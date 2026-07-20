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విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో "అప్రెంటిస్" ఖాళీలు - నెలకు రూ.12వేల స్టైపెండ్!
- సంవత్సరం శిక్షణతో అప్రెంటిస్ ఖాళీల కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - గ్రాడ్యుయేట్, ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా అప్రెంటిస్ కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానం!
Published : July 20, 2026 at 1:14 PM IST
ISRO VSSC Apprentice Recruitment 2026 : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థలో సాంకేతిక అనుభవం గడించాలనుకునే యువతకు గుడ్న్యూస్. ఇస్రో ఆధ్వర్యంలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ అంతరిక్ష కేంద్రం అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా 2026-2027 సంవత్సరానికి గాను గ్రాడ్యుయేట్, ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అసలు ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? ఎవరు అర్హులు? శిక్షణ ఎంత కాలం? సహా మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు:
అప్రెంటిస్ శిక్షణ - 460
- గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ ట్రెయినీ - 273
- ఏరోనాటికల్/ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ - 15
- కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ - 10
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్ - 12
- కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ - 20
- ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ - 12
- ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ - 43
- మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ - 45
- మెటలర్జీ - 6
- ప్రొడక్షన్ ఇంజినీరింగ్ - 4
- ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ - 2
- హోటల్ మేనేజ్మెంట్ - 4
- నాన్ ఇంజినీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ - 10
టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్ - 187
- ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్ - 8
- కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ - 25
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్ - 8
- కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ - 15
- ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ - 10
- ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ - 40
- ఇన్స్ట్రూమెంట్ టెక్నాలజీ - 6
- మెకానికల్ - 50
- డిప్లోమా ఇన్ కమర్సియల్ ప్రాక్టీస్ - 25
అర్హతలు: పోస్టులను అనుసరించి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన బోర్డు లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి డిప్లొమా/బీఈ/బీటెక్ (డిప్లొమా ఇన్ కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్/ఇంజినీరింగ్ అండ్ నాన్-ఇంజినీరింగ్/హోటల్ మేనేజ్మెంట్ / కేటరింగ్ టెక్నాలజీ)లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
ఇక ఏప్రిల్ 2022 కంటే ముందే డిగ్రీ లేదా డిప్లోమా చేసిన వారు, చివరి సంవత్సరం పరీక్షలు రాస్తున్నవారు, ఫలితాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నవారు, ఎంటెక్ చదువుతున్న వారు, డిగ్రీ పూర్తి చేసి 5 సంవత్సరాలు దాటిన వారు, ఇప్పటికే ఎక్కడైనా అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వారు అనర్హులు.
గరిష్ఠ వయోపరిమితి: జులై 31, 2026 నాటికి గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్(ఇంజినీరింగ్ అండ్ నాన్ ఇంజినీరింగ్)లకు 28 నుంచి 33 మధ్య వయసు ఉండాలి. అదే టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్(డిప్లోమా ఇన్ ఇంజినీరింగ్)లకు 30 నుంచి 35 మధ్య, టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్(కమర్షియల్) లకు 26 నుంచి 31 ఏళ్ల వయసు ఉండాలి. దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం: అప్రెంటిస్ పోస్టులకు ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ లేదు. కేవలం మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. అయితే బోర్డ్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ పరిధిలోకి వచ్చే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
శిక్షణ, స్టైపెండ్: ఈ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ సంవత్సరం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నెలకు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్కు రూ.12,300, టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్కు రూ.10,900 వరకు ఉంటుంది.
ఎలా అప్లై చేయాలి: ఈ ట్రైనింగ్ కోసం ఆన్లైన్ లేదా పోస్ట్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు. కేవలం వాక్ ఇన్ సెలక్షన్ డ్రైవ్ ద్వారా మాత్రమే భర్తీ చేస్తారు. ఈ క్రమంలోనే అభ్యర్థులు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు తీసుకుని ముందే ప్రకటించిన తేదీకి వెళ్లాలి.
కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
- డిప్లోమా లేదా డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు
- సెమిస్టర్ ప్రకారం మార్కుల లిస్ట్
- SSC మెమో (పుట్టిన తేదీ కోసం)
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- వాక్ ఇన్ సెలక్షన్ జరిగే వేదిక: కార్తీక తిరునాళ్ గవర్నమెంట్ వీ అండ్ జీహెచ్ఎస్ఎస్ ఫర్ గర్ల్స్, మణకాడు, తిరువనంతపురం జిల్లా, కేరళలో ఏర్పాటు చేసిన వీఎస్ఎస్సీ పెవిలియన్ను సందర్శించాలి.
- వాక్-ఇన్ సెలక్షన్ డ్రైవ్ తేదీ, సమయం: జులై 25, 2026 ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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