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బీఈ/బీటెక్​ అర్హతతో "సైంటిస్ట్​" ఉద్యోగాలు - నెలకు రూ.56వేల పైనే జీతం - ISRO నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్!

- ఇస్రో సెంట్రలైజ్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (ICRB) ద్వారా వివిధ విభాగాల్లో సైంటిస్ట్​ పోస్టులు - గేట్​ స్కోర్​ ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక - ఆగస్టు 17 ఆఖరి తేదీ

ISRO Scientist Jobs 2026
ISRO Scientist Jobs 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 11:25 AM IST

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ISRO Scientist Jobs 2026 : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO)లో జాబ్​ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్​. ఇస్రో సెంట్రలైజ్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (ICRB) ద్వారా సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్‌ 'ఎస్సీ' పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. వివిధ విభాగాల్లో మొత్తం 92 పోస్టులు భర్తీ చేయనుంది. అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆగస్టు 17 లోపు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి ఏఏ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి? జీతం? అర్హతలు? ఎంపిక విధానం? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఖాళీల వివరాలు:

  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (ఎలక్ట్రానిక్స్): 34
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (మెకానికల్): 26
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (కంప్యూటర్ సైన్స్): 13
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (సివిల్): 10
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (ఎలక్ట్రికల్): 4
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (రిఫ్రిజిరేషన్ & ఎయిర్ కండిషనింగ్): 2
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (ఆర్కిటెక్చర్): 2
  • సైంటిస్ట్‌/ఇంజినీర్ 'ఎస్సీ' (సివిల్ - పీఆర్‌ఎల్‌) : 1
  • మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 92

విద్యార్హతలు :

  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్​ అండ్​ కమ్యూనికేషన్​ ఇంజినీరింగ్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి.
  • యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి మెకానికల్​​ ఇంజినీరింగ్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి.
  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కంప్యూటర్​ సైన్స్​​ ఇంజినీరింగ్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌ పాసై ఉండాలి.
  • యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి సివిల్​​​ ఇంజినీరింగ్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి.
  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఎలక్ట్రికల్​ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్​ ​​ఇంజినీరింగ్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌లో ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి.
  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి మెకానికల్​ ఇంజినీరింగ్​తో పాటు ఎయిర్​ కండీషనింగ్​ అండ్​ రిఫ్రిజిరేషన్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/బీటెక్‌ పాసై ఉండాలి.
  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఆర్కిటెక్చర్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బ్యాచ్​లర్​ డిగ్రీ పాసై ఉండాలి. అలాగే ఆర్కిటెక్చర్​ కౌన్సిల్​ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్​ సర్టిఫికెట్​ ఉండాలి.
  • గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సివిల్ - పీఆర్‌ఎల్‌ ఇంజినీరింగ్​లో కనీసం 65 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్​ పాసై ఉండాలి. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్ని పోస్టులకు 2025 లేదా 2026లో నిర్వహించిన గేట్​ పరీక్షలో మంచి స్కోర్​ కలిగి ఉండాలి.

వయోపరిమితి: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకున్న అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 17, 2026 నాటికి 28 ఏళ్లు మించకూడదు. నిబంధనల ప్రకారం దివ్యాంగులు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు సడలింపు ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం: ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థుల గేట్​ స్కోర్​ ఆధారంగా షార్ట్​లిస్ట్​ ప్రిపేర్​ చేస్తారు. ఆ లిస్ట్​ ప్రకారం ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. అందులో క్వాలిఫై అయిన వారికి డాక్యుమెంట్​ వెరిఫికేషన్​ తదితరాల ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూను 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. అందులో టెక్నికల్​ నాలెడ్జ్​ 40, జనరల్​ అవేర్​నెస్​ 20, కమ్యూనికేషన్​ స్కిల్స్​ 20, కాంప్రహెన్షన్​ 10, అకడమిక్​ అచీవ్​మెంట్స్​ 10 మార్కులు ఉంటాయి.

జీతం: సైంటిస్ట్​/ఇంజినీర్​ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.56,100 బేసిక్​ పే ఆధారంగా చెల్లిస్తారు. దీనితో పాటు ఇతర అలవెన్సులు లభిస్తాయి.

దరఖాస్తు ఫీజు: రూ.250, ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులు/మహిళా అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు.

ఎలా అప్లై చేయాలి :

  • ముందుగా ఫోన్​ లేదా కంప్యూటర్​లో ఇండియన్​ స్పేస్​ రీసెర్చ్​ ఆర్గనైజేషన్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కెరీర్స్​పై క్లిక్​ చేయాలి. అందులో రిక్రూట్​మెంట్​ నోటీసులో సైంటిస్ట్​/ఇంజినీర్​ ఎస్సీ పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అందులో Apply Onlineఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేస్తే కొత్త విండో ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో మీరు ఏ విభాగంలో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ బటన్​పై నొక్కాలి.
  • స్క్రీన్​ మీద కనిపించే అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ను ఫిల్​ చేసి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అప్​లోడ్​ చేసి ఫీజు చెల్లించి సబ్మిట్​ చేస్తే సరి. ఫైనల్​గా అప్లికేషన్​ ఫారమ్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.

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