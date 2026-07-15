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డిగ్రీ మాత్రమే చదివాను, మంచి ఉద్యోగం ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
- ఎన్నో ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు - సరిగ్గా ఆర్నెల్లు ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుందని సూచన
Published : July 15, 2026 at 2:00 PM IST
Degree Jobs : తాను డిగ్రీ పూర్తి చేశానని, ఉన్నత చదువులపై ఆసక్తి లేదని ఒక విద్యార్థి చెబుతున్నారు. తక్కువ పోటీ, మంచి అవకాశాలు ఉండే ఉద్యోగాలు ఏమున్నాయో సూచించాలని కోరుతున్నారు. ఇందుకోసం షార్ట్ టెర్మ్ కోర్సులు ఏమైనా ఉన్నాయా? అని అడుగుతున్నారు. మరి దీనికి కెరియర్ కౌన్సెలర్, ప్రొఫెసర్ బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ ఏం సమాధానం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ప్రస్తుతం ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న రంగాల్లో లాజిస్టిక్స్, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్, వేర్హౌసింగ్ ముఖ్యమైనవి. రిటైల్, తయారీ సంస్థలు, ఈ-కామర్స్, కొరియర్ కంపెనీలు, గిడ్డంగుల్లో వేర్హౌస్ ఎగ్జిక్యూటివ్, డిస్ప్యాచ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇన్వెంటరీ క్లర్క్, క్వాలిటీ చెకర్, షిప్మెంట్ ట్రాకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వంటి ఉద్యోగాలు డిగ్రీ హోల్డర్లకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇందులో ఏదైనా జాబ్ చేయాలని కోరుకునే డిగ్రీ విద్యార్థులు దానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక కోర్సులను నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. కేవలం రెండు నుంచి 4 నెలల్లో పూర్తయ్యే అడ్వాన్స్డ్ MS Excel, ఇన్వెంటరీ సాఫ్ట్వేర్, బిల్లింగ్, జీఎస్టీ ప్రైమరీ అంశాలను నేర్చుకోవచ్చు. నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (NSDC) పరిధిలో వేర్హౌస్ ఎగ్జిక్యూటివ్తోపాటు లాజిస్టిక్స్కు సంబంధించిన చాలా స్కిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఉద్యోగ పోటీ :
ఇక ఉద్యోగాల్లో తక్కువ పోటీ అనేది ఏ రంగంలోనూ పర్మనెంట్గా ఉండదు. అయితే కొన్ని ఉద్యోగాల పట్ల జనం తక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో షిఫ్ట్ డ్యూటీలు ఉండే జాబ్స్, ఫీల్డ్ వర్క్, యంత్రాల నిర్వహణ, రిపేర్, హాస్పిటల్ సర్వీస్ వంటి పనులపై ఇంట్రస్ట్ చూపేవారు తక్కువగా ఉంటారు. ఆఫీసు జాబ్స్ కోరుకునేవారితో పోలిస్తే, ఈ ఉద్యోగాల్లో అవకాశాలు కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇవి చూడొచ్చు :
జీఎస్టీ, పేరోల్, అకౌంటింగ్ వంటి జాబ్స్ కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్న రంగాలే. బీకామ్తోపాటు ఇతర డిగ్రీలు పూర్తిచేసినవారు ట్యాలీ ప్రైమ్, అడ్వాన్స్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్, జీఎస్టీ రిటర్న్స్, పేరోల్, పీఎఫ్ ప్రాసెసింగ్, ఈఎస్ఐ వంటి విషయాల్లో ట్రైనింగ్ పొందవచ్చు. స్మాల్, మీడియం సంస్థలతోపాటు హాస్పిటల్స్, విద్యాసంస్థలు, ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఆఫీసుల్లో బిల్లింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్, పేరోల్ అసిస్టెంట్ వంటి ఉద్యోగాల్లో అవకాశాలు ఉంటాయి.
సైన్స్ నేపథ్యం :
డిగ్రీలో సైన్స్ నేపథ్యం ఉన్నవారు బీఎస్సీ లైఫ్ సైన్సెస్, బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ నేపథ్యం ఉన్నవారు పలు ఉద్యోగాలకోసం ట్రై చేయొచ్చు. ఫ్లెబోటమీ టెక్నీషియన్, మెడికల్ రికార్డ్స్, హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్, మెడికల్ ల్యాబ్ అసిస్టెంట్, హాస్పిటల్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ కోర్సులు నేర్చుకోవచ్చు. ఫ్లెబోటమీ టెక్నీషియన్ కోర్సులో థియరీతోపాటు ప్రాక్టికల్, ఆన్-ది-జాబ్ శిక్షణ కూడా ఉంటుంది.
మరికొన్ని అవకాశాలు :
ఈ మధ్య కాలంలో సోలార్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల సర్వీసింగ్ రంగాలు కూడా వేగంగా డెవలప్ అవుతున్నాయి. సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, సాంకేతిక అంశాలపై ఇంట్రస్ట్ ఉన్నవారు సోలార్ పీవీ ఇన్స్టాలేషన్, మెయింటెనెన్స్, ఈవీ బ్యాటరీ సిస్టమ్ సర్వీసింగ్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ మెయింటెనెన్స్కు సంబంధించిన కోర్సులు ట్రై చేయవచ్చు. NSDC పరిధిలో సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఈ-మొబిలిటీ బ్యాటరీ సర్వీస్ టెక్నీషియన్ వంటి కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నేషనల్ స్కిల్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రమాణాలకు తగినట్టుగా ఉన్న కోర్సులను ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది.
ఐటీ సపోర్టులో :
సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్, నెట్వర్కింగ్, ఐటీ సపోర్ట్ రంగాల్లో కూడా తక్కువ సమయంలో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. కేవలం "డేటా సైన్స్" "పైథాన్" వంటి సర్టిఫికెట్ల ద్వారా వెంటనే జాబ్ దొరకకపోవచ్చు. కానీ, డెస్క్టాప్ సపోర్ట్, నెట్వర్కింగ్, హార్డ్వేర్, మాన్యువల్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్, క్లౌడ్ సపోర్ట్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్స్లో ప్రైమరీ ట్రెయినింగ్ తీసుకోవడం బాగుంటుంది. ఏ కోర్సు పూర్తిసిచేనా, వెంటనే అప్రెంటిస్షిప్కు దరఖాస్తు చేయడం మంచిది. ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్ తప్పక ఉండేలా చూసుకోవాలి.
ఏవేవో కోర్సులు నేర్చుకుని, దేన్నీ సరిగా ఉపయోగించుకోకపోతే లాభం లేదు. అందుకే ఒకే రంగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి. ఆ కోర్సు నేర్చుకుని, అవసరమైన నైపుణ్యాలు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకొని బయోడేటా తయారు చేసుకొని, ఇంటర్వ్యూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కనీసం ఆర్నెల్లు దీనిపైనే ఫోకస్ చేస్తే ఫలితాలు ఉంటాయి. మొదట్లో జీతం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అనుభవం, టాలెంట్ పెరిగే కొద్దీ మెరుగైన అవకాశాలు, అధిక వేతనాలు పొందే ఛాన్స్ ఉంటుంది.