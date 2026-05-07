యువతకు 'నీతి ఆయోగ్'​ సువర్ణ అవకాశం - ఇంటర్న్‌షిప్‌ దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం

Internship In Niti Aayog 2026 - పలు రంగాల్లో​ అందుబాటులోకి నీతి ఆయోగ్ ఇంటర్న్​షిప్ - కోర్సును బట్టి శిక్షణ కాలపరిమితి - దరఖాస్తు విధానం కోసం కథనం చూడండి

Published : May 7, 2026 at 5:20 PM IST

Internship In Niti Aayog 2026 : దేశ విధాన నిర్ణయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే "నీతి ఆయోగ్‌"లో పని చేయాలని ఉందా? భారత ప్రభుత్వ మేధోమథన కేంద్రంలో భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? అయితే యువతకు ఇదే సువర్ణ అవకాశం. 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇంటర్న్‌షిప్‌ దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది నీతి ఆయోగ్‌. డిగ్రీ, పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థులు నేరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల్లో పని చేసే అవకాశం లభిస్తోంది. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

అన్ని రంగాల్లో అందుబాటు : భారతదేశ ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధిలో నీతి ఆయోగ్‌ పాత్ర కీలకం. అటువంటి సంస్థలో ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేయడం అంటే కేవలం సర్టిఫికేట్‌ పొందడమే కాదు. దేశ నిర్మాణంపై అవగాహన పెంచుకోవడం. అగ్రికల్చర్‌ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటిలిజెన్స్‌ వరకు హెల్త్‌కేర్‌ నుంచి ఎకనామిక్స్‌ వరకు ఇలా అనేక రంగాల్లో మీకు నచ్చిన విభాగాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఇది అన్‌ పెయిడ్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌ అయినప్పటికీ, ఇక్కడ లభించే అనుభవం మరెక్కడా దొరకదు. మీ కాలేజీ నుంచి NOC సిద్ధం చేసుకొని నీతి ఆయోగ్‌ అధికార వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోండి.

అసాధారణ లీడర్​గా ఎదిగే అవకాశం : ప్రతి విద్యార్థికి ఒక కల ఉంటుంది. దేశం కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలని. ఆ కలను నిజం చేసే మార్గమే నీతి ఆయోగ్‌ ఇంటర్న్‌షిప్‌. దిల్లీలోని సంసద్‌ మార్గ్‌లో ఉండే ఈ కార్యాలయంలో అడుగు పెడితే, దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే మేధావుల మధ్య మీరు ఉంటారు. మీ ఆలోచనలు, పరిశోధనలు రేపటి ప్రభుత్వ పథకాలకు ప్రాణం పోసేందుకు దోహదపడుతాయి. 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన దరఖాస్తులు ప్రారంభమయ్యాయి. సాధారణ విద్యార్థి నుంచి అసాధారణ లీడర్‌గా ఎదిగే ఈ అవకాశాన్ని వదలుకోకండి.

దరఖాస్తుకు అర్హులు వీరే : డిగ్రీ విద్యార్థులు రెండో ఏడాది, పీజీ విద్యార్థులు మెుదటి ఏడాది పూర్తయిన తర్వాత ఈ ఇంటర్న్‌షిప్‌కి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. డిగ్రీ వారికి ఇంటర్‌లో 85 శాతం, పీజీ వారికి డిగ్రీలో 70 శాతం మార్కులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. కనీసం 6 వారాల నుంచి గరిష్టంగా 6 నెలల వరకు శిక్షణ ఉంటుంది. ప్రతి నెల 1 నుంచి 10వ తేదీ వరకు మాత్రమే ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు చేయాలి. అలాగే ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేయాలనుకుంటున్న విద్యార్థులు 2నెలల ముందు, గరిష్టంగా 6నెలల ముందు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు ఎలా చేసుకోవాలంటే : మొదట https://workforindia.niti.gov.in/intern/InternshipEntry/homepage.aspx వెబ్‌సైట్‌ని సందర్శించండి. అభ్యర్థి పేరు, తండ్రి పేరు, పుట్టిన తేదీ, చిరునామా, ఈమెయిల్‌తో పాటు ఫోన్‌ నెంబర్‌ ఇవ్వండి. పది, ఇంటర్‌, ప్రస్తుతం చదువుతున్న డిగ్రీ, పీజీ మార్కుల వివరాలు నింపాలి. ఏ నెలలో ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేస్తారు, ఏ విభాగంలో పని చేయాలనుకుంటున్నారనే అంశాలను ఎంచుకోవాలి. నీతి ఆయోగ్‌లో ఎందుకు ఇంటర్న్‌ చేయాలనుకుంటున్నారో 500 పదాలకు మించకుండా వివరించాలి. ఇది చాలా కీలకం. వివరాలన్నీ సరిచూసుకుని సబ్మిట్‌ బటన్‌పై క్లిక్‌ చేయండి. దరఖాస్తు పూర్తి అయ్యాక ఒక రిజిస్ట్రేషన్‌ నెంబర్‌ వస్తుంది. దానిని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్‌ తీసుకోండి.

విద్యార్థులకు తరచూ ఎదురయ్యే ప్రశ్నలివే :

1. ఏయే విభాగాల్లో ఇంటర్న్‌షిప్‌ చేసే అవకాశం ఉంటుంది? : నీతి ఆయోగ్‌ కేవలం ఆర్థిక రంగానికే పరిమితం కాదు. ఇందులో దాదాపు 25కి పైగా విభాగాలు ఉన్నాయి. దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు వీటిలో ఒకదానిని ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు అగ్రికల్చర్‌, డేటా మేనేజ్‌మెంట్‌ అండ్​ అనాలిసిస్‌, ఎనర్జీ సెక్టార్‌, ఎడ్యుకేషన్‌ & స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌, హెల్త్‌, న్యూట్రిషన్‌ & ఉమెన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌, సైన్స్‌ & టెక్నాలజీ, సోషల్‌ జస్టిస్‌ & ఎంపవర్‌మెంట్‌ మెుదలైనవి.

2. ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? : అభ్యర్థులకు వచ్చిన మార్కులు ఆధారంగా షార్ట్‌లిస్ట్‌ చేస్తారు. అలాగే నీతి ఆయోగ్‌లో విభాగాల అవసరాల అనుగుణంగా ఎంపిక జరగుతుంది. ఎంపికైన వారికి మాత్రమే ఈ మెయిల్‌ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది.

3. ఇంటర్న్‌షిప్‌ సర్టిఫికెట్‌ నిబంధనలు ఎలా ఉంటాయి? : ఇంటర్న్‌షిప్‌ కాలంలో కనీసం 75 శాతం హాజరు తప్పనిసరి. ఒకవేళ తక్కువైతే ఇంటర్న్‌షిప్‌ పొడిగించరు. అలాగే సర్టిఫికేట్‌ కూడా ఇవ్వరు. ప్రోగ్రామ్‌ ముగిసే సమయానికి మీరు చేసిన పనిపై వివరంగా రిపోర్ట్‌ ఇవ్వాలి. దాన్ని మీ సూపర్‌వైజర్‌ ఆమోదించిన తర్వాతే సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేస్తారు.

4. దరఖాస్తుకు ఎలాంటి ధ్రువపత్రాలు కావాలి? : ఆన్‌లైన్‌ ఫామ్‌ నింపేటప్పుడు పదో తరగతి నుంచి ప్రస్తుత సెమిస్టర్‌ వరకు అన్ని సర్టిఫికెట్లు మీ దగ్గర ఉండాలి. మీరు చదువుతున్న కాలేజీ నుంచి NOC తప్పనిసరి. దీని ఫార్మాట్‌ నీతి ఆయోగ్‌ వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

5. వసతి, ప్రయాణ ఖర్చులు, స్టైపెండ్‌ నీతి ఆయోగ్‌ చెల్లిస్తుందా? : దిల్లీలో ఉండటానికి వసతి, భోజనం, ప్రయాణ ఖర్చులు విద్యార్థులే భరించుకోవాలి. సంస్థ ఎలాంటి ఆర్థిక సాయం చేయదు. అలాగే శిక్షణ కాలంలో నీతి ఆయోగ్‌ ఎలాంటి స్టైపెండ్‌ చెల్లించదు. అభ్యర్థుల ఈ విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి.

6. ఇంటర్న్ బాధ్యతలు, ఎంపికైన తర్వాత ఏం చేయాలి? : రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే సామాజిక, ఆర్థిక గణాంకాలను విశ్లేషించడం. కొత్త పథకాలకు సంబంధించిన ముసాయిదా పత్రాలను సిద్ధం చేయడంలో అధికారులకు సహాయపడటం. మీరు చేసిన పరిశోధనను సీనియర్‌ అడ్వైజర్లు, సెక్రటరీ స్థాయి అధికారుల ముందు ప్రజంటేషన్‌ చేసే అవకాశం రావొచ్చు. కొన్నిసార్లు ప్రాజెక్టుల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వెళ్లే అవకాశం వస్తుంది. ఇంటర్న్‌షిప్‌ కాలపరిమితికి తాత్కాలిక ఐడీ కార్డు కూడా ఇస్తారు. డ్రెస్‌ కోడ్‌, సమయపాలనలో నీతి ఆయోగ్ చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది.

శిక్షణలో క్లుప్తంగా స్పష్టమైన సమాచారం : ఒకవేళ అభ్యర్థులు యూపీఎస్సీ, ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సన్నద్ధమవుతుంటే నీతి ఆయోగ్‌ అనుభవం ఇంటర్వ్యూలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రభుత్వ పనితీరుపై మీకు ఉండే ప్రాక్టికల్‌ నాలెడ్జ్‌ బోర్డుని ఆకట్టుకుంటుంది. ఇంటర్న్‌కు కేటాయించే సూపర్వైజర్‌ నిర్దిష్టమైన ఓ ప్రాజెక్టును అప్పగిస్తారు. అది ఎలా పూర్తి చేయాలి, డేటా ఎక్కడ సేకరించాలి అనే అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేస్తారు. ప్రభుత్వ పాలసీలన్నీ గణంకాల మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. వీటిపైనే శిక్షణ ఇస్తారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు. Excel, సాఫ్ట్​వేర్స్‌ని ఉపయోగించి డేటాను విశ్లేషించడం ఎలాగో నేర్చుకుంటారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సవాళ్లు ఏంటి? ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు ఎలా ఉన్నాయి? అనే దానిపై పూర్తి అవగాహన కల్పిస్తారు. ఉన్నత స్థాయి సమావేశాల్లో అబ్జర్వర్‌గా కూర్చునే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రభుత్వానికి నివేదికలు ఎలా సమర్పించాలో ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు. క్లిష్టమైన సమాచారాన్ని క్లుప్తంగా, స్పష్టంగా ఎలా రాయాలో మెంటార్‌ నేర్పిస్తారు. మీరు తయారు చేసిన రిపోర్ట్‌లో నాణ్యత ఉంటే, దానిని ప్రభుత్వ అధికారిక పత్రాల్లో కూడా పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

కోర్సు ఆధారంగా శిక్షణ కాలపరిమితి : ఇంటర్న్‌ల కోసం ప్రత్యేకంగా సెమినార్లు నిర్వహిస్తారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తమ అనుభవాలు పంచుకుంటారు. ఇక్కడ మీకు ఎవరూ బోర్డు మీద పాఠాలు చెప్పరు. మీరే చొరవ తీసుకుని, మీ మెంటార్‌ను అడిగి విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఎంత రీసెర్చ్‌ చేస్తే అంతగా నేర్చుకుంటారు. నీతి ఆయోగ్‌ అధికారికంగా ఎటువంటి గరిష్ట వయసు పరిమితిని విధించలేదు. అయితే అభ్యర్థి ప్రస్తుతం గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీలో చదువుతూ ఉండాలి.

లేదంటే ఇటీవల గ్రాడ్యుయేషన్‌ పూర్తి చేసి ఉండాలి. దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే జరుగుతుంది. దీనికి ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్‌ ఫీజు లేదు. శిక్షణ కాలపరిమితి విద్యార్థి ఆసక్తి, ఎంచుకున్న ప్రాజెక్ట్‌ ఆధారంగా ఉంటుంది. ఎన్ని వారాలు ఎంచుకున్నారో ఆ కాలపరిమితిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలి. మధ్యలో వదిలేస్తే మాత్రం ఇంటర్న్‌షిప్‌ సర్టిఫికేట్‌ జారీ అవ్వదు. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం పని దినాలు ఉంటాయి. శని, ఆదివారాలు సెలవులు ఉంటాయి.

