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టెన్త్, ఇంటర్, డిప్లొమా, డిగ్రీ అర్హతతో "నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు" - 267 ఖాళీలతో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్!
-నాన్-టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీకి దిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - జులై 27లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 2, 2026 at 10:58 AM IST
Jawaharlal Nehru University Non Teaching Recruitment: నిరుద్యోగులకు దిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. నాన్-టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా గ్రూప్-ఏ, గ్రూప్-బి, గ్రూప్-సి విభాగాల్లో మొత్తం 267 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఇంతకీ ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? జీతం ఎంత? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? అనే మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు:
- నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు - గ్రూప్ - ఏ, బి, సి కలిపి మొత్తం 267
గ్రూప్-ఏ పోస్టులు: 13
- ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్)- 1
- ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (సివిల్)- 1
- అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్- 3
- అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్- 1
- పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్- 1
- రీసెర్చ్ ఆఫీసర్- 2
- సిస్టమ్ అనలిస్ట్- 3
- క్యూరేటర్- 1
గ్రూప్-బి పోస్టులు: 25
- సెక్షన్ ఆఫీసర్- 1
- ప్రైవేట్ సెక్రటరీ- 2
- సీనియర్ అసిస్టెంట్- 8
- పర్సనల్ అసిస్టెంట్- 8
- ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్- 2
- జూనియర్ ఇంజినీర్ (సివిల్)- 2
- కంప్యూటర్ ఆపరేటర్- 1
- అసిస్టెంట్ ఆర్కైవిస్ట్- 1
గ్రూప్-సి పోస్టులు: 229
- సెమీ ప్రొఫెషనల్ అసిస్టెంట్- 7
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (గెస్ట్ హౌస్)- 1
- స్టాటిస్టికల్ అసిస్టెంట్- 1
- అసిస్టెంట్- 5
- స్టెనోగ్రాఫర్- 20
- లేబొరేటరీ అసిస్టెంట్- 4
- డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్- 1
- వర్క్స్ అసిస్టెంట్- 19
- లిఫ్ట్ ఆపరేటర్- 2
- జూనియర్ అసిస్టెంట్- 46
- కుక్- 27
- మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్- 15
- మెస్ హెల్పర్- 30
- ఇంజినీరింగ్ అటెండెంట్(సివిల్, ఎలక్ట్రికల్) - 30
- లేబొరేటరీ అటెండెంట్ - 8
- లైబ్రరీ అటెండెంట్ - 2
- యానిమల్ అటెండెంట్ - 4
- గ్ర్రౌండ్స్మ్యాన్ - 3
- యాంటీ మలేరియా వర్కర్ - 4
అర్హతలు:
- ఇంజినీరింగ్ పోస్టులకు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బీఈ/బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- లైబ్రరీ పోస్టులకు లైబ్రరీ సైన్స్లో డిగ్రీ/మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- అడ్మినిస్ట్రేషన్ పోస్టులకు డిగ్రీ/పీజీలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- ఇతర పోస్టులకు టెన్త్, ఇంటర్, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ విద్యార్హతలతో పాటు పని చేసిన అనుభవం కూడా అవసరం.
- ఇక కొన్ని పోస్టులకు కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం, టైపింగ్, స్టెనోగ్రఫీ నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి. పూర్తి అర్హతల కోసం నోటిఫికేషన్ వెరిఫై చేసుకోవాలి.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: గ్రూప్ ఏలోని ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(సివిల్, ఎలక్ట్రికల్) పోస్టులకు 45 సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి. ఇక గ్రూప్ ఏలోని మిగిలిన, గ్రూప్ బి, సి పోస్టులకు 40 ఏళ్లు మించకుండ ఉండాలి. రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయో సడలింపు ఉంటుంది.
జీతం: గ్రూప్-ఏ అభ్యర్థులకు పే లేవెల్ 10 నుంచి లెవెల్ 11, గ్రూప్-బి పోస్టులకు పే లేవెల్ 6 నుంచి లెవెల్ 7, గ్రూప్ సీ పోస్టులకు పే లేవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 5 ప్రకారం పే స్కేల్ ఉంటుంది. ఇక జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
ఎంపిక విధానం: రాత పరీక్ష/స్కిల్ టెస్ట్/ ట్రేడ్ టెస్ట్ ఆధారంగా ఉంటుంది. అయితే గ్రూప్-ఏ పోస్టులకు రాత పరీక్షలో ఎన్నికైన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. మిగిలిన పోస్టులను అనుసరించి స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది.
పరీక్ష విధానం: రాత పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. మొదటి పేపర్ను 150 ప్రశ్నలు, 300 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అంటే ఒక్కో ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు. ఇక మొదటి పేపర్లో జనరల్ అవేర్నెస్ పై 30, రీజనింగ్ గురించి 35, మ్యాథమెటిక్స్ గురించి 35, లాంగ్వేజ్కు సంబంధించిన 30, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్పై 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పేపర్ రాయడానికి 2 గంటల సమయం ఉంటుంది. పేపర్ 2 ను పోస్టును అనుసరించి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ పేపర్లో 50 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు ఉంటాయి. వ్యవధి గంటన్నర. ఈ రెండు పేపర్లో క్వాలిఫై అయిన వారికి ఆయా పోస్టులను అనుసరించి స్కిల్ టెస్ట్ లేదా ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం: నాన్ టీచింగ్ పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అందుకోసం https://www.jnu.ac.in/ పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అయ్యి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
అప్లికేషన్ ఫీజు:
- గ్రూప్-ఏ పోస్టులకు: యూఆర్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీ రూ.1,500, ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళా అభ్యర్థులు రూ.1,000 చెల్లించాలి. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.
- గ్రూప్-బి, సీ పోస్టులకు యూఆర్/ఈడబ్ల్యూఎస్/ఓబీసీలు రూ.1,000, ఎస్సీ/ఎస్టీ/మహిళా అభ్యర్థులు రూ.600 చెల్లించాలి. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: జులై 27, 2026 సాయంత్రం 5 గంటలు.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
- అప్లికేషన్ లింక్
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