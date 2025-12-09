ETV Bharat / education-and-career
బీటెక్లో మెకానికల్ చదివారా? - భారీ ప్యాకేజీలతో ఉపాధి పొందాలంటే ఇలా చేయండి
ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల నుంచి వైవిధ్యమైన నైపుణ్యాలు కోరుతున్న పరిశ్రమలు - నూతన టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకుంటే మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు - కోర్సుల్లో పట్టు సాధించమని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : December 9, 2025 at 4:53 PM IST
Jobs For Mechanical Students : మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తిచేసి, ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్న సందర్భంలో సంవత్సరం వ్యవధిలో ఉండే షార్ట్టర్మ్కోర్సులు ఏవైనా చదివితే, వెంటనే కొలువు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుందా? అని చాలా మందిలో సందేహం కలుగుతుంది. ఈ విషయంపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మెలకువలను కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ వివరించారు.
మాన్యుఫాక్చరింగ్ ఉద్యోగాలతో పాటు : ఇటీవల కాలంలో ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ల నుంచి పరిశ్రమలు వైవిధ్యమైన నైపుణ్యాలు కోరుతున్నాయి. మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివినవారికి సంప్రదాయ మాన్యుఫాక్చరింగ్ ఉద్యోగాలతో పాటు డిజైన్, రోబోటిక్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేషన్, డేటా అనలిటిక్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి రంగాల్లోనూ విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ నూతన టెక్నాలజీలను అర్థం చేసుకుని వాటికి అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలంటే తక్కువ వ్యవధి ఉన్న సర్టిఫికెట్ కోర్సులు, డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్లు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
ముఖ్యంగా సీఎన్సీ క్యాడ్, సాలిడ్వర్క్స్, క్రియో, క్యామ్, క్యాటియా, జీడీ అండ్ టీ లాంటి వాటిలో సర్టిఫికెట్ / డిప్లొమా చేస్తే మెరుగైన ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఆధునిక ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీ కోర్సులైన రోబోటిక్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్, 3డీ ప్రింటింగ్, పీఎల్సీ స్కాడా వంటి కోర్సులు మెకానికల్ విద్యార్థులకు డిజైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మాత్రమే కాకుండా, డిజిటల్ ఇండస్ట్రీ 4.0 దిశగా అడుగులు వేయడానికి సహాయపడతాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ రంగంలో : ప్రస్తుతం ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్) రంగం బాగా విస్తరిస్తోంది. భారత్లో ఈవీ తయారీ కోసం అనేక సంస్థలు పెట్టుబడులూ పెడుతున్నాయి. ఈ రంగానికి చెందిన బ్యాటరీ టెక్నాలజీ, బ్యాటరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (బీఎంఎస్), మోటార్ పవర్ ట్రెయిన్ డిజైన్ వంటి కోర్సులు మెకానికల్ ఇంజినీర్లకు విలువైన జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నాయి.
టూల్ అండ్ డై మేకింగ్, మెకట్రానిక్స్, ఇండస్ట్రియల్ మెయింటెనెన్స్, రోబోటిక్స్ వంటి కోర్సులు పరిశ్రమలో నేరుగా ఉపయోగపడే నైపుణ్యాలను కల్పిస్తాయి. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టూల్ డిజైన్ హైదరాబాద్లో ఆటోమేషన్, క్యాడ్ - క్యామ్, 3డీ ప్రింటింగ్, సీఎన్సీ మెషినింగ్ వంటి కోర్సులకు అధిక డిమాండ్ ఉంది. ఈ సంస్థలో శిక్షణ తీసుకున్నవారు తయారీ రంగంలో, ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు, ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమ, మౌల్డ్ డిజైన్ యూనిట్లలో సులభంగా, వేగంగా ఉపాధిని పొందుతున్నారు.
ఈ కోర్సులకు భారీగా డిమాండ్ : ఇటీవలి కాలంలో అనేకమంది మెకానికల్ ఇంజినీర్లు డేటా అనలిటిక్స్, ఆటోమేషన్ కోడింగ్ మెషీన్ లెర్నింగ్ వంటి ఐటీ రంగాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. పైతాన్ లాంగ్వేజ్ని డేటా అనాలిసిస్, డిజైన్ ఆటోమేషన్, స్క్రిప్టింగ్, సిమ్యులేషన్ వంటి రంగాల్లో విస్తృతంగా వాడుతున్నారు. పైతాన్తో పాటు పవర్ బీఐ, టాబ్ల్యూ లాంటి డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ నేర్చుకుంటే మెకానికల్, అనలిటిక్స్ కలయికతో మెరుగైన ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం పైతాన్ ఫర్ ఇంజినీర్స్ కోర్సులు భారీగా డిమాండ్ ఉంది.
- డిజిటల్ ఇండస్ట్రీస్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ టెక్నాలజీ, నెట్వర్క్ ఇంజినీరింగ్లలో శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఎథికల్ హ్యాకింగ్, సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్, క్లౌడ్ ఫండమెంటల్స్ వంటి కోర్సులు టెక్నాలజీ రంగంలో మంచి వేతనాలతో కెరియర్ అందిస్తున్నాయి.
- మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్లకు హెచ్వీఏసీ (హీటింగ్, వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్), డిజైన్, చిల్లర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్, డక్ట్ డ్రాఫ్టింగ్ వంటి కోర్సుల్లో ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుంది.
- ఫైర్ సేఫ్టీ, ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ డిప్లొమాలు ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు సంస్థలు, పరిశ్రమలలో నిరంతర అవకాశాలను అందిస్తాయి. దీనితో పాటు ఆఫ్రికా, గల్ఫ్ దేశాల్లో హెచ్వీఏసీ, సేఫ్టీ ఇంజినీర్లకు అధిక వేతనాలు లభిస్తాయి.
పైన చెప్పిన విషయాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని విద్యార్థులు తమ కెరియర్కు ఉపయోగపడే సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కెరియర్ కౌన్సెలర్ ప్రొ. బెల్లంకొండ రాజశేఖర్ సూచించారు.
