ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ కోర్సు చేస్తే ఈ జాబ్స్ రావడం గ్యారెంటీ!

విద్యార్థులు పీజీలో ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ చేయాలనుకోవడం మంచి నిర్ణయం - ఈ కోర్సులో పాలసీ మేకింగ్‌, ఫైనాన్స్‌ రంగాల్లో అవకాశాలు - ప్రభుత్వ రంగంలోనూ అవకాశాలు - ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ కోర్సుకు ప్రాధాన్యత

MA Economics Course Benefits
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 3:44 PM IST

MA Economics Course : ఎకనామిక్స్‌ సబ్జెక్ట్‌ను డిగ్రీ స్థాయిలో చదువుతున్న విద్యార్థులు పీజీగా ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ చేయాలనుకోవడం మంచి నిర్ణయం. ప్రస్తుత కాలంలో ప్రపంచీకరణ, డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలు, పాలసీ విశ్లేషణ వంటి రంగాల్లో ఎకనామిక్స్‌ ప్రాధాన్యం విపరీతంగా పెరిగింది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అర్థం చేసుకోవడం నుంచి అభివృద్ధి విధానాల రూపకల్పన వరకు ఎకనామిక్స్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ ప్రాముఖ్యత : ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ ద్వారా విద్యార్థులు మైక్రో, మాక్రో ఎకనామిక్స్‌, ఎకనోమెట్రిక్స్‌, పబ్లిక్‌ పాలసీ, ఇంటర్నేషనల్‌ ట్రేడ్‌ వంటి అంశాల్లో లోతైన అవగాహన పొందుతారు. ఈ కోర్సు విశ్లేషణాత్మక ఆలోచన, డేటా అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం, సమస్యల పరిష్కార నైపుణ్యాలను పెంచుతుంది. ఫలితంగా పాలసీ మేకింగ్‌, ఫైనాన్స్‌, పరిశోధన రంగాల్లో అవకాశాలు విస్తృతమవుతాయి.

ప్రభుత్వ రంగంలో అవకాశాలు : ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ పూర్తి చేసినవారికి ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రిజర్వ్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ ఫైనాన్స్‌, నీతి ఆయోగ్​ వంటి సంస్థల్లో ఎకనామిక్‌ అనలిస్ట్‌, రిసెర్చ్‌ ఆఫీసర్‌ ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. అలాగే యూపీఎస్సీ, రాష్ట్ర పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ పరీక్షల్లో కూడా ఎకనామిక్స్‌ పరిజ్ఞానం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఇండియన్‌ ఎకనామిక్‌ సర్వీస్‌ వంటి ఉన్నత ఉద్యోగాలు లక్ష్యంగా పెట్టుకోవచ్చు.

అంతర్జాతీయ స్థాయి కెరీర్‌ : ఎకనామిక్స్‌ పీజీతో అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. వరల్డ్‌ బ్యాంక్, ఇంటర్నేషనల్‌ మానిటరీ ఫండ్, యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌ వంటి సంస్థల్లో రిసెర్చ్‌, పాలసీ అనాలిసిస్‌, డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రాజెక్టుల్లో పని చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ సంస్థలు ప్రపంచ ఆర్థికాభివృద్ధి, పేదరిక నిర్మూలనలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

ప్రైవేట్‌ రంగంలో అవకాశాలు : ప్రైవేట్‌ రంగంలో బ్యాంకింగ్‌, ఫైనాన్స్‌, కన్సల్టింగ్‌, డేటా అనలిటిక్స్‌ రంగాల్లో ఎకనామిక్స్‌ గ్రాడ్యుయేట్లకు మంచి డిమాండ్‌ ఉంది. ఎకనామిక్‌ అనలిస్ట్‌, ఫైనాన్షియల్‌ అనలిస్ట్‌, మార్కెట్‌ రిసెర్చర్‌ వంటి ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ఎంఎస్‌ ఎక్సెల్‌, ఆర్‌, పైతాన్‌ వంటి టూల్స్‌పై పట్టు ఉంటే బిజినెస్‌ అనలిటిక్స్‌, ఫిన్‌టెక్‌ రంగాల్లో మరింత అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

అకడమిక్‌, రీసెర్చ్‌ రంగం : అకడమిక్‌ రంగంలో ఆసక్తి ఉన్నవారు ఎంఏ తర్వాత యూజీసీ నెట్​ లేదా సెట్‌ పరీక్షలు ఉత్తీర్ణులై లెక్చరర్‌గా ఉద్యోగం పొందవచ్చు. పీహెచ్‌డీ చేసి విశ్వవిద్యాలయాల్లో ప్రొఫెసర్‌గా ఎదగవచ్చు. పాఠశాల స్థాయిలో బోధించాలనుకుంటే బీఎడ్‌ పూర్తి చేసి కేంద్రీయ విద్యాలయాలు, నవోదయ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులుగా చేరవచ్చు. పరిశోధన రంగంలో కూడా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.

ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో కోర్సులు : ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ కోర్సును దేశంలోని అనేక ప్రముఖ విద్యాసంస్థలు అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జవహర్‌ లాల్‌ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్, దిల్లీ యూనివర్సిటీ, బనారస్‌ హిందూ యూనివర్సిటీ, పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీ వంటి కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాలు పేరొందాయి.

అదేవిధంగా ఇందిరా గాంధీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ రిసెర్చ్, గోఖలే ఇన్‌స్టిట్యూట్‌్ ఆఫ్‌ పాలిటిక్స్‌ అండ్‌ ఎకనామిక్స్, మద్రాస్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఎకనామిక్స్‌ వంటి సంస్థలు పరిశోధనలో ముందంజలో ఉన్నాయి. ప్రైవేట్​ రంగంలో అశోక, అజీమ్‌ ప్రేమ్‌జీ, క్రైస్ట్‌, సింబయాసిస్‌, నార్సీ మోంజీ, అహ్మదాబాద్‌ యూనివర్సిటీలు కూడా ఈ కోర్సులో నాణ్యత కలిగిన బోధన అందిస్తున్నాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అవకాశాలు : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ కోర్సులు విస్తృతంగా లభిస్తున్నాయి. ఉస్మానియా, కాకతీయ, మహాత్మా గాంధీ, తెలంగాణ, ఆచార్య నాగార్జున, ఆంధ్రా, యోగివేమన, శ్రీ వెంకటేశ్వర, శ్రీకృష్ణదేవరాయ వంటి విశ్వవిద్యాలయాలు ఈ కోర్సును అందిస్తున్నాయి. ప్రాంతీయ స్థాయిలో మంచి విద్యను పొందడానికి ఇవి అనుకూలమైన ఎంపికలు.

విస్తృత అవకాశాలు : ఎంఏ ఎకనామిక్స్‌ పూర్తి చేసిన వారికి ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌, అంతర్జాతీయ, అకడమిక్‌ రంగాల్లో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎకనోమెట్రిక్స్‌, స్టాటిస్టిక్స్‌, డేటా అనాలిసిస్‌పై పట్టు పెంచుకుంటే కెరీర్‌లో మరింత ఎదగవచ్చు. సరైన ప్రణాళిక, కృషితో ఈ రంగంలో ఉన్నత స్థానాలను అందుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే.

కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువులకు సులభమైన మార్గం - స్థిరమైన జీతంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం

