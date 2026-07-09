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ఇస్రోలో "టెక్నీషియన్" జాబ్స్కు నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు జులై 20 చివరి తేదీ!
ఇస్రోలో పని చేసే అద్భుత అవకాశం - ఇప్పుడే టెక్నీషియన్ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 12:47 PM IST
ISRO Job Notification 2026 : "భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ" (ISRO)లో ఉద్యోగాలు చేయాలని ఆశించే అభ్యర్థులకు శుభవార్త. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మొత్తం 26 వివిధ టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది ఇస్రో. అర్హత గల అభ్యర్థులు జులై 20వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్టులతో నియామకాలు ఉంటాయి. మరి, పోస్టుల వివరాలు, ఏ పోస్టుకు ఎవరు అర్హులు, జీతభత్యాలు, దరఖాస్తు ఫీజు, ఎంపిక ప్రక్రియ ఇలా నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇస్రో - ఇస్రో టెలిమెట్రీ ట్రాకింగ్ అండ్ కమాండ్ నెట్వర్క్ (ISTRAC), బెంగళూరు ఒప్పంద ప్రాతిపదికన వివిధ టెక్నీషియన్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా జులై 20వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
మొత్తం ఖాళీలు - 26
పోస్టుల వివరాలు :
టెక్నీషియన్-బి(ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్/ సివిల్/ మెకానికల్)
- ఖాళీలు - 9
- విద్యార్హతలు : టెన్త్ క్లాస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానిక్/ టెక్నీషియన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్స్/ మెకానిక్ ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్/ సివిల్/ మెకానికల్ ట్రేడ్తో ఐటీఐ/ ఎన్టీసీ/ఎన్ఏసీ చేసిన అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
- జీతం : నెలకు రూ.21,700 + అలవెన్సులు అదనంగా లభిస్తాయి.
టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ (ఎలక్ట్రానిక్స్)
- ఖాళీలు - 7
- అర్హతలు : ప్రథమ శ్రేణితో ఎలక్ట్రానిక్స్/ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.
- శాలరీ : నెలకు రూ.44,900 + అలవెన్సులు అదనంగా పొందుతారు.
సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ (కంప్యూటర్ సైన్స్/ మ్యాథమెటిక్స్)
- ఖాళీలు - 5
- అర్హతలు : కంప్యూటర్ సైన్స్/ మ్యాథమెటిక్స్ మెయిన్ సబ్జెక్టుగా బీఎస్సీ ప్రథమ శ్రేణితో ఉత్తీర్ణత సాధించిన అభ్యర్థులు ఈ ఖాళీలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- జీతం : నెలకు రూ.44,900 + అలవెన్సులు అదనంగా లభిస్తాయి.
లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ - ఏ
- ఖాళీలు - 1
- అర్హతలు : గ్రాడ్యుయేషన్, ఫస్ట్ క్లాస్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ (లైబ్రరీ సైన్స్/ లైబ్రరీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్) ప్రథమ శ్రేణితో పూర్తి చేసి ఉండాలి.
- జీతం : నెలకు రూ.44,900 + అలవెన్సులు అదనంగా పొందుతారు.
కుక్ - ఏ
- ఖాళీలు - 02
- అర్హతలు : పదోతరగతి, ఐదేళ్ల ఉద్యోగ అనుభవం ఉన్నవారు ఈ పోస్టులకు అర్హులు.
- జీతం : నెలకు రూ.19,900 + అలవెన్సులు అదనంగా లభిస్తాయి.
- వీటితో పాటు డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్-బి పోస్టులు 02 ఉన్నాయి.
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ఇతర వివరాలు :
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ప్రత్యేక వర్గాల వారికి గరిష్ఠ వయసులో సడలింపు ఉంటుంది.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ /సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు రూ.250, టెక్నీషియన్-బి /డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్-బి /కుక్ కు రూ.100 దరఖాస్తు ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ : తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
ఎంపిక విధానం : రాత పరీక్ష (కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్), ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జులై 20, 2026.
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.istrac.gov.in/careers.html
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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