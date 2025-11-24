ETV Bharat / education-and-career

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - డిగ్రీ అర్హతతో ఎయిర్ ఫోర్స్​లో ఉద్యోగాలు

డిగ్రీ అర్హతతో ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉద్యోగాలు - అత్యున్నత హోదా, 18 లక్షల ప్యాకేజీ - పూర్తి వివరాలు

Air Force Jobs With Degree
Air Force Jobs With Degree (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 8:32 PM IST

Air Force Jobs With Degree : మేటి భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపే వాటిలో రక్షణ రంగ కొలువులు ముందు ఉంటున్నాయి. వీటిలో కూడా వాయుసేనలో కొలువులు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం పొందుతున్నాయి. సాధారణ డిగ్రీతోనే అత్యున్నత హోదా, ఆకర్షణీయ వేతనం దక్కడం ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ ప్రత్యేకత. ఇందులో మేటి ఉద్యోగాలన్నింటికి ఒకే పరీక్షతో పోటీ పడే అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చింది. ఎంపిక అయినవారు గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ టెక్నికల్, పైలట్‌గానూ, నాన్‌ టెక్నికల్‌ విభాగాల్లోనూ సేవలు అందించే అవకాశం పొందవచ్చు. ఇటీవలే వెలువడిన ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ కామన్‌ అడ్మిషన్‌ టెస్టు (ఏఎఫ్‌క్యాట్‌-2026(1) వివరాలు మీ కోసం..

తక్కువ వ్యవధుల్లోనే పదోన్నతులు : ప్రతి 6 నెలలకూ ఒకసారి ఏఎఫ్‌క్యాట్‌ ప్రకటన వెలువడుతోంది. అందువల్ల దీన్ని లక్ష్యం చేసుకున్నవారు నిబద్ధతతో శ్రమిస్తే విజయం సాధించగలరు. ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలో అర్హత సాధించినవారికి స్టేజ్‌-1, స్టేజ్‌-2 ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. పైలట్‌ జాబ్​కి అదనంగా కంప్యూటరైజ్డ్‌ పైలట్‌ సెలక్షన్‌ సిస్టం (సీపీఎస్‌ఎస్‌)లోనూ అర్హత పొందాలి. ఇవన్నీ దాటినవారికి, వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, ట్రైనింగ్​కు పిలుస్తారు. విభాగాన్ని బట్టి ఇది సంవత్సరం నుంచి 18 నెలలు ఉంటుంది. ఆ తరువాత శాశ్వత, 14 సంవత్సరాల తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన డ్యూటీల్లోకి తీసుకుంటారు. ఇలా అవకాశం వచ్చినవారు సీటీసీ రూపంలో సంవత్సరానికి దాదాపు రూ.18 లక్షల జీతం అందవచ్చు. తక్కువ వ్యవధుల్లోనే పదోన్నతులు కూాడా పొందే అవకాశం ఉంది. .

ఎగ్జామ్స్ : ఆన్‌లైన్‌లో 300 మార్కులకు 2 గంటల వ్యవధితో నిర్వహిస్తారు. 100 ప్రశ్నలు. సరైన జవాబుకు 3 మార్కులు. తప్పు సమాధానానికి ఒక మార్కు తగ్గిస్తారు. వెర్బల్‌ ఎబిలిటీ, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ, రీజనింగ్, మిలటరీ ఆప్టిట్యూడ్‌ల్లో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ ప్రశ్నలు పదో తరగతి స్థాయిని మించవు. మిగిలినవి సాధారణ డిగ్రీ స్థాయిలో ఉంటాయి. గ్రౌండ్‌ డ్యూటీలో టెక్నికల్‌ బ్రాంచ్‌ పోస్టులకు అదనంగా ఇంజినీరింగ్‌ నాలెడ్జ్‌ టెస్ట్‌ (ఈకేటీ) రాయాలి. వ్యవధి 45 నిమిషాలు. 50 ప్రశ్నలు వస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకీ మూడు చొప్పున వీటికి 150 మార్కులు.

స్టేజ్‌ 1, 2 ఇలా రాత పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులను స్టేజ్‌ 1, 2 పరీక్షలకు పిలుస్తారు. వీటిని ఎయిర్‌ ఫోర్స్‌ సెలక్షన్‌ బోర్డు (ఏఎఫ్‌ఎస్‌బీ) నిర్వహిస్తుంది. స్టేజ్‌-1 స్క్రీనింగ్‌ టెస్టు. ఇందులో ఆఫీసర్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ రాటింగ్‌ టెస్టు, పిక్చర్‌ పర్సెప్షన్‌ అండ్‌ డిస్కషన్‌ టెస్టు ఉంటాయి. పజిల్స్‌, అసైన్‌మెంట్లు ద్వారా అభ్యర్థి మేధను పరీక్షిస్తారు. ఏదైనా చిత్రాన్ని చూపించి, విశ్లేషించమని అంటారు. స్టేజ్‌-1లో అర్హత సాధించినవారే స్టేజ్‌-2కి వెళ్తే అవకాశం ఉంటుంది. స్టేజ్‌-2లో సైకాలజిస్టు ఆధ్వర్యంలో ఎగ్జామ్స్​ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం అవుట్‌, ఇండోర్ డోర్‌ ఇంటరాక్టివ్‌ గ్రూపు టెస్టులు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా శారీరక, మానసిక సామర్థ్యాన్ని గమనిస్తారు. ఆ తరువాత ఇంటర్య్వూ ఉంటుంది. ఈ దశలన్నీ దాటినవారికి వైద్య పరీక్షలు జరుపుతారు. అందులోనూ విజయవంతం అయినవారికి ట్రైనింగ్​కు పిలుస్తారు.

ట్రైనింగ్ : జనవరి, 2027 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది . ఫ్లయింగ్, గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ టెక్నికల్‌ విభాగాల్లో 74 వారాలు, గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ నాన్‌ టెక్నికల్‌ విభాగాలకు 52 వారాలు వైమానిక దళ శిక్షణ కేంద్రాల్లో కొనసాగుతుంది. ఫ్లయింగ్‌ బ్రాంచ్‌ వారికి అయితే ముందుగా 6 నెలలు ప్రాథమిక ట్రైనింగ్​ ఉంటుంది. అనంతరం అభ్యర్థుల ప్రతిభ ప్రకారం ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ పైలట్, ఫైటర్‌ పైలట్, హెలికాప్టర్‌ పైలట్లగా విడదీసి 2 దశల్లో ట్రైనింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో దశలో ఆరు నెలలు చొప్పున దుండిగల్, బీదర్, హకీంపేట, ఎలహంకల్లో ట్రైనింగ్​ ఇస్తారు. ట్రైనింగ్ టైంలో నెలకు రూ.56,100 చొప్పున స్ట్టైపెండ్‌ ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన వివరాలు : -

ఖాళీలు : 340. ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ పోస్టులు వీటికి అదనం.

ఫ్లయింగ్‌ బ్రాంచ్‌ : 60 % మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ, ఇంటర్‌/ప్లస్‌ 2లో ఫిజిక్స్‌, మ్యాథ్స్​ తప్పనిసరి.

వయసు : జనవరి 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 24 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి. జనవరి 2, 2003 నుంచి జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించినవాళ్లు అర్హులు. కమర్షియల్‌ పైలట్‌ లైసెన్స్‌ ఉంటే మరో రెండు సంవత్సరాలు మినహాయింపు. ఎత్తు కనీసం 162 సెం.మీ. ఉండాలి.

గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ - టెక్నికల్‌ బ్రాంచ్‌ : ఇందులో ఏరోనాటికల్‌ ఇంజినీర్‌ (ఎల్రక్టానిక్స్‌/ మెకానికల్‌) పోస్టులు ఉన్నాయి. సంబంధిత/అనుబంధ బ్రాంచీల్లో 60 % మార్కులతో బీటెక్‌/బీఈ ఉండాలి. ఇంటర్మీడియట్​లో మ్యాథ్స్‌, ఫిజిక్స్​ల్లో 60 % మార్కులు పొందాలి.

గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ - నాన్‌ టెక్నికల్‌ బ్రాంచ్‌ : ఇందులో వెపన్‌ సిస్టం, అడ్మినిస్ట్రేషన్, అకౌంట్స్, ఎడ్యుకేషన్, లాజిస్టిక్స్, మీటీయొరాలజీ విభాగాల్లో పోస్టులు ఉన్నాయి. వెపన్‌ సిస్టం ఖాళీలకు ఇంటర్మీయట్​ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్‌లతో 50 % మార్కులతోపాటు ఏదైనా డిగ్రీలో 60 % ఉండాలి. అడ్మినిస్ట్రేషన్, లాజిస్టిక్స్‌ పోస్టులకు 60 % మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తిచేసినవారు అర్హులు. అకౌంట్స్‌ పోస్టులకు 60 % మార్కులతో బీకాం/ సీఏ/బీబీఏ/సీఎస్‌/సీఎంఏ/సీఎఫ్‌ఏ/ బీఎస్సీ (ఫైనాన్స్‌) ఉత్తీర్ణులు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎడ్యుకేషన్‌ ఖాళీలకు ఏదైనా పీజీలో 50, యూజీలో 60 % ఉండాలి. మీటీయొరాలజీ విభాగానికి బీఎస్సీ ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్‌లతో 60 % మార్కులు లేదా నిర్దేశిత బ్రాంచీల్లో 60 % మార్కులతో బీటెక్‌/బీఈ అవసరం. అన్ని విభాగాలకూ ఇంటర్/ప్లస్‌2 తప్పనిసరి.

వయసు : గ్రౌండ్‌ డ్యూటీ టెక్నికల్, నాన్‌ టెక్నికల్‌ పోస్టులకు జనవరి 1, 2027 నాటికి 20 నుంచి 26 సంవత్సరాలలోపు ఉండాలి. జనవరి 2, 2001 నుంచి జనవరి 1, 2007 మధ్య జన్మించినవారు అర్హులు. ఈ 2 పోస్టులకు పురుషులు 157.5, మహిళలు 152 సెం.మీ. ఎత్తు ఉండాలి. ఎన్‌సీసీ స్పెషల్‌ ఎంట్రీ పోస్టులకు ఎన్‌సీసీ సీనియర్‌ డివిజన్‌ సి సర్టిఫికెట్‌ అవసరం. వీరికి ఎగ్జామ్​ మినహాయించారు.

  • ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుల గడువు: వచ్చే నెల 14
  • దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.550+ జీఎస్‌టీ
  • పరీక్ష తేదీ : జనవరి 31
  • పరీక్ష కేంద్రాలు : హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి.
  • పూర్తి వివరాలకు వెబ్‌సైట్‌ : https://afcat.cdac.in/AFCAT/

మీ కెరియర్​లో గ్రోత్​ కావాలా? - అయితే ఈ స్కిల్స్ ఉండాల్సిందే

