స్పేస్ సెంటర్లో ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా?- మీకోసమే ఈ నోటిఫికేషన్
రాత పరీక్షలో కనీసార్హత మార్కులు సాధించినవారిని 1:5 నిష్పత్తిలో ఇంటర్వ్యూకు పిలుపు - రాత పరీక్షకు 50 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 50 శాతం వెయిటేజీ
Published : October 28, 2025 at 10:16 PM IST
Job Vacancies in Satish Dhawan Space Centre: శ్రీహరికోటలోని సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (ఎస్డీఎస్సీ) 141 సైంటిస్ట్/ ఇంజినీర్, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, టెక్నీషియన్-బీ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. పోస్టులను అనుసరించి రాతపరీక్ష/ స్కిల్ టెస్ట్/ ఇంటర్వ్యూతో ఎంపిక చేస్తారు.
మొత్తం ఖాళీలు విభాగాలు:
- సైటిస్ట్/ ఇంజినీర్-23
- టెక్నికల్ అసిస్టెంట్-28
- సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్-3
- లైబ్రరీ అసిస్టెంట్-ఏ-1
- రేడియోగ్రాఫర్-ఏ-1
- టెక్నీషియన్-బీ-70
- డ్రాఫ్ట్స్మెన్-బీ-2
- కుక్-3
- ఫైర్మెన్-ఏ-6
- లైట్ వెహికల్ డ్రైవర్-ఏ-3
- నర్స్-బీ-1
సైంటిస్ట్/ఇంజినీర్: దీనికోసం రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూతో ఎంపిక చేస్తారు. ప్రశ్నపత్రం మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో మూడు పార్టులుగా ఉంటుంది. పార్ట్-ఏలో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు 60 ఇస్తారు. పార్ట్-బీలో ఆప్టిట్యూడ్/ఎబిలిటీకి చెందిన 20 ప్రశ్నలు, పార్ట్-సీలో డిస్క్రిప్టివ్ ప్రశ్నలు 20 అడుగుతారు. పరీక్ష వ్యవధి 75 నిమిషాలు. పార్ట్-ఏ, బీసీల్లో ప్రతి పార్ట్లోనూ 50 శాతం మార్కులు సాధించాలి. రాత పరీక్షలో కనీసార్హత మార్కులు సాధించినవారిని 1:5 నిష్పత్తిలో ఇంటర్వ్యూకు పిలుస్తారు. రాత పరీక్షకు 50 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 50 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు.
టెక్నికల్ అసిస్టెంట్, సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్, టెక్నీషియన్, డ్రాఫ్ట్స్మెన్కు రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటాయి. రాత పరీక్ష 80 మార్కులకు, స్కిల్ టెస్ట్ 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. జనరల్ కేటగిరీకి చెందినవారు రాత పరీక్షలో 32, స్కిల్ టెస్ట్లో 50 మార్కులు, ప్రత్యేక వర్గాలకు చెందినవారు రాత పరీక్షలో 24, స్కిల్ టెస్టులో 40 కనీసార్హత మార్కులు సంపాదించాలి. సైంటిస్ట్/ ఇంజినీర్ పోస్టులకు రాత పరీక్షను గుంటూరులో, మిగతా పోస్టులకు విశాఖపట్నం, తిరుపతి, హైదరాబాదుల్లో నిర్వహిస్తారు.
గమనించాల్సినవి: దరఖాస్తు లేదా రాత పరీక్ష/ ఇంటర్వ్యూ సమయంలో ‘నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్’ను సమర్పించాలి.
- స్కిల్ టెస్ట్/ ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులందరికీ స్లీపర్క్లాస్ రైలు ఛార్జీలను చెల్లిస్తారు.
- ఒకటికంటే ఎక్కువ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసేవారు వేర్వేరుగా దరఖాస్తులు నింపి ప్రత్యేకంగా ఫీజును చెల్లించాలి.
ముఖ్యాంశాలు : ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్న పోస్టులకు అవసరమైన అర్హతలు.
సైంటిస్ట్/ ఇంజినీర్: మెషిన్ డిజైన్/ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్/ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్తో ఎంఈ/ ఎంటెక్/ ఎంఎస్సీ (ఇంజినీరింగ్) లేదా అట్మాస్ఫియరిక్ సైన్స్/ మీటీయొరాలజీ/ అనలిటికల్ కెమిస్ట్రీతో ఎంఎస్సీ.
టెక్నికల్ అసిస్టెంట్: కెమికల్/ మెకానికల్/ ఆటోమొబైల్/ ఎలక్ట్రికల్/ సివిల్/ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజినీరింగ్/ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా.
టెక్నీషియన్-బీ: 10వ తరగతి, కెమికల్/ అటెండెంట్ ఆపరేటర్/ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మెకానిక్/ మెయింటెనెన్స్ మెకానిక్/ ల్యాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ ట్రేడ్తో ఐటీఐ/ ఎన్టీసీ/ ఎన్ఏసీ.
వయసు: నవంబరు 14 నాటికి సైంటిస్ట్/ ఇంజినీర్కు 18-30 సంవత్సరాలు, మిగతా పోస్టులకు 18-35 ఏళ్లు ఉండాలి. ఓబీసీలకు 3 ఏళ్లు, ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు 5 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు: సైంటిస్ట్/ ఇంజినీర్, టైబ్రరీ అసిస్టెంట్, నర్స్-బీ పోస్టులకు రూ.750. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు. మిగిలినవారికి అప్లికేషన్ ఫీజును మినహాయించి రూ.500 చెల్లిస్తారు. మిగతా పోస్టులకు అభ్యర్థులందరూ రూ.500 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఈ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లిస్తారు. మిగతావారికి అప్లికేషన్ ఫీజును మినహాయించి రూ.400 తిరిగి ఇస్తారు.
వేతన శ్రేణి: సైంటిస్ట్/ ఇంజినీర్కు నెలకు రూ.56,100-1,77,500, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, లైబ్రరీ అసిస్టెంట్లకు రూ.44,900-1,42,400, రేడియోగ్రాఫర్కు రూ.25,500-81,100, టెక్నీషియన్-బీ, డ్రాఫ్ట్స్మెన్లకు రూ.21,700-69,100. నర్స్-బీకి రూ.44,900-1,42,400. కుక్, డ్రైవర్, ఫైర్మెన్లకు రూ.19,900-63,200. మూలవేతనానికి అదనంగా డీఏ, టీఏ, హెచ్ఆర్ఏ ఉంటాయి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: నవంబరు 14
వెబ్సైట్: https://www.shar.gov.in/
