ఇకపై పరీక్ష రాసిన వెంటనే మార్కులు! - 'సెట్' పరీక్షల్లో వినూత్న సంస్కరణలు
ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల (సెట్) కమిటీ సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు - పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందు వరుకు దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు - పరీక్ష పూర్తవగానే అప్పటికప్పుడే మార్కులు
Published : January 31, 2026 at 9:50 AM IST
New Policy In CET Exams : ఎప్సెట్, పీజీఈసెట్ అంటే రాష్ట్రంలోని లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాల్లో కీలకమైన పరీక్షలు. వీటి కోసం లాంగ్టర్మ్ తీసుకునే విద్యార్థులు సైతం ఉన్నారంటే వీటిపై ప్రజలకు ఎంత మక్కువో చెప్పనవసరం లేదు. పరీక్షలకు దరఖాస్తు చేసుకుంది మొదలు, ఫలితాలు వచ్చే వరకు రోజులు, నెలలు ఉత్కంఠగా అభ్యర్థులు ఎదురు చూస్తుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ పరిస్థితి ఉండదు. ఈ సంవత్సరం నుంచి పలు విప్లవాత్మక మార్పులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీంతో పరీక్ష పూర్తవగానే విద్యార్థులు అప్పటికప్పుడే ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో తెలుసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఎంత ర్యాంకు వస్తుందో ముందుగానే ఓ అంచనాకు రావొచ్చని అంటున్నారు. ఈ విధానం ఈ సంవత్సరం నుంచే అమలు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.
వినూత్న సంస్కరణలకు ఆమోదం : జేఎన్టీయూ-హెచ్లో శుక్రవారం జరిగిన ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్షల (సెట్) కమిటీ సమావేశాల్లో చర్చించి పలు వినూత్న సంస్కరణల అమలుకు ఆమోదం తెలిపారు. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ)గా పిలిచే ఆన్లైన్ పరీక్ష సమయం ముగియగానే విద్యార్థి ఏమీ చేయకుండానే కంప్యూటర్ ఆగిపోతుంది. తెరపై పరీక్ష ప్రశ్నాపత్రం కనిపించదు.
తరువాత సబ్జెక్టుల వారీగా అభ్యర్థి ఎన్ని ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు గుర్తించారు, ప్రాథమిక కీ ఆధారంగా మొత్తం ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అనే వివరాలు కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. తుది ర్యాంకు మాత్రం చివరి కీ తోపాటు పలు విడతలుగా విడుదల చేస్తారు. ఆన్లైన్ పరీక్షలు జరుగుతున్నందున నార్మలైజేషన్ విధానాన్ని అమలు చేసి వెల్లడిస్తారు.
మరికొన్ని నిర్ణయాలు :
ఇకపై స్మార్ట్ఫోన్ నుంచే : ఇప్పటివరకు ఎప్సెట్, పీజీఈసెట్కు ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్ల ద్వారానే దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం అమలులో ఉండేది. ఈసారి స్మార్ట్ఫోన్ల నుంచి కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించాలని నిర్ణయించారు. దీని ఏర్పాట్లలో భాగంగా మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ యాప్ రూపొందిస్తున్నారు.
ఎంత ర్యాంకు వస్తుందో అంచనా : ఇప్పటివరకు అధికారికంగా గత సంవత్సరం ఫలితాల ఆధారంగా ఎన్ని మార్కలకు ఎంత ర్యాంకు వస్తుందో అని అంచనా వేసే అంశాన్ని వెల్లడించడం లేదు. అయితే ఇకపై విద్యార్థులు ఒక అంచనాకు వచ్చేందుకు ఎన్ని మార్కులకు ఎంత ర్యాంకు వస్తుందో వెబ్సైట్లోనే అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. మాక్ టెస్టులు, గత ప్రశ్నపత్రాలను సాధించినప్పుడు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా తమ ర్యాంకు ఎంత ఉండొచ్చో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఇకపై సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
పరీక్షకు రెండు రోజుల ముందు : గతంలో పరీక్షకు ఆలస్యంగా దరఖాస్తు చేసుకునే వారు రూ.10 వేల ఆలస్య రుసుముతో అప్లై చేసుకునేవారు. అయితే దీనిని కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం తొలగించారు. ఇకపై ఈ విధానాన్ని మళ్లీ అందుబాటులోనికి తీసుకురానున్నారు. పరీక్షలు ప్రారంభించే రెండు రోజుల ముందు వరకు రూ.2,500 నుంచి రూ.10 వేల ఆలస్య రుసుంతో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. అయితే ఈ అభ్యర్థులు హైదరాబాద్లోనే పరీక్షలు రాయాల్సి ఉంటుంది.
ఫలితాల వరకు ఆగకుండానే : సెట్ కమిటీ సమావేశంలో సమగ్రంగా చర్చించి విద్యార్థులకు సౌకర్యవంతంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉండేలా పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని ఎప్సెట్ కన్వీనర్ ఆచార్య కె.విజయ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. పరీక్ష ముగిసిన వెంటనే స్కోర్ తెలుసుకునే విధానం జీమ్యాట్, జీఆర్ఈ, బిట్శాట్లలో ఉందని పేర్కొన్నారు. ఎన్ని మార్కులకు ఎంత ర్యాంకు వస్తుందో ఒక అంచనా వేసుకోవచ్చని అన్నారు. దీంతో విద్యార్థులు ఫలితాల వరకు ఆగకుండా తమ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను రూపొందించుకుంటారని వెల్లడించారు.
