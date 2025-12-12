ETV Bharat / education-and-career

రేపు నవోదయ ప్రవేశ పరీక్ష - 34 కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లు పూర్తి

ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 7,987 దరఖాస్తులు - 2 గంటలు పరీక్ష సమయం - మెంటల్‌ ఎబిలిటి, గణితం, పేరాగ్రాఫ్స్‌ మూడు విభాగాల్లో ప్రశ్నలు

Jawahar Navodaya School Entrance Exam
Jawahar Navodaya School Entrance Exam (Etv Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Jawahar Navodaya School Entrance Exam: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉండే విద్యార్థులకు కార్పొరేట్‌ స్థాయి విద్య అందించాలన్న సంకల్పంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశ వ్యాప్తంగా జవహర్‌ నవోదయ విద్యాలయాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ విద్యాలయాల్లో సీటు లభిస్తే విద్యార్థి భవిష్యత్తు బంగారుమయం అవుతుంది. వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం ఎప్పుడూ జాతీయ విద్యా విధానం ద్వారా నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తూ విద్యార్థులను ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దడమే. అధునాతన పద్ధతుల్లో బోధించడం, క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అందించడం ఈ జవహర్‌ విద్యాలయాల ప్రత్యేకత. 2025-26 ఏడాదికి ఇప్పటికే ఆగస్టులో నోటిఫికేషన్​ విడుదల కాగా రేపు పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. దీనికోసం అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఆరో తరగతి ప్రవేశానికి: 2025-26 సంవత్సరానికి ఆరో తరగతిలో చేరేందుకు ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. పరీక్ష ఈ నెల 13వ తేదీ శనివారం రోజు ఉంది. పరీక్షకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా 34 కేంద్రాల్లో ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తి చేశారు. ఆరో తరగతిలో మొత్తం 80 సీట్లు ఉండగా దీనికి 7,987 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు కానున్నారు. ఉదయం 11.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల వరకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులు హాల్‌టికెట్లు తీసుకుని తమకు కేటాయించిన కేంద్రానికి ఉదయం 10.30 గంటలకే చేరుకోవాలని సూచించారు.

పరీక్ష విధానం: ఈ పరీక్ష మొత్తం 100 మార్కులకు ఉంటుంది. దీంట్లో మెంటల్‌ ఎబిలిటి, గణితం, పేరాగ్రాఫ్స్‌ ఇలా మూడు విభాగాల్లో 80 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

  • మెంటల్‌ ఎబిలిటి (మేధాశక్తి)కి సంబంధించి 50 మార్కులకు గాను పది విభాగాల్లో 40 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క భాగంలో నాలుగు ప్రశ్నలు డయాగ్రమ్స్‌ రూపంలో ఉంటాయి.
  • గణితం సంబంధించి 25 మార్కులకు గాను 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పేరాగ్రాఫ్స్‌ (గద్యభాగాలు)కు సంబంధించి 20 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వీటికి 25 మార్కులకు ఉంటాయి.

దళారుల మాటలు నమ్మొద్దు: నవోదయ ప్రవేశ పరీక్షలో విద్యార్థులు ఎలాంటి ఒత్తిడికి గురికాకుండా, ఉన్న సమయాన్ని జాగ్రత్తగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించవచ్చు. సెంట్రల్‌ బోర్డు ఆఫ్‌ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌ (సీబీఎస్‌ఈ) పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం తయారీ నుంచి అభ్యర్థుల ఎంపిక వరకు చూసుకుంటుంది. ఎంపికలో పైరవీలకు తావుండదు. పరీక్ష పూర్తీగా పారదర్శకంగా జరుగుతుంది. ప్రవేశాలు కల్పిస్తామని మాటలు చెప్పే దళారులను నమ్మొద్దని జవహర్‌ నవోదయ విద్యాలయం ప్రిన్సిపల్ నాగరాజు తెలిపారు.

సౌకర్యాలు ఇలా: ఈ విద్యాలయాల్లో ఉచిత విద్య, సీబీఎస్‌ఈ సిలబస్, స్కౌట్స్‌ అండ్‌ గైడ్స్, ఏకరూప దుస్తులు, పాఠ్య పుస్తకాలు, ఇతర సదుపాయాలను విద్యార్థులకు అందిస్తారు. అలాగే బాల, బాలికలకు వేర్వేరుగా వసతి గృహాలతో పాటు భోజన వసతి ఉంటుంది.

ఓ విద్యార్థి మాటల్లో: అనకాపల్లిలోని నవోదయ పాఠశాలలో 6వ తరగతి చదువుతున్న పి. అఖిల్ అనే విద్యార్థి ప్రణాళికతో చదివితే నవోదయ విద్యాలయాల్లో సీటు సాధించడం సులభమేనని చెప్పాడు. మాదిరి ప్రశ్నాపత్రాలు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్​ చేస్తూ ఉండాలని సూచించాడు. పరీక్షకు సంబంధించిన సిలబస్‌ను క్రమబద్ధంగా చదివితే తప్పనిసరిగా సీటు సాధించవచ్చని చెప్పాడు.

