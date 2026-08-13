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'మూడు చేపల కథ' తెలియకుండా ఉద్యోగమా? - 'ప్లాన్ బి' రెడీ చేసుకోవాల్సిందే బ్రో!
మందమతిలా అక్కడే ఉండిపోతే ఎలా? - ఊహించని ప్రమాదం ఎదురైతే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:09 PM IST
Career Cushioning : చిన్నప్పుడు పుస్తకాల్లో చదివిన "మూడు చేపల" కథ మీకు గుర్తుందా? ఓ కొలనులో 'సుమతి, కాలమతి, మందమతి' అనే ముూడు చేపలు ఉంటాయి. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మాదిరిగానే వర్షాల్లేక కొలను ఎండిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ముందుగానే మేల్కొని మరో కొలనులోకి వెళ్లిపోతుంది సుమతి. తీరా ఎండిపోవడానికి దగ్గరపడిన సమయంలో మేల్కొంటుంది కాలమతి. కానీ, నీరు అడుగంటే వరకూ అక్కడే తిష్ఠవేసి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటుంది మందమతి.
ఉద్యోగం ఎపుడు ఉంటుందో, ఎప్పుడు ఊడుతుందో? భద్రత లేని ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఉద్యోగి ఈ ముూడు చేపల కథ తెలుసుకోవాల్సిందే! కెరీర్ కుషనింగ్ అంటే సరిగ్గా అలాంటిదే! 'దీపం ఉన్నపుడే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవడం' అన్నమాట.
అకస్మాత్తుగా ఉద్యోగం కోల్పోతే వెంటనే కొత్త రెజ్యూమె తయారు చేసుకుని సాయం కోసం తెలిసిన వారికి ఫోన్ చేయడం సహజమే. అత్యవసర పరిస్థితులు, ఆర్థిక సంక్షోభ సమయాల్లో, చాలా తక్కువ వేతనాలు ఇస్తున్నపుడూ ఇలాంటి పరిణామాలు తప్పవు. జీవితానికి పరీక్ష పెట్టే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనపుడు ఏం చేయాలి?
'కెరీర్ కుషనింగ్' ఇపుడు నడుస్తున్న కార్పొరేట్ ట్రెండ్. అనుకోని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులోని ఎయిర్బ్యాగ్ ఎలా కాపాడుతుందో ఈ ఆలోచన కూడా అలాంటిందే అంటున్నారు నిపుణులు. పనిలో ఏదైనా ప్రమాదం తలెత్తక ముందే ప్రత్యామ్నాయాలను సిద్ధం చేసుకోవడమే 'కెరీర్ కుషనింగ్'. అంటే వెంటనే ఉన్న ఉద్యోగాన్ని వదిలేయాలని కాకుండా ఊహించని మార్పులను తట్టుకుని నిలబడేలా మనల్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవడమే.
విభిన్న వాతావరణాలు, అవసరాలు!
గతంలో ఉద్యోగం సంపాదించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ఇపుడు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వారంతా కష్టపడి పనిచేసి పదోన్నతులు సాధించిన వారే. కానీ ఇపుడు ఉద్యోగం రావడమే గగనమైపోయింది. వచ్చిన ఉద్యోగాన్ని కాపాడుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడి ఆరోగ్యాన్ని చిత్తు చేస్తోంది. అయినా, ఉద్యోగం ఉంటుందనే భరోసా లేకపోయింది. దీనికి తోడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వంటి కొత్త టెక్నాలజీలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. మార్కెట్ డిమాండ్లు కూడా మారుతున్నాయి. మనం మన పనిని ఎంత బాగా చేసినప్పటికీ, కంపెనీ అవసరాలు మారినప్పుడు ఉద్యోగంపై ప్రభావం పడే అవకాశాలున్నాయి.
ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత భయం, ఆందోళనతో కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కుంటాం. తక్కువ వేతనానికి పని చేయడానికీ సిద్ధంగా ఉంటాం. కానీ, ఉద్యోగం ఉండగానే మరో ఉద్యోగం లేదా ఉపాధికి ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంటే ఇబ్బంది ఉండదు.
ఎందుకంటే అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండగలం, "ఒకవేళ ఈ ఉద్యోగం లేకపోయినా నాకు మరో మార్గం ఉంది" అనే ఆలోచన మనకు మనశ్శాంతిని కలిగిస్తుంది.
ఎలా సిద్ధం కావాలి?
- కెరీర్ కుషనింగ్కు సంబంధించి అందరికీ ఒకే ఫార్ములా అంటూ ఏమీ లేదు. కానీ, అనేక మార్గాలున్నాయి.
- మీ ఉద్యోగాన్ని కొనసాగిస్తూనే అందులో భవిష్యత్ మార్పులను ఆహ్వానించడం, నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడం.
- కంపెనీ అవసరాలు మారుతున్నపుడు అందుకు అనుగుణంగా అదే కంపెనీలో మరో విభాగానికి మారడానికి అవసరమైన స్కిల్స్ పెంపొందించుకోవాలి.
- ఉద్యోగం అవసరమైనపుడే వెతుక్కోకుండా అపుడపుడూ పాత స్నేహితులు, సహోద్యోగులు, స్నేహితులతో మంచి సంబంధాలను కొనసాగించడం ఉత్తమం.
- పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాలు, సొంతంగా ఏదైనా రాయడం లేదా సృష్టించడం వంటివి మీ ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి. మీరు ఇప్పటివరకు ఏమి చేశారో రెజ్యూమే చెప్పగలదు కానీ, మీరు సొంతంగా చేసిన ఒక ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రత్యేకత, నైపుణ్యాన్ని చాటుతుంది.
భద్రత ముఖ్యమా? ప్రత్యామ్నాయాలు ముఖ్యమా?
"ఈ ఉద్యోగం ఎప్పటికీ ఉండాలి" అని అనుకోవడం. ఒక రకమైతే, "ఇక్కడ ఏం జరిగినా పర్వాలేదు, నాకు ఇంకా అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి" అని సిద్ధంగా ఉండటం మరో రకం. మొదటి ఆలోచన మన భవిష్యత్తును కంపెనీ చేతుల్లో పెడితే రెండో ఆలోచన మన భవిష్యత్తును మన చేతుల్లోనే ఉంచుకోవడానికి దోహదపడుతుంది.
కంపెనీ, ఉద్యోగం మారాలన్న ఆలోచన కాకుండా మనల్ని మనం ఒకే కంపెనీకి, ఒకే పదవికి, ఒకే జీవితానికి పరిమితం చేసుకోకూడదన్నదే "కెరీర్ కుషనింగ్ పరమార్థం". భవిష్యత్తులో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ, ఎలాంటి మార్పుకైనా సిద్ధంగా ఉన్నవారికి అన్ని తలుపులూ తెరిచే ఉంటాయి.
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