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"నవోదయ"​లో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - జవహర్ నవోదయలో ప్రవేశాలకు ప్రకటన విడుదల - పరీక్ష ఎప్పుడంటే?

Navodaya 6th Class Notification 2027
Navodaya 6th Class Notification 2027 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 10:41 AM IST

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Navodaya 6th Class Notification 2027 : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన చాలా మంది విద్యార్థుల్లో చదవాలనే తపన ఉంటుంది. కానీ, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డంకిగా మారుతుంటాయి. అలాంటి విద్యార్థులందరికీ శుభవార్త. 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో 6వ తరగతి ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. జులై 31వ తేదీ వరకు అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, జేఎన్​వీ 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్షకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక ప్రకియ ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 665 జవహర్‌ నవోదయ విద్యాలయ (జేఎన్‌వీ)లో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి "జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ ఎంపిక పరీక్ష-2027"కు అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. జులై 31వ తేదీ వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

తెలంగాణలో 15, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 15 జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఏటా నిర్వహించే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో సీటు వచ్చిన విద్యార్థులకు 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉచితంగా విద్య అందిస్తారు. అలాగే, బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా హాస్టల్ సౌకర్యం ఉంటుంది. ఈ ప్రవేశ పరీక్షను నవంబరు 28న నిర్వహిస్తారు. మార్చి 2027 చివరి వారంలో ఈ పరీక్ష ఫలితాలు వెలువడే ఛాన్స్ ఉంది.

పరీక్ష వివరాలు :

జేఎన్‌వీ ఎంపిక పరీక్ష-2027

అర్హతలు :

  • ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్​కు అర్హత పొందాలంటే విద్యార్థి తప్పనిసరిగా జవహర్ నవోదయ పాఠశాల ఉన్న సంబంధిత జిల్లాల్లో నివాసి అయి ఉండాలి.
  • 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు.
  • గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులకు 75% సీట్లు కేటాయించారు. ఆ స్టూడెంట్స్ 3, 4, 5 తరగతులు గ్రామీణ ప్రాంత పాఠశాలల్లోనే చదివి ఉండాలి.
  • మొత్తం సీట్లలో కనీసం మూడో వంతు బాలికలకు కేటాయిస్తారు. అలాగే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి.

వయసు :

ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకునే విద్యార్థులు మే 1, 2015 నుంచి జులై 31, 2017 మధ్యలో జన్మించిన వారై ఉండాలి.

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ప్రవేశ పరీక్ష :

  • జేెఎన్​వీలో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించే రాత పరీక్షలో వచ్చే మార్కులు ఆధారంగా విద్యార్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
  • వంద మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో మొత్తం 80 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఆ ప్రశ్నలు మూడు విభాగాల(మెంటల్‌ ఎబిలిటీ అండ్‌ ఎన్నిరాన్మెంటల్‌ స్టడీస్‌, అరిథ్‌మెటిక్‌, లాంగ్వేజ్‌ టెస్ట్‌) నుంచి వస్తాయి.
  • ఈ ప్రవేశ పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చేసి 2 గంటలు ఉంటుంది.
  • ఏపీలో తెలుగు/ ఆంగ్లం/ హిందీ/ మరాఠీ/ ఉర్దూ/ ఒరియా/ కన్నడ మాధ్యమంలో, తెలంగాణలో తెలుగు/ ఆంగ్లం/ హిందీ/ మరాఠీ/ ఉర్దూ/ కన్నడ మాధ్యమంలో ఈ ప్రవేశ పరీక్షను రాయవచ్చు.

దరఖాస్తు విధానం :

  • తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు జేఎన్‌వీ అధికారిక వైబ్‌సైట్‌ ద్వారా ఆన్​లైన్​లో నిర్ణీత ఫార్మాట్‌లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
  • నవోదయ విద్యాలయ సమితి అధికారిక ఆన్‌లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఫ్రీగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • అప్లికేషన్ టైమ్​లో విద్యార్థి ఫొటో, విద్యార్థి సంతకం, తల్లిదండ్రుల సంతకం, ఆధార్ వివరాలు లేదా నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం అవసరమైన కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు (అవసరమైతే) అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • అవసరమైతే మీకు దగ్గరల్లోని సమీప జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో ఉచిత హెల్ప్‌డెస్క్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

సెలక్షన్ ప్రాసెస్ : ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్​లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా సీటు కేటాయిస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : జులై 31, 2026.
  • ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ : నవంబర్ 28, 2026.
  • ఫలితాల వెల్లడి : 2027, మార్చి/ఏప్రిల్‌.
  • అధికారిక వెబ్​సైట్ : https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration

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JNV ENTRANCE EXAM
NAVODAYA EXAM DATE 2027
JNV 2027 6TH CLASS ADMISSIONS
నవోదయ ఆరో తరగతి ప్రవేశాలు
NAVODAYA 6TH CLASS NOTIFICATION

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