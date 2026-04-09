ETV Bharat

నార్తర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్​లో 577 ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

నార్తర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్​లో పలు ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం

JOB OPPORTUNITIES IN NCL (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 9:52 PM IST

NCL Recruitment 2026 : ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి గుడ్​న్యూస్. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన నార్తర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్స్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎన్‌సీఎల్‌) 577లో హెవీ ఎర్త్‌ మూవింగ్‌ మెషినరీ (హెచ్‌ఈఎంఎం) ఆపరేటర్‌ - ట్రెయినీ, పారామెడికల్‌ స్టాఫ్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హత, వయోపరిమితి, దరఖాస్తు విధానం తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అర్హత : పోస్టులను అనుసరించి పదోతరగతి/ ఇంటర్​/ ఐటీఐ డిప్లొమా/ బీఎస్సీ నర్సింగ్‌తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటర్‌ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలనతో నియామకాలను చేపడతారు.

మొత్తం ఉద్యోగాల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలున్న పోస్టుల వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పోస్టు : డంపర్‌ ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ)

ఉద్యోగాల సంఖ్య : 308

అర్హత : పదోతరగతిలో 55 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత (ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీ విభాగాల వారికి 45 శాతం), హెవీ మోటార్‌ వెహికల్‌/ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ లైసెన్స్‌.

పోస్టు : గ్రేడర్‌ ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ)

పోస్టుల సంఖ్య : 34

అర్హత : పదోతరగతిలో 55 శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణత చెంది ఉండాలి (ఓబీసీ-నాన్​క్రీమిలేయర్​కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), హెవీ మోటార్‌ వెహికల్‌/ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ లైసెన్స్‌ కలిగి ఉండాలి.

పోస్టు పేరు : సర్ఫేజ్‌ మైనర్‌ ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ)

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 43

అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో టెన్త్​ ఉత్తీర్ణత చెంది ఉండాలి (ఓబీసీ-నాన్​క్రీమీలేయర్​కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), హెవీ మోటార్‌ వెహికల్‌/ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ లైసెన్స్​ను కలిగి ఉండాలి.

పోస్టు పేరు : డోజర్‌ ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ)

పోస్టుల సంఖ్య : 52

అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో టెన్త్​ క్లాస్ ఉత్తీర్ణత (ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు(నాన్​క్రీమిలేయర్​వారికి 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), హెవీ మోటార్‌ వెహికల్‌/ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ లైసెన్స్‌ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

పోస్టు: స్టాఫ్‌ నర్స్‌ (ట్రెయినీ) ఖాళీలు: 47

అర్హత : అభ్యర్థి ఇంటర్, బీఎస్సీ (నర్సింగ్‌)/ డిప్లొమా ఇన్‌ జనరల్‌ నర్సింగ్‌ అండ్‌ మిడ్‌వైఫరీ, స్టేట్​ నర్సింగ్‌ కౌన్సిల్‌లో రిజిస్టరైవుండాలి.

జీతభత్యాలు : నెలకు రూ.47,330.25.

పోస్టు పేరు : ఓవర్‌సీర్‌ (సివిల్‌), టీఅండ్‌ఎస్‌ గ్రేడ్‌-సీ

మొత్తం ఖాళీలు : 30

అర్హత : 55 శాతం మార్కులతో పదో తరగతి ఉత్తీర్ణత (ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు 50 శాతం, ఎస్సీ/ఎస్టీకి 45 శాతం), మూడు సంవత్సరాల సివిల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ డిప్లొమా చేసి ఉండాలి.

ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ) పోస్టులకు రోజుకు మూలవేతనం రూ.1,502.66 ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం : ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ) పోస్టులకు అభ్యర్థులను కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ ద్వారా ఎంపిక విధానం ఉంటుంది.

సీబీటీ ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. దీనికి 100 మార్కులు ఉంటాయి. వ్యవధి గంటన్నర ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. తప్పు సమాధానాలకు నెగిటివ్ మార్కులు ఉండవు. ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ లాంగ్వేజ్​లలో ఉంటుంది.

పారామెడికల్, ఓవర్‌సీర్‌ (సివిల్‌) పోస్టులకు : సీబీటీ పరీక్షను 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. బహలైశ్చిక ప్రశ్నల విధానంలో ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వ్యవధి 90 నిమిషాలు ఉంటుంది. ప్రశ్నాపత్రంలో 2 సెక్షన్లు ఉంటాయి. సెక్షన్‌-ఏలో సబ్జెక్టు సంబంధిత ప్రశ్నలు 70 ఉంటాయి. సెక్షన్‌-బీలో జనరల్‌ నాలెడ్జ్, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, రీజనింగ్, వెర్బల్, మెంటల్‌ ఎబిలిటీ అండ్‌ క్వాంటిటేటివ్‌ ఆప్టిట్యూడ్​లకు సంబంధించిన 30 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు ఉంటుంది. నెగిటివ్ మార్కులు ఉండవు. ప్రశ్నాపత్రం ఇంగ్లిష్, హిందీ లాంగ్వేజ్​లలో ఉంటుంది. పోస్టులవారీగా సీబీటీ సిలబస్‌ సమాచారాన్ని ప్రకటనలో వివరంగా తెలియజేశారు.

కంప్యూటర్ బేస్డ్​ టెస్ట్​లో అన్‌రిజర్వుడ్‌/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌లు 50 శాతం, ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ మాజీ సైనికోద్యోగులు/ ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌/ దివ్యాంగులు 40 శాతం కనీసార్హత మార్కులు పొందాల్సి ఉంటుంది.

గమనించాల్సినవి

  • ఉన్నత విద్యార్హతలు ఉన్నవారు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దూరవిద్య/ పార్ట్‌టైమ్‌ కోర్సులు చేసినవారు మాత్రం దరఖాస్తుకు అనర్హులు.
  • ఆపరేటర్‌ (ట్రెయినీ) పోస్టులకు సంబంధించి మూడేళ్ల శిక్షణ ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ విజయవంతంగా పూర్తిచేసినవారిని శాశ్వత విధుల్లోకి తీసుకుంటారు.
  • పారామెడికల్‌ ఉద్యోగాలకు ఏడాది శిక్షణ అనంతరం రెగ్యులర్‌ చేస్తారు.
  • వయోపరిమితి : 18 ఏళ్ల నుంచి 30 మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ ఎన్​సీఎల్​కు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి 15 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

అప్లికేషన్​ ఫీజు : అన్‌రిజర్వుడ్, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్, ఈడబ్ల్యూఎస్‌లకు సంబంధించి రూ.1180. ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులు, దివ్యాంగులకు ఫీజు ఉండదు.

ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తుల సమర్పణకు చివరి తేదీ : 01.05.2026

మరిన్ని వివరాలకు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ : http://www.nclcil.in/

నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - రైల్వేలో రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ లేకుండా జాబ్!

క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్​లో అవకాశాలు అపారం - ఈ రంగంలో స్థిరపడేందుకు అర్హతలే కాదు ఇవీ ముఖ్యమే

