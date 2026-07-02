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టెన్త్‌, ఇంటర్‌, డిప్లొమా, డిగ్రీ అర్హతతో "నాన్​ టీచింగ్​ పోస్టులు" - 267 ఖాళీలతో నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​!

-నాన్‌-టీచింగ్‌ పోస్టుల భర్తీకి దిల్లీలోని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - జులై 27లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

Jawaharlal Nehru University Non Teaching Recruitment
Jawaharlal Nehru University Non Teaching Recruitment (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 10:58 AM IST

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Jawaharlal Nehru University Non Teaching Recruitment: నిరుద్యోగులకు దిల్లీలోని జవహర్​లాల్​ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. నాన్‌-టీచింగ్‌ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్​ ద్వారా గ్రూప్‌-ఏ, గ్రూప్‌-బి, గ్రూప్‌-సి విభాగాల్లో మొత్తం 267 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఇంతకీ ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు:

  • నాన్‌ టీచింగ్‌ పోస్టులు - గ్రూప్‌ - ఏ, బి, సి కలిపి మొత్తం 267

గ్రూప్-ఏ పోస్టులు: 13

  • ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్)- 1
  • ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (సివిల్)- 1
  • అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్- 3
  • అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్- 1
  • పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్- 1
  • రీసెర్చ్ ఆఫీసర్- 2
  • సిస్టమ్ అనలిస్ట్- 3
  • క్యూరేటర్- 1

గ్రూప్-బి పోస్టులు: 25

  • సెక్షన్ ఆఫీసర్- 1
  • ప్రైవేట్ సెక్రటరీ- 2
  • సీనియర్ అసిస్టెంట్- 8
  • పర్సనల్ అసిస్టెంట్- 8
  • ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్- 2
  • జూనియర్ ఇంజినీర్ (సివిల్)- 2
  • కంప్యూటర్ ఆపరేటర్- 1
  • అసిస్టెంట్ ఆర్కైవిస్ట్- 1

గ్రూప్-సి పోస్టులు: 229

  • సెమీ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్- 7
  • అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (గెస్ట్ హౌస్)- 1
  • స్టాటిస్టికల్ అసిస్టెంట్- 1
  • అసిస్టెంట్- 5
  • స్టెనోగ్రాఫర్- 20
  • లేబొరేటరీ అసిస్టెంట్- 4
  • డ్రాఫ్ట్స్‌మ్యాన్- 1
  • వర్క్స్ అసిస్టెంట్- 19
  • లిఫ్ట్ ఆపరేటర్- 2
  • జూనియర్ అసిస్టెంట్- 46
  • కుక్‌- 27
  • మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్- 15
  • మెస్ హెల్పర్- 30
  • ఇంజినీరింగ్​ అటెండెంట్​(సివిల్​, ఎలక్ట్రికల్​) - 30
  • లేబొరేటరీ అటెండెంట్​ - 8
  • లైబ్రరీ అటెండెంట్​ - 2
  • యానిమల్​ అటెండెంట్​ - 4
  • గ్ర్రౌండ్స్​మ్యాన్​ - 3
  • యాంటీ మలేరియా వర్కర్​ - 4

అర్హతలు:

  • ఇంజినీరింగ్ పోస్టులకు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఈ/బీటెక్‌ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
  • లైబ్రరీ పోస్టులకు లైబ్రరీ సైన్స్‌లో డిగ్రీ/మాస్టర్స్‌ కంప్లీట్​ చేయాలి.
  • అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోస్టులకు డిగ్రీ/పీజీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • ఇతర పోస్టులకు టెన్త్‌, ఇంటర్‌, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ విద్యార్హతలతో పాటు పని చేసిన అనుభవం కూడా అవసరం.
  • ఇక కొన్ని పోస్టులకు కంప్యూటర్‌ పరిజ్ఞానం, టైపింగ్‌, స్టెనోగ్రఫీ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి. పూర్తి అర్హతల కోసం నోటిఫికేషన్​ వెరిఫై చేసుకోవాలి.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: గ్రూప్​ ఏలోని ఎగ్జిక్యూటివ్​ ఇంజినీర్​(సివిల్​, ఎలక్ట్రికల్​) పోస్టులకు 45 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ఇక గ్రూప్​ ఏలోని మిగిలిన, గ్రూప్​ బి, సి పోస్టులకు 40 ఏళ్లు మించకుండ ఉండాలి. రిజర్వ్‌డ్‌ కేటగిరీలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు ఉంటుంది.

జీతం: గ్రూప్‌-ఏ అభ్యర్థులకు పే లేవెల్‌ 10 నుంచి లెవెల్‌ 11, గ్రూప్‌-బి పోస్టులకు పే లేవెల్‌ 6 నుంచి లెవెల్‌ 7, గ్రూప్‌ సీ పోస్టులకు పే లేవెల్‌ 1 నుంచి లెవెల్‌ 5 ప్రకారం పే స్కేల్​ ఉంటుంది. ఇక జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.

ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష/స్కిల్‌ టెస్ట్‌/ ట్రేడ్‌ టెస్ట్‌ ఆధారంగా ఉంటుంది. అయితే గ్రూప్‌-ఏ పోస్టులకు రాత పరీక్షలో ఎన్నికైన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. మిగిలిన పోస్టులను అనుసరించి స్కిల్​ టెస్ట్​ ఉంటుంది.

పరీక్ష విధానం: రాత పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. మొదటి పేపర్​ను 150 ప్రశ్నలు, 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అంటే ఒక్కో ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు. ఇక మొదటి పేపర్​లో జనరల్‌ అవేర్‌నెస్‌ పై 30, రీజనింగ్‌ గురించి 35, మ్యాథమెటిక్స్‌ గురించి 35, లాంగ్వేజ్‌కు సంబంధించిన 30, కంప్యూటర్‌ అవేర్‌నెస్‌పై 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పేపర్​ రాయడానికి 2 గంటల సమయం ఉంటుంది. పేపర్​ 2 ను పోస్టును అనుసరించి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పేపర్​లో 50 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. వ్యవధి గంటన్నర. ఈ రెండు పేపర్లో క్వాలిఫై అయిన వారికి ఆయా పోస్టులను అనుసరించి స్కిల్​ టెస్ట్​ లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం: నాన్​ టీచింగ్​ పోస్టులకు కేవలం ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అందుకోసం https://www.jnu.ac.in/ పోర్టల్​ ఓపెన్​ చేసి లాగిన్​ అయ్యి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

అప్లికేషన్​ ఫీజు:

  • గ్రూప్‌-ఏ పోస్టులకు: యూఆర్‌/ఈడబ్ల్యూఎస్‌/ఓబీసీ రూ.1,500, ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళా అభ్యర్థులు రూ.1,000 చెల్లించాలి. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.
  • గ్రూప్‌-బి, సీ పోస్టులకు యూఆర్‌/ఈడబ్ల్యూఎస్‌/ఓబీసీలు రూ.1,000, ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళా అభ్యర్థులు రూ.600 చెల్లించాలి. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
  • దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 27, 2026 సాయంత్రం 5 గంటలు.
  • నోటిఫికేషన్ లింక్​
  • అప్లికేషన్​ లింక్​

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నాన్​ టీచింగ్​ పోస్టులు
JNU NON TEACHING RECRUITMENT 2026

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