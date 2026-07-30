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ISRO లో 410 అప్రెంటిస్ ఖాళీలు - డిప్లొమా, బీఈ/బీటెక్ చేసిన వారు అర్హులు!
- ఇస్రోకు చెందిన URSC (యు.ఆర్. రావు శాటిలైట్ సెంటర్)లో అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ - ఆగస్టు 28లోపు అప్లై చేసుకోవాలని సూచన!
Published : July 30, 2026 at 10:58 AM IST
ISRO Apprentice Trainee Notification: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ(ISRO)లో అప్రెంటిస్గా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకో గుడ్న్యూస్. డిప్లోమా, బీటెక్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థుల కొరకు ఇస్రోకు చెందిన URSC(యు.ఆర్. రావు శాటిలైట్ సెంటర్) అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. దీని ప్రకారం 2026-27 సంవత్సరానికి గానూ గ్రాడ్యుయేట్, టెక్నీషియన్, కమర్షియల్ ప్రాక్టిస్ అప్రెంటిస్ శిక్షణ కోసం పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. ఈ క్రమంలోనే అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 28 వరకు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని సూచించింది. మరి ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు :
1. గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్(బీఈ/బీటెక్): 220
- కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ - 40
- ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ - 83
- మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ - 50
- కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ - 15
- ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ - 10
- ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్ - 2
- ఏరోనాటికల్ ఇంజినీరింగ్ - 10
- ఏరోస్పేస్ ఇంజినీరింగ్ - 10
2. టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్(డిప్లొమా): 120
- కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్ - 30
- ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ - 38
- మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ - 30
- ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ - 10
- సివిల్ ఇంజినీరింగ్ - 5
- ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్ - 5
- ఆటోమొబైల్ ఇంజినీరింగ్ - 2
3. కమర్షియల్ ప్రాక్టిస్ అప్రెంటిస్: 70
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య: 410
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అర్హతలు:
- గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్(బీఈ/బీటెక్) ట్రైనింగ్ కోసం గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్(బీఈ)/బీటెక్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
- టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్(డిప్లొమా) ట్రైనింగ్ కొరకు స్టేట్ బోర్డు గుర్తింపు పొందని యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో డిప్లొమా పాసై ఉండాలి.
- కమర్షియల్ ప్రాక్టిస్ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి డిప్లొమా కమర్షియల్ ప్రాక్టీస్లో డిప్లొమా ఉత్తీర్ణత ఉన్న వారు అర్హులు. మూడు పోస్టులకు కూడా 2022 నుంచి 2026 మధ్యలో అర్హత పరీక్ష ఉత్తీర్ణులైనవారే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. 2021 కంటే ముందు ఉత్తీర్ణులైనవారు అర్హులు కాదు.
ఎంపిక విధానం: విద్యార్హతల్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా దరఖాస్తులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు. అలా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ నిర్వహించి అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం ఎంపిక చేస్తారు.
స్టైపెండ్: గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్కు రూ.12,300, డిప్లొమా, టెక్నీషియన్ అప్రెంటిస్కు రూ.10,900 నెలవారీగా చెల్లిస్తారు.
దరఖాస్తు విధానం :
- కేవలం ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. అయితే దరఖాస్తు చేయడానికి ముందుగా అభ్యర్థులు NATS (నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్ ) వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత ఉమాంగ్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి పోర్టల్ ఉపయోగించే వారు అయితే మీ వివరాలతో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. అనంతరం ఆ వివరాలతో లాగిన్ కావాలి.
- లాగిన్ అయినాక URSC అప్రెంటిస్షిప్ను సెర్చ్ చేసి సంబంధిత పోస్టుకు అప్లై చేయాలి.
- అప్లికేషన్ ఫారమ్లో NATS ఎన్రోల్మెంట్ లేదా అప్రెంటిస్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ను కచ్చితంగా ఎంటర్ చేయాలి.
- అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసినాక బీఈ/బీటెక్/డిప్లొమా మెమోలు, సర్టిఫికెట్లు, ఫొటో, సంతకం సహా కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే సరి.
ముఖ్యతేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 29, 2026
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: ఆగస్టు 28, 2026
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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