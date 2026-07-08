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"నవోదయ"లో 6వ తరగతి ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - జవహర్ నవోదయలో ప్రవేశాలకు ప్రకటన విడుదల - పరీక్ష ఎప్పుడంటే?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 10:41 AM IST
Navodaya 6th Class Notification 2027 : గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన చాలా మంది విద్యార్థుల్లో చదవాలనే తపన ఉంటుంది. కానీ, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులు అడ్డంకిగా మారుతుంటాయి. అలాంటి విద్యార్థులందరికీ శుభవార్త. 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో 6వ తరగతి ప్రవేశాల కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. జులై 31వ తేదీ వరకు అర్హులైన విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, జేఎన్వీ 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్షకు ఉండాల్సిన అర్హతలేంటి? ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? ఎంపిక ప్రకియ ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 665 జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ (జేఎన్వీ)లో ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి "జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ ఎంపిక పరీక్ష-2027"కు అర్హులైన విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. జులై 31వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
తెలంగాణలో 15, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 15 జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఏటా నిర్వహించే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ద్వారా విద్యార్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో సీటు వచ్చిన విద్యార్థులకు 6వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉచితంగా విద్య అందిస్తారు. అలాగే, బాలబాలికలకు వేర్వేరుగా హాస్టల్ సౌకర్యం ఉంటుంది. ఈ ప్రవేశ పరీక్షను నవంబరు 28న నిర్వహిస్తారు. మార్చి 2027 చివరి వారంలో ఈ పరీక్ష ఫలితాలు వెలువడే ఛాన్స్ ఉంది.
పరీక్ష వివరాలు :
జేఎన్వీ ఎంపిక పరీక్ష-2027
అర్హతలు :
- ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్కు అర్హత పొందాలంటే విద్యార్థి తప్పనిసరిగా జవహర్ నవోదయ పాఠశాల ఉన్న సంబంధిత జిల్లాల్లో నివాసి అయి ఉండాలి.
- 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో ఆయా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు దీనికి అర్హులు.
- గ్రామీణ ప్రాంతాల విద్యార్థులకు 75% సీట్లు కేటాయించారు. ఆ స్టూడెంట్స్ 3, 4, 5 తరగతులు గ్రామీణ ప్రాంత పాఠశాలల్లోనే చదివి ఉండాలి.
- మొత్తం సీట్లలో కనీసం మూడో వంతు బాలికలకు కేటాయిస్తారు. అలాగే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి.
వయసు :
ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేసుకునే విద్యార్థులు మే 1, 2015 నుంచి జులై 31, 2017 మధ్యలో జన్మించిన వారై ఉండాలి.
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ప్రవేశ పరీక్ష :
- జేెఎన్వీలో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించే రాత పరీక్షలో వచ్చే మార్కులు ఆధారంగా విద్యార్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
- వంద మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో మొత్తం 80 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఆ ప్రశ్నలు మూడు విభాగాల(మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఎన్నిరాన్మెంటల్ స్టడీస్, అరిథ్మెటిక్, లాంగ్వేజ్ టెస్ట్) నుంచి వస్తాయి.
- ఈ ప్రవేశ పరీక్ష కాల వ్యవధి వచ్చేసి 2 గంటలు ఉంటుంది.
- ఏపీలో తెలుగు/ ఆంగ్లం/ హిందీ/ మరాఠీ/ ఉర్దూ/ ఒరియా/ కన్నడ మాధ్యమంలో, తెలంగాణలో తెలుగు/ ఆంగ్లం/ హిందీ/ మరాఠీ/ ఉర్దూ/ కన్నడ మాధ్యమంలో ఈ ప్రవేశ పరీక్షను రాయవచ్చు.
దరఖాస్తు విధానం :
- తగిన అర్హతలు కలిగిన విద్యార్థులు జేఎన్వీ అధికారిక వైబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో నిర్ణీత ఫార్మాట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- నవోదయ విద్యాలయ సమితి అధికారిక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఫ్రీగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- అప్లికేషన్ టైమ్లో విద్యార్థి ఫొటో, విద్యార్థి సంతకం, తల్లిదండ్రుల సంతకం, ఆధార్ వివరాలు లేదా నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం అవసరమైన కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు (అవసరమైతే) అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అవసరమైతే మీకు దగ్గరల్లోని సమీప జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో ఉచిత హెల్ప్డెస్క్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
సెలక్షన్ ప్రాసెస్ : ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా సీటు కేటాయిస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు ఆఖరు తేదీ : జులై 31, 2026.
- ప్రవేశ పరీక్ష తేదీ : నవంబర్ 28, 2026.
- ఫలితాల వెల్లడి : 2027, మార్చి/ఏప్రిల్.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration
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