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బీఈ/డిప్లొమా/ఐటీఐ ఉత్తీర్ణతతో ECIL లో ఖాళీలు - ఎగ్జామ్​ లేకుండానే ఉద్యోగం!

కాంట్రాక్ట్​ ప్రతిపాదికన ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఈసీఐఎల్​ -

Jobs in ECIL
Jobs in ECIL (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 10:52 AM IST

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Jobs in ECIL: కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్​ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ బిజినెస్ వర్టికల్స్‌లో పనిచేయడానికి క్టాంట్రాక్ట్​ ప్రతిపాదికన నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? జీతం ఎంత? ఎక్కడ పనిచేయాలి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల వివరాలు:

  • ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (PE-C)
  • టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (TO-C)
  • అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (APE-C)
  • ​సీనియర్ ఆర్టిసాన్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (SA-C)

ఖాళీలు - 21

  • ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ (PE-C): 5 పోస్టులు. హైదరాబాద్ 1, ముంబయి 1, దిల్లీ 1, రావత్‌భటా 1, లఖ్​నవూ 1.
  • టెక్నికల్ ఆఫీసర్ (TO-C): 9 పోస్టులు. హైదరాబాద్ 3, తారాపూర్​ 1, ముంబయి 1, లుంగిలీ 1, రావత్​భటా 1, కారులేహ్​ 1, దిల్లీ 1
  • అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ (APE-C): 2 పోస్టులు. హైదరాబాద్ 1, చెన్నై 1 పోస్టు
  • సీనియర్ ఆర్టిసాన్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (SA-C): 5 పోస్టులు. ముంబయి 2, దిల్లీ 3

జోన్ల వారీగా ఖాళీలు:

  • హైదరాబాద్ - 5
  • ముంబయి - 5
  • చెన్నై - 1
  • కోల్‌కతా - 1
  • దిల్లీ - 9

విద్యార్హతలు:

  • ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ అండ్​ టెక్నికల్ ఆఫీసర్​కు పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60% మార్కులతో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60% మార్కులతో డిప్లొమా పూర్తి చేసి చేయాలి.
  • సీనియర్ ఆర్టిసాన్ ఖాళీలకు యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్​స్టిట్యూట్​ నుంచి ఐటీఐ (ITI) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

అనుభవం: విద్యార్హతలతో పాటు అనుభవం కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ క్రమంలోనే ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు 3 ఏళ్లు, టెక్నికల్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు 1 సంవత్సరం, సీనియర్ ఆర్టిసాన్ పోస్టుకు 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇక సంబంధిత రంగంలో చేసిన అప్రెంటిస్‌షిప్‌ను కూడా అనుభవంగా లెక్కిస్తారు.

వయసు: ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు 33 ఏళ్లు, ఇతర పోస్టులకు 30 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిగా నిర్ణయించారు. ఇక రిజర్వేషన్​ ప్రకారం ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10, జమ్మూ కశ్మీర్ వాసులకు 5 ఏళ్ల వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది.

జీతం: సంవత్సరానికి ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్‌కు రూ.40వేల నుంచి రూ.55 వేల వరకు లభిస్తుంది. టెక్నికల్ ఆఫీసర్‌కు రూ.25వేల నుంచి రూ.31వేల వరకు, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్‌కు నెలకు రూ.26,208, సీనియర్ ఆర్టిసాన్ కు నెలకు రూ.24,018.

కాంట్రాక్ట్​ వ్యవధి: ఈ పోస్టులకు కాలపరిమితి 1 సంవత్సరం. పనితీరును బట్టి మరికొన్ని సంవత్సరాలు పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ ఉద్యోగాలకు ఎటువంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అభ్యర్థులను కేవలం విద్యార్హత మార్కులు, అనుభవం, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో విద్యార్హత (20%), సంబంధిత అనుభవం (30%), పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ (50%) మార్కులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.

దరఖాస్తు విధానం:

  • దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను ఈసీఐఎల్ వెబ్‌సైట్ (www.ecil.co.in) నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని వివరాలు పూర్తి చేయాలి.
  • ఫిల్​ చేసిన అప్లికేషన్​తో పాటు అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను తీసుకుని నేరుగా వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూకి హాజరు కావాలి.

కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు:

  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​
  • రెజ్యూమే
  • 10th సర్టిఫికెట్​
  • బీటెక్​, డిప్లోమా, ఐటీటీ సర్టిఫికెట్లు
  • వర్క్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ పత్రాలు
  • క్యాస్ట్​ సర్టిఫికెట్​
  • గుర్తింపు పత్రం(ఆధార్​, పాస్​పోర్ట్​..)

ఇంటర్వ్యూ జరిగే తేదీలు - ప్రదేశాలు:

  • హైదరాబాద్​ - జూన్​ 18, 2026
  • ముంబయి - జూన్​ 18, 2026
  • దిల్లీ - జూన్​ 18, 2026
  • చెన్నై - జూన్​ 19, 2026
  • కోల్‌కతా - జూన్​ 19, 2026
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్

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Last Updated : June 11, 2026 at 10:52 AM IST

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