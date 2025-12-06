ETV Bharat / education-and-career
కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్లు - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
సీబీఎస్ఈలో 124 ఉద్యోగాలు - ఆర్సీఎఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీలు - బీఈఎంఎల్లో మేనేజర్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 7:11 PM IST
Central Government Job Alerts: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగాల జాతర మొదలైంది. సంవత్సరం చివరలో పలు ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు నియామక ప్రకటనలు విడుదల చేశాయి. ఇంటర్, డిగ్రీ అర్హత నుంచి పీజీ, ఇంజినీరింగ్ చేసిన వారి వరకు అందరికీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) భారీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అలాగే రాష్ట్రీయ కెమికల్స్, భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ వంటి సంస్థలు కూడా ఆకర్షణీయమైన వేతనాలతో ఉద్యోగాలకు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి. ఆయా నోటిఫికేషన్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
సీబీఎస్ఈలో 124 కొలువులు: కేంద్ర విద్యాశాఖ పరిధిలోని 'సెంట్రల్ బోర్డు ఫర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్' వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేస్తోంది. మొత్తం 124 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ (08), అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్/డైరెక్టర్ (27), అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ (02), సూపరింటెండెంట్ (27), జూనియర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫీసర్ (09), జూనియర్ అకౌంటెంట్ (16), జూనియర్ అసిస్టెంట్ (35) పోస్టులున్నాయి.
అర్హతలు: పోస్టును బట్టి ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ, ఎంబీఏ, ఎంఏ, ఐసీడబ్ల్యూఏ పూర్తి చేసి ఉండాలి. కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం తప్పనిసరి. 27 నుంచి 35 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. రిజర్వేషన్ వర్గాలకు (ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు) సడలింపు ఉంది. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, మెయిన్ ఎగ్జామ్, ఇంటర్వ్యూ లేదా స్కిల్ టెస్ట్ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలకు అప్లికేషన్ ఫీజు లేదు (కేవలం రూ. 250 ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కట్టాలి). మిగిలిన వారికి గ్రూప్-ఏ పోస్టులకు రూ. 1750, గ్రూప్-బీ, సీ పోస్టులకు రూ. 1050.
- చివరి తేదీ: డిసెంబరు 22.
- వెబ్సైట్: https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html
ఆర్సీఎఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీలు: నవరత్న హోదా కలిగిన 'రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్' ఎంట్రీ లెవల్ ఉద్యోగాలకు ప్రకటన ఇచ్చింది.
- పోస్టులు: మేనేజ్మెంట్ ట్రెయినీ (08).
- అర్హత: సంబంధిత బ్రాంచ్లో బీఈ లేదా బీటెక్ పూర్తి చేయాలి. అనుభవం ఉండాలి.
- వయసు: 2025 ఆగస్టు 1 నాటికి 27 ఏళ్లు మించకూడదు.
- వేతనం: ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 40,000 నుంచి రూ. 1,40,000 వరకు వేతన శ్రేణి ఉంటుంది.
- ఫీజు: ఓబీసీలకు రూ. 1000. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలకు ఫీజు లేదు.
- దరఖాస్తు గడువు: డిసెంబరు 6 నుంచి డిసెంబరు 20 వరకు.
- వెబ్సైట్: https://rcfltd.com/hrrecruitment/recruitment1
బీఈఎంఎల్లో మేనేజర్ పోస్టులు: రక్షణ, మైనింగ్ రంగాలకు సేవలందిస్తున్న 'భారత్ ఎర్త్ మూవర్స్ లిమిటెడ్ (బీఈఎమ్ఎల్)'లో కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో ఉన్నత ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ (03), అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (03) పోస్టులున్నాయి. సంబంధిత డిగ్రీతో పాటు పని అనుభవం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. డీజీఎంకు 45 ఏళ్లు, ఏజీఎంకు 42 ఏళ్ల వయస్సు మించకూడదు. డీజీఎంకు నెలకు రూ. 90 వేల నుంచి రూ. 2.40 లక్షల వరకు, ఏజీఎంకు రూ. 80 వేల నుంచి రూ. 2.40 లక్షల వరకు వేతనం ఉంటుంది.
- చివరి తేదీ: డిసెంబరు 17.
- వెబ్సైట్: https://www.bemlindia.in/
ఏఎన్ఆర్ఎఫ్లో సైంటిస్టులు:
పరిశోధన రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారికి 'అనుసంధాన్ నేషనల్ రిసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (ఏఎన్ఆర్ఎఫ్)' ఆహ్వానం పలుకుతోంది.
- పోస్టులు: సైంటిస్ట్-సీ (05), సైంటిస్ట్-డీ (02).
- అర్హత: బ్యాచిలర్ లేదా మాస్టర్స్ డిగ్రీతో పాటు అనుభవం ఉండాలి.
- వయసు: సైంటిస్ట్-డీకి 40 ఏళ్లు, సైంటిస్ట్-సీకి 35 ఏళ్లు మించకూడదు.
- దరఖాస్తు విధానం: ఆఫ్లైన్ (స్పీడ్ పోస్ట్) ద్వారా పంపాలి.
- చివరి తేదీ: ప్రకటన వచ్చిన (నవంబర్ 17) 45 రోజుల్లోగా దరఖాస్తులు చేరాలి.
- చిరునామా: డైరెక్టర్, అనుసంధాన్ నేషనల్ రిసెర్చ్ ఫౌండేషన్, 4వ అంతస్తు, బ్లాక్-II, టెక్నాలజీ భవన్, న్యూ మెహ్రౌలీ రోడ్, న్యూదిల్లీ.
- వెబ్సైట్: https://serb.gov.in/
అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఉత్తమం. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత వెబ్సైట్లను సందర్శించండి.
