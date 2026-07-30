ETV Bharat / education-and-career

ISRO లో 410 అప్రెంటిస్​ ఖాళీలు - డిప్లొమా, బీఈ/బీటెక్​ చేసిన వారు అర్హులు!

- ఇస్రోకు చెందిన URSC (యు.ఆర్. రావు శాటిలైట్ సెంటర్)లో అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ - ఆగస్టు 28లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!

ISRO Apprentice Trainee Notification
ISRO Apprentice Trainee Notification (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ISRO Apprentice Trainee Notification: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ(ISRO)లో అప్రెంటిస్​గా జాయిన్​ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్​న్యూస్​. డిప్లోమా, బీటెక్​ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థుల కొరకు ఇస్రోకు చెందిన URSC(యు.ఆర్. రావు శాటిలైట్ సెంటర్) అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ కోసం నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేసింది. దీని ప్రకారం 2026-27 సంవత్సరానికి గానూ గ్రాడ్యుయేట్‌, టెక్నీషియన్‌, కమర్షియల్‌ ప్రాక్టిస్‌ అప్రెంటిస్‌ శిక్షణ కోసం పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 28 వరకు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని సూచించింది. మరి ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టు పేరు - ఖాళీలు :

1. గ్రాడ్యుయేట్‌ అప్రెంటిస్‌(బీఈ/బీటెక్‌): 220

  • కంప్యూటర్​ సైన్స్​ ఇంజినీరింగ్​ - 40
  • ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్​ కమ్యూనికేషన్​ ఇంజినీరింగ్​ - 83
  • మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 50
  • కెమికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 15
  • ఇండస్ట్రియల్​ ఇంజినీరింగ్​ అండ్​ మేనేజ్​మెంట్​ - 10
  • ఆటోమొబైల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 2
  • ఏరోనాటికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 10
  • ఏరోస్పేస్​ ఇంజినీరింగ్​ - 10

2. టెక్నీషియన్‌ అప్రెంటిస్‌(డిప్లొమా): 120

  • కంప్యూటర్​ సైన్స్​ ఇంజినీరింగ్​ - 30
  • ఎలక్ట్రానిక్స్​​ ఇంజినీరింగ్​ - 38
  • మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 30
  • ఎలక్ట్రికల్​​ ఇంజినీరింగ్​ - 10
  • సివిల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 5
  • ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌​ ఇంజినీరింగ్​ - 5
  • ఆటోమొబైల్​ ఇంజినీరింగ్​ - 2

3. కమర్షియల్‌ ప్రాక్టిస్ అప్రెంటిస్‌: 70

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య: 410

బీఈ/బీటెక్​ అర్హతతో "సైంటిస్ట్​" ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.56వేల పైనే జీతం - ISRO నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్!

అర్హతలు:

  • గ్రాడ్యుయేట్‌ అప్రెంటిస్‌(బీఈ/బీటెక్‌) ట్రైనింగ్​ కోసం గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో బ్యాచిలర్​ ఆఫ్​ ఇంజినీరింగ్​(బీఈ)/బీటెక్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
  • టెక్నీషియన్‌ అప్రెంటిస్‌(డిప్లొమా) ట్రైనింగ్​ కొరకు స్టేట్‌ బోర్డు గుర్తింపు పొందని యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో డిప్లొమా పాసై ఉండాలి.
  • కమర్షియల్‌ ప్రాక్టిస్‌ అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ కోసం గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి డిప్లొమా కమర్షియల్‌ ప్రాక్టీస్​లో డిప్లొమా ఉత్తీర్ణత ఉన్న వారు అర్హులు. మూడు పోస్టులకు కూడా 2022 నుంచి 2026 మధ్యలో అర్హత పరీక్ష ఉత్తీర్ణులైనవారే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. 2021 కంటే ముందు ఉత్తీర్ణులైనవారు అర్హులు కాదు.

ఎంపిక విధానం: విద్యార్హతల్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా దరఖాస్తులను షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేస్తారు. అలా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ నిర్వహించి అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ కోసం ఎంపిక చేస్తారు.

స్టైపెండ్‌: గ్రాడ్యుయేట్‌ అప్రెంటిస్‌కు రూ.12,300, డిప్లొమా, టెక్నీషియన్‌ అప్రెంటిస్‌కు రూ.10,900 నెలవారీగా చెల్లిస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం :

  • కేవలం ఆన్​లైన్​ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే దరఖాస్తు చేయడానికి ముందుగా అభ్యర్థులు NATS (నేషనల్​ అప్రెంటిస్​షిప్​ ట్రైనింగ్​ స్కీమ్​ ) వెబ్​సైట్​లో రిజిస్టర్​ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత ఉమాంగ్‌ పోర్టల్‌ ఓపెన్​ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి పోర్టల్​ ఉపయోగించే వారు అయితే మీ వివరాలతో రిజిస్టర్​ అవ్వాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్​ కావాలి.
  • లాగిన్​ అయినాక URSC అప్రెంటిస్‌షిప్‌ను సెర్చ్ చేసి సంబంధిత పోస్టుకు అప్లై చేయాలి.
  • అప్లికేషన్​ ఫారమ్​లో NATS ఎన్‌రోల్‌మెంట్‌ లేదా అప్రెంటిస్‌షిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ నెంబర్‌ను కచ్చితంగా ఎంటర్​ చేయాలి.
  • అప్లికేషన్​ ఫిల్​ చేసినాక బీఈ/బీటెక్‌/డిప్లొమా మెమోలు, సర్టిఫికెట్లు, ఫొటో, సంతకం సహా కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేసి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి.

ముఖ్యతేదీలు :

ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా? - UPSCలో "40 పోస్టులు" - అప్లై చేసుకోండిలా!

ఎయిమ్స్​లో 2,218 "నర్సింగ్​ ఆఫీసర్"​ పోస్టులు - నెలకు రూ.70 వేల పైనే జీతం!

TAGGED:

ISRO APPRENTICE NOTIFICATION 2026
APPRENTICE VACANCIES AT ISRO URSC
ISRO URSC JOB NOTIFICATION
ఇస్రో అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ 2026
ISRO APPRENTICE NOTIFICATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.