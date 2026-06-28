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ఇంటర్ అర్హతతో "ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలు" - ఎగ్జామ్ లేకుండానే ఎంపిక!
-కామారెడ్డి జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ సొసైటీ పరిధిలో జాబ్స్ - తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన నియామకాలు!
Published : June 28, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 3:47 PM IST
Kamareddy NTPE Recruitment 2026: ఇంటర్, డిప్లొమా, డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్. కామారెడ్డి జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ సొసైటీ.. నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ (NTEP) కింద వివిధ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన పారామెడికల్ స్టాఫ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ పోస్టులకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? జీతం ఎంత? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు:
- ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ / స్పుటమ్ మైక్రోస్కోపిస్ట్ - 07
- సీనియర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ లాబొరేటరీ సూపర్వైజర్ - 07
- మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య: 14
విద్యార్హతలు:
- ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ పోస్టులకు ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిప్లోమా లేదా మెడికల్ లాబొరేటరీ టెక్నాలజీ లేదా తత్సమాన కోర్సు పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు అర్హులు. అలాగే నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ (NTEP) లో సంవత్సరం పని అనుభవం ఉండాలి.
- సీనియర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ లాబొరేటరీ సూపర్వైజర్ పోస్టులకు ఏదైనా డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా ఇన్ మెడికల్ లాబొరేటరీ టెక్నాలజీ పూర్తి చేసిన వారు అర్హులు. టూ-వీలర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, కనీసం 2 నెలల కంప్యూటర్ కోర్స్ సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరి. అలాగే నేషనల్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ (NTEP) లో సంవత్సరం పని అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
వయోపరిమితి: జూన్ 1, 2026 నాటికి అభ్యర్థుల కనీస వయసు 18 నుంచి 44 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు, మాజీ సైనికులకు 3 సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
జీతం: ల్యాబ్ టెక్నీషియన్కు నెలకు రూ.27,300, సీనియర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ లాబొరేటరీ సూపర్వైజర్కు రూ.22,100 జీతం లభిస్తుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి అభ్యర్థులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ లేదా ఇంటర్వ్యూలు ఉండవు. కేవలం అభ్యర్థుల అకడమిక్ మెరిట్, వయసు ఆధారంగానే ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది. మొత్తం 100 మార్కులకు గాను ఎంపిక ఉంటుంది. మొదటగా అభ్యర్థులు సాధించిన మెరిట్ ఆధారంగా గరిష్టంగా 90 మార్కులు కేటాయిస్తారు. అభ్యర్థుల వయస్సు ఆధారంగా గరిష్టంగా 10 మార్కులు లభిస్తాయి. అంటే మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ఈ రెండింటినీ కలిపి వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ను తయారు చేసి ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు కేవలం ఆఫ్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి. ఆన్లైన్లో చేసేందుకు అవకాశం లేదు. ఎలా అప్లై చేయాలంటే..
- ముందుగా కామారెడ్డి జిల్లా అధికారిక వెబ్సైట్ (www.kamareddy.telangana.gov.in) నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
- అప్లికేషన్ ఫారమ్లో అడిగిన అన్ని వివరాలను ఫిల్ చేయాలి.
- దరఖాస్తుతో పాటు సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను యాడ్ చేయాలి. అనంతరం ఏదైనా బ్యాంకులో DIST MEDICAL AND HEALTH OFFICER KMR పేరు మీద రూ.500 విలువైన డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ (DD) తీసి, దానిని కూడా దరఖాస్తుకు యాడ్ చేయాలి.
- చివరగా అప్లికేషన్ ఫారమ్ను రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ చేయాలి. లేదంటే నేరుగా వెళ్లి సబ్మిట్ చేయవచ్చు.
పోస్ట్ చేయాల్సిన చిరునామా:
- ఆఫీస్ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ & హెల్త్ ఆఫీసర్ (డీఎంహెఓ) రూమ్ నెం. 105,
- 1వ అంతస్తు,
- ఐడీఓసీ, కామారెడ్డి జిల్లా
- తెలంగాణ.
దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 2026 జూన్ 30.
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