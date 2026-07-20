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విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో "అప్రెంటిస్"​ ఖాళీలు - నెలకు రూ.12వేల స్టైపెండ్​!

- సంవత్సరం శిక్షణతో అప్రెంటిస్​ ఖాళీల కోసం నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - గ్రాడ్యుయేట్‌, ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా అప్రెంటిస్ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానం!

ISRO VSSC Apprentice Recruitment 2026
ISRO VSSC Apprentice Recruitment 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 1:14 PM IST

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ISRO VSSC Apprentice Recruitment 2026 : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలో సాంకేతిక అనుభవం గడించాలనుకునే యువతకు గుడ్​న్యూస్​. ఇస్రో ఆధ్వర్యంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రం అప్రెంటిస్​ శిక్షణ కోసం నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా 2026-2027 సంవత్సరానికి గాను గ్రాడ్యుయేట్‌, ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? శిక్షణ ఎంత కాలం? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు:

అప్రెంటిస్​ శిక్షణ - 460

  • గ్రాడ్యుయేట్‌ అప్రెంటిస్‌ ట్రెయినీ - 273
  • ఏరోనాటికల్​/ఏరోస్పేస్​ ఇంజినీరింగ్​ - 15
  • కెమికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 10
  • సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 12
  • కంప్యూటర్​ సైన్స్​ ఇంజినీరింగ్​ - 20
  • ఎలక్ట్రికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 12
  • ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​ - 43
  • మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 45
  • మెటలర్జీ - 6
  • ప్రొడక్షన్​ ఇంజినీరింగ్​ - 4
  • ఫైర్​ అండ్​ సేఫ్టీ - 2
  • హోటల్​ మేనేజ్​మెంట్​ - 4
  • నాన్​ ఇంజినీరింగ్​ గ్రాడ్యుయేట్స్​ - 10

టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్‌ - 187

  • ఆటోమొబైల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 8
  • కెమికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 25
  • సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 8
  • కంప్యూటర్​ సైన్స్​ ఇంజినీరింగ్​ - 15
  • ఎలక్ట్రికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 10
  • ఎలక్ట్రానిక్స్​ ఇంజినీరింగ్​ - 40
  • ఇన్​స్ట్రూమెంట్​ టెక్నాలజీ - 6
  • మెకానికల్​ - 50
  • డిప్లోమా ఇన్​ కమర్సియల్​ ప్రాక్టీస్​ - 25

అర్హతలు: పోస్టులను అనుసరించి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా/బీఈ/బీటెక్​ (డిప్లొమా ఇన్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్/ఇంజినీరింగ్ అండ్‌ నాన్-ఇంజినీరింగ్/హోటల్ మేనేజ్‌మెంట్ / కేటరింగ్ టెక్నాలజీ)లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

ఇక ఏప్రిల్​ 2022 కంటే ముందే డిగ్రీ లేదా డిప్లోమా చేసిన వారు, చివరి సంవత్సరం పరీక్షలు రాస్తున్నవారు, ఫలితాల కోసం వెయిట్​ చేస్తున్నవారు, ఎంటెక్​ చదువుతున్న వారు, డిగ్రీ పూర్తి చేసి 5 సంవత్సరాలు దాటిన వారు, ఇప్పటికే ఎక్కడైనా అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ తీసుకున్న వారు అనర్హులు.

గరిష్ఠ వయోపరిమితి: జులై 31, 2026 నాటికి గ్రాడ్యుయేట్​ అప్రెంటిస్​(ఇంజినీరింగ్​ అండ్​ నాన్​ ఇంజినీరింగ్​)లకు 28 నుంచి 33 మధ్య వయసు ఉండాలి. అదే టెక్నీషియన్​ అప్రెంటిస్(డిప్లోమా ఇన్​ ఇంజినీరింగ్​)​లకు 30 నుంచి 35 మధ్య, టెక్నీషియన్​ అప్రెంటిస్​(కమర్షియల్​) లకు 26 నుంచి 31 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: అప్రెంటిస్​ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ లేదు. కేవలం మెరిట్​ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. అయితే బోర్డ్​ ఆఫ్​ అప్రెంటిస్​షిప్​ ట్రైనింగ్​ పరిధిలోకి వచ్చే ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

శిక్షణ, స్టైపెండ్‌: ఈ అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ సంవత్సరం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నెలకు గ్రాడ్యుయేట్‌ అప్రెంటిస్‌కు రూ.12,300, టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్‌కు రూ.10,900 వరకు ఉంటుంది.

ఎలా అప్లై చేయాలి: ఈ ట్రైనింగ్​ కోసం ఆన్​లైన్​ లేదా పోస్ట్​ ద్వారా అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు. కేవలం వాక్​ ఇన్​ సెలక్షన్​ డ్రైవ్​ ద్వారా మాత్రమే భర్తీ చేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే అభ్యర్థులు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు తీసుకుని ముందే ప్రకటించిన తేదీకి వెళ్లాలి.

కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

  • డిప్లోమా లేదా డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు
  • సెమిస్టర్​ ప్రకారం మార్కుల లిస్ట్​
  • SSC మెమో (పుట్టిన తేదీ కోసం)
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
  • వాక్​ ఇన్​ సెలక్షన్​ జరిగే వేదిక: కార్తీక తిరునాళ్ గవర్నమెంట్ వీ అండ్‌ జీహెచ్‌ఎస్ఎస్‌ ఫర్ గర్ల్స్, మణకాడు, తిరువనంతపురం జిల్లా, కేరళలో ఏర్పాటు చేసిన వీఎస్‌ఎస్‌సీ పెవిలియన్‌ను సందర్శించాలి.
  • వాక్-ఇన్ సెలక్షన్ డ్రైవ్ తేదీ, సమయం: జులై 25, 2026 ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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