ్రాడ్యుయేషన్ (వివరాలకు పూర్తి నోటిఫికేషన్ చూడవచ్చు).

దరఖాస్తు విధానం : ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.

అప్‌లోడ్ చేయాల్సినవి ఇవి :

  • ఫొటోగ్రాఫ్
  • సంతకం
  • సర్టిఫికెట్లు
  • కేటగిరీ/దివ్యాంగుల ధ్రువీకరణ పత్రం/అనుభవ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • పరీక్ష రుసుంను ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి (పోస్టును బట్టి).
  • ప్రతి పోస్టుకు విడివిడిగా దరఖాస్తులు సమర్పించాలి.
  • సమర్పించిన ఫారం ప్రింటవుట్ తీసుకోవాలి.

ఎంపిక విధానం : టైర్‌ 1, టైర్‌ 2, నైపుణ్య పరీక్ష (టైపింగ్/స్టెనోగ్రఫీ/ట్రాన్స్‌లేషన్‌- పోస్టులను అనుసరించి), ఇంటర్వ్యూ (ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్, కొన్ని కేటగిరీల పీజీటీ) ధృవపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. టైర్‌ 2లో ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/4 నెగటివ్‌ మార్కింగ్‌ (అంటే 0.25 మార్కులు) ఉంటుంది.

టైర్‌-1 పరీక్ష వివరాలు (ఇది క్వాలిఫైయింగ్‌ పరీక్ష) ఓఎంఆర్‌ ఆధారిత అడ్జెక్టివ్‌ పరీక్ష, వ్యవధి : 2 గంటలు మాత్రమే. మొత్తం ప్రశ్నలు: 100; 300మార్కులకు ఉంటుంది.

టైర్‌-1లో ఎన్‌వీస్‌ మల్టీ టాస్కింగ్‌ మినహా అన్ని పోస్టులకు పరీక్షా విధానం : జనరల్‌ రిజనీంగ్‌ (20 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు), న్యూమరిక్‌ ఎబిలిటీ (20 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు), బేసిక్‌ కంప్యూటర్‌ లిటరసీ 20 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు), జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌ 20 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు), ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ 10 ప్రశ్నలు, 30 మార్కులు), ఒక మోడ్రన్‌ ఇండియన్‌ లాంగ్వేజ్‌ (10 ప్రశ్నలు, 30 మార్కులు).

టైర్‌-1లో ఎన్‌వీస్‌ మల్టీ టాస్కింగ్‌ పరీక్ష విధానం : జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ అండ్‌ కరెంట్‌ అఫైర్స్‌ (20 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు), బేసిక్‌ కంప్యూటర్‌ నాలెడ్జ్‌ (40 ప్రశ్నలు 120 మార్కులు), ఇంగ్లిష్‌ లాంగ్వేజ్‌ (20 ప్రశ్నలు 60 మార్కులు), ఒక మోడ్రన్‌ ఇండియన్‌ లాంగ్వేజ్‌ (20 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులు).

ముఖ్యమైన అంశాలు ఇవి :

  • దేశంలో ఎక్కడైనా పోస్టింగ్ ఇస్తారు. అందుకు అభ్యర్థులు సిద్ధంగా ఉండాలి.
  • పీఆర్​టీ, టీడీటీ పోస్టులకు సీటెట్​ తప్పనిసరి.
  • ఎన్​విఎస్​ లాంగ్వేజ్ టీడీటీలకు మొదటి పోస్టింగ్ వారి భాషా సంబంధిత రాష్ట్రం వెలుపల ఉంటుంది.
  • కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
  • అన్ని సర్టిఫికెట్లు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు వివరాలతో సరిపోవాలి.
  • వెరిఫికేషన్ కోసం అన్ని డాక్యుమెంట్లను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఖాళీల్లో పదవీ విరమణ/పదోన్నతి కారణంగా ఏర్పడే అంచనా పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి. మొత్తం ఖాళీల సంఖ్యలో అవసరమైతే మార్పులు జరగవచ్చు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తులు ప్రారంభం : 14.11.2025.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 04.12.2025

మీ కెరియర్​లో గ్రోత్​ కావాలా? - అయితే ఈ స్కిల్స్ ఉండాల్సిందే

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - డిగ్రీ అర్హతతో ఎయిర్ ఫోర్స్​లో ఉద్యోగాలు

