ETV Bharat / education-and-career
హైదరాబాద్లో IICT లో జాబ్స్ - ఎగ్జామ్ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!
- కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పనిచేయడానికి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు వీరే
Published : June 1, 2026 at 2:28 PM IST
Interviews in CSIR IICT Hyderabad: నిరుద్యోగులకు హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ప్రభుత్వ పరిశోధనా సంస్థ 'కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ - ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (CSIR-IICT)" గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. వివిధ స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్ట్ల కింద కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పనిచేయడానికి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్ను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇక ఈ ఖాళీలను వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూల ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. మరి ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? వేతనం ఎంత? ఇంటర్వ్యూలు ఎప్పుడు? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
పోస్టుల పేర్లు - ఖాళీల సంఖ్య
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ - 9
- ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-II - 26
- ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-I - 45
- ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్-II - 1
- రీసెర్చ్ అసోసియేట్ - 1
- ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-I - 3
- ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-III - 2
- మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 87
అర్హతలు :
- ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-I45 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు M.Sc. కెమిస్ట్రీ, B.E. / B.Tech, M.Sc. / M.Pharm / MS.Pharm చేసి ఉండాలి. అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
- ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-II 26 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు M.Sc. / M.Pharm / MS.Pharm, B.E. / B.Tech , బయాలజీ / లైఫ్ సైన్సెస్ / ఫార్మకాలజీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ, M.Sc. ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఈ పదవులకు సంబంధిత విభాగంలో కనీసం 2 సంవత్సరాల అనుభవం తప్పనిసరి.
- సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ -9. వివిధ విభాగాలకు Ph.D., M.E. / M.Tech, బయోలాజికల్ / ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. పని అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
- ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-I & III 5 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ / ఫార్మకాలజీ / టాక్సికాలజీ / బయోటెక్నాలజీ / ఎంటమోలజీ / కెమికల్ ఇంజనీరింగ్లో Ph.D. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా కెమిస్ట్రీ/కెమికల్ సైన్సెస్లో Ph.D. చేసి ఉండాలి.
- రీసెర్చ్ అసోసియేట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ 2 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు Ph.D. ఇన్ బయోలాజికల్ సైన్సెస్, B.Sc. కంప్యూటర్ సైన్స్, కెమిస్ట్రీ లేదా మెటీరియల్ సైన్స్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఇక కొన్ని పోస్టులకు సంబంధిత విభాగంలో పరిశోధన లేదా పని అనుభవం & నెట్/గేట్ అర్హత కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి.
వయోపరిమితి: పోస్టులను బట్టి గరిష్ఠ వయోపరిమితి 35 సంవత్సరాలు, 40 సంవత్సరాలు, 45, 50 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మహిళలుస దివ్యాంగులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో 5 సంవత్సరాల వరకు సడలింపు ఉంటుంది. వయస్సును ఇంటర్వ్యూ తేదీ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.
జీతం: పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.20,000 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.78,000 వరకు స్టైపెండ్/వేతనం చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక విధానం: ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా.
ఇంటర్వ్యూ తేదీలు :
- పోస్ట్ కోడ్ 1 నుంచి 11 వరకు జూన్ 3వ తేదీ బుధవారం.
- పోస్ట్ కోడ్ 12 నుంచి 19 వరకు జూన్ 4వ తేదీ గురువారం.
- పోస్ట్ కోడ్ 20 నుంచి 27 వరకు జూన్ 5వ తేదీ శుక్రవారం
- పోస్ట్ కోడ్ 28 నుంచి 36 వరకు జూన్ 10వ తేదీ బుధవారం
ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం: CSIR - ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (IICT), ఉప్పల్ రోడ్, తార్నాక, హైదరాబాద్ - 500007, తెలంగాణ
ఇంటర్వ్యూకు కావాల్సిన పత్రాలు:
- మొదటగా CSIR-IICT అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన 'Application Form' డౌన్లోడ్ చేసుకుని వివరాలు ఎంటర్ చేయాలి.
- 10వ తరగతి మార్కుల జాబితా
- ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పీజీ, లేదా పీహెచ్డీ మార్కుల మెమోలు
- ప్రొవిజనల్/ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు
- UGC NET / GATE స్కోర్ కార్డ్
- ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్స్
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి: మీరు అప్లై చేసే పోస్ట్ కోడ్ను అనుసరించి ఆయా తేదీల నాడు పైన చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్తో ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్ అయ్యే వారు ఆయా రోజు ఉదయం 8.30 నుంచి 9.30 గంటల మధ్యలో పేరును రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేయండి.
ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశారా? - డీఆర్డీఓలో ఉద్యోగాలు - ఎంపికైతే రూ.60వేల నుంచి రూ.లక్షన్నర వరకు జీతం!
అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం NPCIL నోటిఫికేషన్ - నెలకు స్టైపెండ్ రూ.12వేల పైనే!