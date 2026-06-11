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బీఈ/డిప్లొమా/ఐటీఐ ఉత్తీర్ణతతో ECIL లో ఖాళీలు - ఎగ్జామ్ లేకుండానే ఉద్యోగం!
కాంట్రాక్ట్ ప్రతిపాదికన ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఈసీఐఎల్ -
Published : June 11, 2026 at 10:20 AM IST|
Updated : June 11, 2026 at 10:52 AM IST
Jobs in ECIL: కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. దేశ వ్యాప్తంగా వివిధ బిజినెస్ వర్టికల్స్లో పనిచేయడానికి క్టాంట్రాక్ట్ ప్రతిపాదికన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి? జీతం ఎంత? ఎక్కడ పనిచేయాలి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల వివరాలు:
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (PE-C)
- టెక్నికల్ ఆఫీసర్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (TO-C)
- అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (APE-C)
- సీనియర్ ఆర్టిసాన్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (SA-C)
ఖాళీలు - 21
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ (PE-C): 5 పోస్టులు. హైదరాబాద్ 1, ముంబయి 1, దిల్లీ 1, రావత్భటా 1, లఖ్నవూ 1.
- టెక్నికల్ ఆఫీసర్ (TO-C): 9 పోస్టులు. హైదరాబాద్ 3, తారాపూర్ 1, ముంబయి 1, లుంగిలీ 1, రావత్భటా 1, కారులేహ్ 1, దిల్లీ 1
- అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజనీర్ (APE-C): 2 పోస్టులు. హైదరాబాద్ 1, చెన్నై 1 పోస్టు
- సీనియర్ ఆర్టిసాన్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ (SA-C): 5 పోస్టులు. ముంబయి 2, దిల్లీ 3
జోన్ల వారీగా ఖాళీలు:
- హైదరాబాద్ - 5
- ముంబయి - 5
- చెన్నై - 1
- కోల్కతా - 1
- దిల్లీ - 9
విద్యార్హతలు:
- ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ అండ్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్కు పోస్టులకు అప్లై చేయడానికి అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60% మార్కులతో బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60% మార్కులతో డిప్లొమా పూర్తి చేసి చేయాలి.
- సీనియర్ ఆర్టిసాన్ ఖాళీలకు యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఐటీఐ (ITI) ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
అనుభవం: విద్యార్హతలతో పాటు అనుభవం కూడా తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఈ క్రమంలోనే ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు 3 ఏళ్లు, టెక్నికల్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టులకు 1 సంవత్సరం, సీనియర్ ఆర్టిసాన్ పోస్టుకు 2 సంవత్సరాల పని అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇక సంబంధిత రంగంలో చేసిన అప్రెంటిస్షిప్ను కూడా అనుభవంగా లెక్కిస్తారు.
వయసు: ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్ పోస్టుకు 33 ఏళ్లు, ఇతర పోస్టులకు 30 సంవత్సరాలు వయోపరిమితిగా నిర్ణయించారు. ఇక రిజర్వేషన్ ప్రకారం ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 3, పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 10, జమ్మూ కశ్మీర్ వాసులకు 5 ఏళ్ల వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది.
జీతం: సంవత్సరానికి ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు రూ.40వేల నుంచి రూ.55 వేల వరకు లభిస్తుంది. టెక్నికల్ ఆఫీసర్కు రూ.25వేల నుంచి రూ.31వేల వరకు, అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్కు నెలకు రూ.26,208, సీనియర్ ఆర్టిసాన్ కు నెలకు రూ.24,018.
కాంట్రాక్ట్ వ్యవధి: ఈ పోస్టులకు కాలపరిమితి 1 సంవత్సరం. పనితీరును బట్టి మరికొన్ని సంవత్సరాలు పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ ఉద్యోగాలకు ఎటువంటి రాత పరీక్ష ఉండదు. అభ్యర్థులను కేవలం విద్యార్హత మార్కులు, అనుభవం, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో విద్యార్హత (20%), సంబంధిత అనుభవం (30%), పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ (50%) మార్కులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
దరఖాస్తు విధానం:
- దరఖాస్తు ఫారమ్ను ఈసీఐఎల్ వెబ్సైట్ (www.ecil.co.in) నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని వివరాలు పూర్తి చేయాలి.
- ఫిల్ చేసిన అప్లికేషన్తో పాటు అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను తీసుకుని నేరుగా వాక్-ఇన్ ఇంటర్వ్యూకి హాజరు కావాలి.
కావాల్సిన సర్టిఫికెట్లు:
- అప్లికేషన్ ఫారమ్
- రెజ్యూమే
- 10th సర్టిఫికెట్
- బీటెక్, డిప్లోమా, ఐటీటీ సర్టిఫికెట్లు
- వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ పత్రాలు
- క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్
- గుర్తింపు పత్రం(ఆధార్, పాస్పోర్ట్..)
ఇంటర్వ్యూ జరిగే తేదీలు - ప్రదేశాలు:
- హైదరాబాద్ - జూన్ 18, 2026
- ముంబయి - జూన్ 18, 2026
- దిల్లీ - జూన్ 18, 2026
- చెన్నై - జూన్ 19, 2026
- కోల్కతా - జూన్ 19, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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