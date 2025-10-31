ETV Bharat / education-and-career

నిరుద్యోగ యువతకు గుడ్​న్యూస్ - రూ.లక్షల వేతనంతో జర్మనీలో ఉద్యోగావకాశాలు

యువతకు ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు - నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ పర్యవేక్షణలో జర్మనీలో కొలువులు కల్పించేందుకు కార్యాచరణ

Job opportunities To AP Youth in Germany
Job opportunities To AP Youth in Germany (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 7:24 AM IST

Job opportunities To AP Youth in Germany with ITI qualification: విదేశాల్లో ఉద్యోగాలను చేస్తూ రూ.లక్షల్లో వేతనాలు పొందాలంటే ఉన్నత చదువులే చదవనక్కర్లేదు. ఐటీఐ, డిప్లొమా విద్యార్హతలున్నా చాలు. మీరు విన్నది నిజమేనండీ. సామాజిక వర్గాలతో సంబంధం లేకుండా అర్హత, కనీస అనుభవం ఉన్న యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ పర్యవేక్షణలో జర్మనీలో కొలువులు కల్పించేందుకు కార్యాచరణ చేపట్టింది.

జర్మనీలో ఉద్యోగావకాశాలు: ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ముందుగా జర్మన్‌ భాషను నేర్పిస్తారు. ఈ శిక్షణను ఏ-1, ఏ-2 అని రెండు విభాగాలుగా విభజించి అందిస్తారు. రోజులో కనీసం 8 గంటల పాటు తరగతులను నిర్వహిస్తూ 12 నుంచి 14 వారాల పాటు కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. రాజమహేంద్రవరంలో నవంబరు నుంచి శిక్షణ ప్రారంభం కానుంది. ఏ-1లో జర్మన్‌ భాష నేర్పిస్తారు. ఏ-2లో భాషపై పట్టు సాధించేలా చేస్తారు. అయితే ఆహారం, వసతి, విమాన, వీసా ఛార్జీలు అభ్యర్థులే భరించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చేరిన ఆరు నెలల తర్వాత ప్రొబేషన్‌ పూర్తయ్యాక ఆ ఖర్చులను తిరిగి చెల్లిస్తారు.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ వివరాలు: అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న యువతీ యువకులందరూ apssdc.in వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ సమయంలో పాస్‌పోర్టు, గతంలో పని చేసిన సంస్థ నుంచి రిలీవింగ్‌ లెటర్, విద్యార్హత పత్రాలను వాటికి పొందుపరచాలి. రూ.1.15 లక్షల శిక్షణ రుసుం మూడు వాయిదాల్లో చెల్లించాలి.

శ్రీకాకుళంలో నేడు అవగాహన సదస్సు: కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు జర్మనీలోని ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణను అందించనున్నారు. అందుకుగాను శ్రీకాకుళం నగరంలోని జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయంలో శుక్రవారం శిక్షణకు సంబంధించి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించనున్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు నమోదు ప్రక్రియ, అర్హతలు, శిక్షణ వివరాలపై సందేహాలుంటే దీని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని జిల్లా ప్రబంధకుడు ఉరిటి సాయికుమార్‌ తెలిపారు.

అర్హత ఆధారంగా ఉద్యోగాలు: దరఖాస్తు చేసుకునేవారి వయసు 30 ఏళ్లకు మించి ఉండకూడదు. అభ్యర్థులు రెండేళ్ల ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్‌ ట్రేడ్, మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సులో ఉత్తీర్ణతతో పాటు రెండేళ్ల కనీస పని అనుభవం ఉండాలి. ఎంపికైన వారికి నెలకు భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం రూ.2.60 - రూ.2.70 లక్షల జీతంతో ఉద్యోగాలను కల్పిస్తారు. అందుకు అనుగుణంగా రెండేళ్ల ఒప్పందం, అదనపు పని గంటలకు వేతనం, భత్యం, వసతి, విదేశీయానం వంటి ఇతర విషయాల్లో సంబంధిత సంస్థ అన్ని విధాలుగా తోడ్పాటును అందిస్తుంది.

జర్మనీలో ఉద్యోగాలు - కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణ

