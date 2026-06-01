హైదరాబాద్​లో IICT లో జాబ్స్​ - ఎగ్జామ్​ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే!

- కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన పనిచేయడానికి నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు వీరే

Interviews in CSIR IICT Hyderabad
Published : June 1, 2026 at 2:28 PM IST

Interviews in CSIR IICT Hyderabad: నిరుద్యోగులకు హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ ప్రభుత్వ పరిశోధనా సంస్థ 'కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్​ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ - ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (CSIR-IICT)" గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. వివిధ స్పాన్సర్డ్ ప్రాజెక్ట్‌ల కింద కాంట్రాక్ట్​ ప్రాతిపదికన పనిచేయడానికి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి అప్లికేషన్స్​ను ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇక ఈ ఖాళీలను వాక్-ఇన్-ఇంటర్వ్యూల ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. మరి ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? వేతనం ఎంత? ఇంటర్వ్యూలు ఎప్పుడు? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

పోస్టుల పేర్లు - ఖాళీల సంఖ్య

  • సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ - 9
  • ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-II - 26
  • ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-I - 45
  • ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్-II - 1
  • రీసెర్చ్ అసోసియేట్ - 1
  • ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-I - 3
  • ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-III - 2
  • మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య : 87

అర్హతలు :

  • ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-I45 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు M.Sc. కెమిస్ట్రీ, B.E. / B.Tech, M.Sc. / M.Pharm / MS.Pharm చేసి ఉండాలి. అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
  • ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్-II 26 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు M.Sc. / M.Pharm / MS.Pharm, B.E. / B.Tech , బయాలజీ / లైఫ్ సైన్సెస్ / ఫార్మకాలజీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ, M.Sc. ఎన్విరాన్‌మెంటల్ సైన్స్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఈ పదవులకు సంబంధిత విభాగంలో కనీసం 2 సంవత్సరాల అనుభవం తప్పనిసరి.
  • సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేట్ -9. వివిధ విభాగాలకు Ph.D., M.E. / M.Tech, బయోలాజికల్ / ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి. పని అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
  • ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్-I & III 5 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ / ఫార్మకాలజీ / టాక్సికాలజీ / బయోటెక్నాలజీ / ఎంటమోలజీ / కెమికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో Ph.D. కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ లేదా కెమిస్ట్రీ/కెమికల్ సైన్సెస్​లో Ph.D. చేసి ఉండాలి.
  • రీసెర్చ్ అసోసియేట్ అండ్​ ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ 2 ఖాళీలు. వివిధ విభాగాలకు Ph.D. ఇన్ బయోలాజికల్ సైన్సెస్, B.Sc. కంప్యూటర్ సైన్స్, కెమిస్ట్రీ లేదా మెటీరియల్ సైన్స్​లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఇక కొన్ని పోస్టులకు సంబంధిత విభాగంలో పరిశోధన లేదా పని అనుభవం & నెట్‌/గేట్‌ అర్హత కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి.

వయోపరిమితి: పోస్టులను బట్టి గరిష్ఠ వయోపరిమితి 35 సంవత్సరాలు, 40 సంవత్సరాలు, 45, 50 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించారు. నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మహిళలుస దివ్యాంగులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిలో 5 సంవత్సరాల వరకు సడలింపు ఉంటుంది. వయస్సును ఇంటర్వ్యూ తేదీ ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.

జీతం: పోస్టును బట్టి నెలకు రూ.20,000 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.78,000 వరకు స్టైపెండ్/వేతనం చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక విధానం: ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా.

ఇంటర్వ్యూ తేదీలు :

  • పోస్ట్​ కోడ్​ 1 నుంచి 11 వరకు జూన్​ 3వ తేదీ బుధవారం.
  • పోస్ట్​ కోడ్​ 12 నుంచి 19 వరకు జూన్​ 4వ తేదీ గురువారం.
  • పోస్ట్​ కోడ్​ 20 నుంచి 27 వరకు జూన్​ 5వ తేదీ శుక్రవారం
  • పోస్ట్​ కోడ్​ 28 నుంచి 36 వరకు జూన్​ 10వ తేదీ బుధవారం

ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం: CSIR - ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (IICT), ఉప్పల్ రోడ్, తార్నాక, హైదరాబాద్ - 500007, తెలంగాణ

ఇంటర్వ్యూకు కావాల్సిన పత్రాలు:

  • మొదటగా CSIR-IICT అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన 'Application Form' డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని వివరాలు ఎంటర్​ చేయాలి.
  • 10వ తరగతి మార్కుల జాబితా
  • ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, పీజీ, లేదా పీహెచ్‌డీ మార్కుల మెమోలు
  • ప్రొవిజనల్/ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు
  • UGC NET / GATE స్కోర్ కార్డ్
  • ఎక్స్​పీరియన్స్​ సర్టిఫికెట్స్​
  • కుల ధ్రువీకరణ పత్రం

ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి: మీరు అప్లై చేసే పోస్ట్​ కోడ్​ను అనుసరించి ఆయా తేదీల నాడు పైన చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్​తో ఇంటర్వ్యూకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇంటర్వ్యూలకు అటెండ్​ అయ్యే వారు ఆయా రోజు ఉదయం 8.30 నుంచి 9.30 గంటల మధ్యలో పేరును రిజిస్టర్​ చేయించుకోవాలి. మరిన్ని వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్​పై క్లిక్​ చేయండి.

