జర్మనీ భాషపై పట్టు సాధిస్తే విదేశీ కొలువు మీ సొంతం - నెలకు రూ.లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగ అవకాశాలు

నర్సింగ్‌ పూర్తి చేసిన వారికి జర్మనీలో విస్తృత అవకాశాలు - రెండేళ్ల అనుభవం కలిగి జర్మనీలో ఉద్యోగం చేసే ఆసక్తి ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు

Published : November 11, 2025 at 12:17 PM IST

Job Opportunities to AP Youth with ITI and Nursing Qualification: నర్సింగ్, డిప్లొమా అభ్యర్థులను జర్మనీ రారమ్మని పిలుస్తోంది. నెలకు రూ.లక్షల జీతంతో వివిధ రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఊరిస్తున్నాయి. ఈ అవకాశాలను యువతకు చేరువ చేసేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. స్కిల్ డెవలప్​మెంట్​ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆధ్వర్యంలో అభ్యర్థులకు మెలకువలు నేర్పిస్తోంది. కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత సర్టిఫికెట్‌తో పాటు ప్రభుత్వమే జర్మనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తోంది.

నర్సింగ్‌ విద్యార్థినులకు: నర్సింగ్‌ పూర్తి చేసిన వారికి జర్మనీలో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బీఎస్సీ నర్సింగ్ విద్యార్థినులకు జర్మన్ భాషలో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. కర్నూలు ప్రభుత్వ నర్సింగ్‌ కళాశాలలో ప్రస్తుతం మొదటి బ్యాచ్‌ శిక్షణ తరగతులు జరుగుతున్నాయి.

మొత్తం 100 మంది విద్యార్థులను బ్యాచ్​లుగా విభజించి రోజుకు 2 గంటలకు పైగా జర్మన్ భాష నేర్పిస్తున్నారు. జర్మనీలో ఉద్యోగం చేసేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాల పై 6 నెలల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు. ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.2.50 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షలకు వరకు వేతనం లభించే అవకాశం ఉంది.

ఐటీఐ చదివిన వారికి: రెండు ఏళ్ల ఐటీఐ, మూడేళ్ల ఎలక్ట్రీషియన్‌ ట్రేడ్‌లలో ఉత్తీర్ణులైన, 30 ఏళ్లలోపు వయసు, కనీసం 2 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి జర్మనీలో ఉద్యోగం చేసే ఆసక్తి ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వీరికి జర్మన్‌ భాషలో 12 నుంచి 14 వారాల పాటు శిక్షణ ఇస్తారు.

జర్మనీలో ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.2600 నుంచి రూ.2,700 యూరోలు (రూ.2.60 లక్షలు నుంచి రూ.2.70 లక్షలు) వేతనం లభిస్తుంది. డిప్లొమా, ఎలక్ట్రీషియన్‌ కోర్సులు చేసిన వారికి రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు జిల్లాల్లో మూడు, నాలుగు నెలల పాటు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.

ఖతార్‌లో ఉద్యోగాలకు: ఖతార్‌ దేశంలో ఆయిల్ (చమురు), గ్యాస్‌ పరిశ్రమల్లో సూపర్‌వైజర్‌ స్థాయి ఉద్యోగాలు, స్ట్రక్చరల్‌ వెల్డింగ్, పైప్‌ ఫిట్టర్, ప్లంబర్, పెయింటింగ్, స్ట్రక్చరల్‌ ఫిట్టర్, సూపర్‌ వైజర్‌ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి.

  • అభ్యర్థులకు సంబంధిత ట్రేడ్‌లలో డిప్లొమా, టెక్నికల్‌ సర్టిఫికెట్‌ విద్యార్హతలు కలిగి ఉండాలి. వారు ఆంగ్లంలో మాట్లాడగలిగే ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండాలి.
  • 45 ఏళ్ల లోపు వయసుండి, 10 ఏళ్ల అనుభవం కలిగిన పురుషులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • శిక్షణ తర్వాత ఖతార్‌లో ఉద్యోగ అవకాశాలకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి భారత కరెన్సీ ప్రకారం రూ.1,94,000 నుంచి రూ.2,38,000 వరకు జీతం లభిస్తుంది.

అఫ్లై ఎలా చేసుకోవాలంటే: జర్మనీ, ఖతార్​లో ఉద్యోగాలు చేసేందుకు ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ లింక్​ పై క్లిక్​ చేసి https://naipunyam.ap.gov.in/user-registration వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు skillinternational@apssdc.in మెయిల్‌ ఐడీ లేదా 9640606555, 9988853335, 8909117279 నంబర్లకు సంప్రదించవచ్చు అని’’ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అధికారి ఆనంద్‌ రాజ్‌కుమార్‌ తెలిపారు.

