డిగ్రీలు ఉంటే సరిపోదు - చేతిలో నైపుణ్యం ఉంటేనే ఉపాధికి గ్యారంటీ
డిగ్రీలు ఉన్న స్కిల్స్ లేవా? - స్కిల్స్ పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? - అయితే ఈ అవకాశం మీకోసమే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 4:48 PM IST
Jobs With Skills In ITI : ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితాల్లో తొందరగా డిగ్రీలు చదివేసి, ఉద్యోగాలు సాధించాలని పరుగులు పెడుతుంటారు. మరికొందరైతే డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత ఉంటే జాబు వచ్చేస్తుందని కలలు కంటారు. ఇప్పుడున్న పోటీ ప్రపంచంలో ఆ ఊహాల్లోనే ఉంటే కలలుగానే మిగిలిపోతాయి. ఒక్క సర్టిఫికెట్లు ఉంటే సరిపోదు స్కిల్స్ ఉద్యోగ అర్హతకు చాలా ముఖ్యం. ఎవరైతే తక్కువ సమయంలో జాబ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో, ఐటీఐ (ఇండస్ట్రియల్ ట్రెయినింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్) సువర్ణావకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఐటీఐలు అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో విద్యార్థులను తయారు చేస్తున్నారు.
ఇందులో చేరడానికి కావల్సిన అర్హతలు : ఐటీఐలు కంపెనీలకు అవసరమైన మానవ వనరులను అందించడంలో కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నాయి. ఇందులో చేరాలంటే 10వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణులు అయితే సరిపోతుంది. కొన్ని ట్రేడులకు 8వ తరగతి చదినవారు కూడా అర్హులవుతారు. 2026 ఆగస్టు 1 వరకు కనీసం 14 సంవత్సరాలు ఉండాలి. డ్రోన్ టెక్నాలజీకి 16 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. గరిష్ఠ వయసు పరిమితి లేదు.
ఎంపిక ఎలా చేస్తారంటే :
- ప్రవేశ పరీక్ష లేదు.
- 10వ తరగతిలో సాధించిన మార్కుల మెరిట్ ఆధారంగా సీట్లు కేటాయిస్తారు.
- ముఖ్యమైన ట్రేడ్లు, ఆధునిక టెక్నాలజీలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో దాదాపుగా యాభై రకాల స్పెషలైజేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కోర్సుల వివరాలు : ఇందులో రెండు రకాల కోర్సులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఎడాది కోర్సు అంటే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్, డీజిల్ మెకానిక్, ప్లంబర్, వెల్డర్, కార్పెంటర్ మొదలైనవి. రెండోది ఫిట్టర్, ఎలక్ట్రీషియన్, డ్రాఫ్ట్స్మెన్ (సివిల్ /మెకానికల్), మెషినిస్ట్, మెకానిక్ మోటార్ వెహికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్ తదితరులు. వీటితో పాటుగా ఆధునిక సాంకేతికతకు అవసరమైన డ్రోన్ టెక్నీషియన్, రోబోటిక్స్, ఈవీ మొదలైన ట్రేడుల్లోనూ శిక్షణను ఇస్తున్నారు.
ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వారికి ఉద్యోగావకాశాలు : ఈ మధ్య కాలంలో ఐటీఐ చేసిన వారికి ఉద్యోగాలకు ఎలాంటి కొరత లేదు. విద్యుత్ శాఖలో జూనియర్ లైన్మెన్, రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్, టెక్నీషియన్ పోస్టులు, బీఎస్ఎఫ్, ఆర్మీ మొదలైన వాటిల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. స్టీల్ ప్లాంట్, ఓఎన్జీసీ వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో కూడా జాబులు సంపాదించుకోవచ్చు. ఎన్ఎస్ఐటీల్లో శిక్షణ పొందినట్లయితే ఐటీఐ కాలేజీల్లోనే ఇన్స్ట్రక్టర్లుగా ఉద్యోగంలో చేరవచ్చు.
విదేశాలకు కూడా వెళ్లొచ్చు, హైయర్ స్టడీస్ కూడా చేయొచ్చు : ఓమ్క్యాప్, టామ్కామ్ వంటి సింగపూర్, మలేసియా, గల్ఫ్ వంటి దేశాల్లో కూడా ఉపాధి అవకాశాలను పొందవచ్చు. ఐటీఐ చేసిన తర్వాత కూడా చదువుకోవచ్చు. ఐటీఐ తర్వాత డైరెక్ట్గా డిప్లొమా (పాలిటెక్నిక్) సెకండ్ ఇయర్లోకి లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా చేరవచ్చు. తర్వాత బీటెక్ వరకు చదువుకోవచ్చు. ప్రతీ సంవత్సరం ఈ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్స్కు నోటిఫికేషన్ మేలో విడుదలవుతుంది. చదవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
ఐటీఐ విద్యలో నూతన బోధన : ప్రస్తుత తరుణంలో నూతన సాంకేతిక కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. విద్యాసంస్థల్లో సైతం ఆ మార్పుల్ని అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలలు కొత్త పంథా ఎంచుకొని పరిశ్రమల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా యువతకు నైపుణ్యాలపై శిక్షణ ఇస్తున్నాయి. పరిశ్రమలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు సైతం అర్హత ఉన్న ప్రతిఒక్కరికీ ఉద్యోగవకాశాలు కల్పించే విధంగా కృషి చేస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలోనే కొంతకాలంగా ఆదరణ పొందుతున్న ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ (ఓజేటీ) అనే విధానాన్ని తమ క్యాంపస్లోనూ అమలు చేసింది విజయనగరం ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల. ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిట్టర్, డీజిల్ మెకానిక్, వెల్డర్, ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్, కోపా కోర్సుల్లో యువతకు శిక్షణ ఇస్తోంది. పలు కంపెనీలు విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫిట్టర్, డీజిల్ మెకానిక్ విభాగాలకు చెందిన విద్యార్థులకు హైదరాబాద్కు చెందిన రేడియంట్ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్యూసీఈవీ టెక్నాలజీస్, చెన్నైకి చెందిన టీవీఎస్ సంస్థలు ఓజేటీలో శిక్షణ అందిస్తున్నాయి.
