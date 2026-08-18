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నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం - IOCLలో '470' ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల!

ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే మీ లక్ష్యమా? - అయితే, ఐఓసీఎల్‌ నోటిఫికేషన్​పై ఓ లుక్కేయండి!

IOCL Notification 2026
IOCL Notification 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 5:22 PM IST

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IOCL Notification 2026 : నిరుద్యోగులకు అద్భుత అవకాశం. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ఇండియన్‌ ఆయిల్ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (IOCL) 470 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా సివిల్‌, కెమికల్‌, ఎలక్ట్రికల్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌, మెకానికల్‌ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఎంపికైన వారికి పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.30 వేల నుంచి రూ.50 వేల వరకు జీతం లభిస్తుంది. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 3 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? వయోపరిమితి, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

భారత ప్రభుత్వ, పెట్రోలియం & సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని మహారత్న హోదా కలిగిన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(IOCL) 470 ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఇందులో గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీర్, ఆఫీసర్(మార్కెటింగ్), లా ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫీసర్, డిప్లొమా ఇంజినీర్ పోస్టులున్నాయి. అర్హులైన అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 3 వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

పోస్టుల వివరాలు :

  • గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌, ఆఫీసర్‌ (గ్రేడ్‌-A) - 411
  • అసిస్టెంట్‌ క్వాలిటీ కంట్రోల్‌ ఆఫీసర్‌ (గ్రేడ్‌-A0) - 09
  • డిప్లొమా ఇంజినీర్‌ (గ్రేడ్‌ E0) - 50

మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య : 470

విభాగాలు : ఎలక్ట్రికల్‌, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌, సివిల్‌, కెమికల్‌, మెకానికల్‌, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌, క్వాలిటీ కంట్రోల్‌, కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ ఐటీ, సేఫ్టీ, మార్కెటింగ్‌, లా విభాగాల్లో ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

అర్హతలు :

అభ్యర్థులు పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్‌, ఎంబీఏ/పీజీ డిప్లొమా, ఎల్‌ఎల్‌బీ, పీజీ, ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమాలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఉద్యోగానుభవం కూడా అవసరం.

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వయోపరిమితి :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థుల వయసు జులై 01,2026 నాటికి జనరల్‌/ఈడబ్ల్యూఎస్‌ అభ్యర్థులకు గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంజినీర్‌, డిప్లొమా ఇంజినీర్‌కు 26 ఏళ్లు మించకూడదు.
  • అదే, ఆఫీసర్‌ పోస్టులకు 28 సంవత్సరాలు, లా ఆఫీసర్‌కు 30 ఏళ్లు, అసిస్టెంట్‌ క్వాలిటీ కంట్రోల్‌ ఆఫీసర్‌కు 30 ఏళ్లు దాటకూడదు.
  • నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ/ఎస్టీ/ఓబీసీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో సడలింపునకు ఛాన్స్ ఉంటుంది.

బేసిక్‌ పే :

ఈ ఉద్యోగాలలో గ్రేడ్‌ A పోస్టులకు ఎంపికైన వారు నెలకు రూ.50,000; గ్రేడ్‌-A0 పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయితే రూ.40,000; గ్రేడ్‌-E0 పోస్టులకు ఎంపికైతే రూ.30,000 బేసిక్ పే పొందుతారు.

దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు ఫీజు :

ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. జనరల్, ఓబీసీ, ఇతర అభ్యర్థులు రూ.1,000 అప్లికేషన్ ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ముందుగా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసిన వారికి కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్‌ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత గ్రూప్‌ డిస్కషన్‌, పర్సనల్‌ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్​లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : ఆగస్టు 14, 2026.
  • దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 03, 2026.
  • అడ్మిట్ కార్డ్స్ విడుదల : సెప్టెంబర్ 15, 2026.
  • సీబీటీ ఎగ్జామ్ తేదీ : సెప్టెంబర్ 24, 2026.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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