రైట్స్‌లో అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

రైట్స్​లో 400 అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ పోస్టులు - ప్రకటన విడుదల - రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు

Jobs in Rail India Technical and Economic Service Limited
Jobs in Rail India Technical and Economic Service Limited (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 10:02 PM IST

Jobs in Rail India Technical and Economic Service Limited : హర్యానా రాష్ట్రం గురుగ్రామ్‌లోని రైల్‌ ఇండియా టెక్నికల్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీస్‌ లిమిటెడ్‌ (రైట్స్‌) 400 అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ పోస్టులను ప్రకటించింది. ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీతో పాటు రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నవారు అప్లై చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి.

ఏ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయంటే? : ఎస్‌అండ్‌టీ, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కెమికల్, మెటలర్జీ, ఐటీ, ఫార్మా విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలు ఉన్నాయి.

ఎగ్జామ్ : ప్రశ్నపత్రం 125 ప్రశ్నలతో ఆబ్జెక్టివ్‌ విధానంలో ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. వ్యవధి రెండున్నర గంటలు. రుణాత్మక మార్కులు లేవు.

  • క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, డేటా ఇంటర్‌ప్రెటేషన్, లాజికల్‌ రీజనింగ్‌ విభాగాల నుంచి 35 ప్రశ్నల చొప్పున ఉంటాయి. జనరల్‌ నాలెడ్జ్‌/బేసిక్‌ అవేర్‌నెస్‌ నుంచి ఇరవై ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
  • పరీక్షలో అర్హతకు అన్‌రిజర్వుడ్‌/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 50 %, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్, దివ్యాంగులు 45 % కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
  • అర్హత మార్కులు పొందిన వారి జాబితా నుంచి కేటగిరీల వారీ మార్కుల మెరిట్‌ ప్రకారం ఒక్కో పోస్టుకూ ఆరు మందిని ఇంటర్వ్యూకు అవకాశం కల్పిస్తారు. ఇంటర్వ్యూ తేదీని తరువాత ప్రకటిస్తారు.
  • తుది ఎంపికలో రాత పరీక్షకు 60 %, ఇంటర్వ్యూకు 40 % వెయిటేజీ ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన అంశాలు : -

అర్హత : సివిల్‌/ ఎలక్ట్రానిక్స్‌/ ఎలక్ట్రికల్‌/ పవర్‌ సప్లయ్‌/ మెకానికల్‌/ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌ అండ్‌ కంట్రోల్‌/ ప్రొడక్షన్‌/ మెటలర్జీ/ మెకట్రానిక్స్‌ అండ్‌ ఆటోమొబైల్‌/ కెమికల్‌/ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌/ పెట్రోకెమికల్‌/ ఐటీ బ్రాంచ్‌తో ఇంజినీరింగ్‌ డిగ్రీ. లేదా బయోటెక్నాలజీ/ ఫుడ్‌టెక్నాలజీ/ ఫార్మసీ డిగ్రీ. వీటిని జనరల్‌/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌ కేటగిరీలకు చెందినవారు 60 శాతంతో, ఎస్టీ/ ఎస్సీ/ ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్, దివ్యాంగులు 50 శాతంతో పూర్తి చేయాలి. సంబంధిత రంగంలో రెండు సంవత్సరాల అనుభవం కచ్చితంగా ఉండాలి.

వయసు : అప్లై చేసే తేదీ నాటికి 40 సంవత్సరాలు మించకూడదు. ఎస్సీ/ఎస్టీకి ఐదు సంవత్సరాలు, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పది సంవత్సరాలు సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : జనరల్, ఓబీసీలకు రూ.600. ఎస్టీ/ఎస్సీ/దివ్యాంగులకు రూ.300.

జీతం : నెలకు రూ.42,478. ఇది ప్రాథమిక వేతనం మాత్రమే. పని చేసే ప్రదేశాన్ని బట్టి జీతం పెంచుతారు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 25-12-2025

రాత పరీక్ష తేదీ : 11-01-2026

పరీక్ష కేంద్రాలు : హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, దిల్లీ, ముంబయి, భువనేశ్వర్, కోల్‌కతా, బిలాయ్, లఖ్‌నవూ, పట్నా.

ఇతర వివరాలలకు https://rites.com/ వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే? : డేటా ఇంటర్‌ప్రెటేషన్, క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్, లాజికల్‌ రీజనింగ్‌లపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి వివిధ పోటీ పరీక్షల పాత ప్రశ్న పత్రాలను సాధన చేయాలి. వీటితో పాటుగా మాక్‌ టెస్టులను రాయడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. దీంతో నిర్ణీత వ్యవధిలో సమాధానాలు రాయడానికి వీలు అవుతుంది. అలాగే ఏ అంశాల్లో వెనకబడి ఉన్నారో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి వాటికి అదనపు టైం కేటాయిస్తే, స్కోర్​ మెరుగవుతుంది.

రాత పరీక్షను వచ్చే ఏడాది జనవరిలో నిర్వహిస్తారు. తక్కువ సమయం ఉన్నందున, కాలయాపన లేకుండా ప్రణాళికతో సన్నద్ధతను కొనసాగిస్తే ఉన్న టైంలోనే సన్నద్ధత పూర్తి అవుతుంది.

