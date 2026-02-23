ETV Bharat / education-and-career
ఇంటర్ పరీక్షలకు అంతా సిద్ధం - విద్యార్థులకు 5 నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్
మరో రెండు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు - విద్యార్థులకు పలు సూచనలు జారీ చేసిన ఇంటర్ బోర్డ్ - ప్రతి పరీక్ష కేంద్రంలో మెడికల్ సదుపాయం -
Published : February 23, 2026 at 2:49 PM IST
Intermediate Exam Arrangements Telangana : మరో రెండు రోజుల్లో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీనికోసం ఇంటర్ బోర్డ్ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది. ఫిబ్రవరి 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఇంటర్ బోర్డ్ సెక్రటరీ కృష్ణ ఆదిత్య వెల్లడించారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు 5 నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుందని, కానీ పరీక్షా సమయానికి గంట ముందుగా విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి హాజరుకావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
పరీక్షలకు హాజరు కానున్న విద్యార్థులు : మొత్తం 9,97,075 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరు కానుండగా, అందులో మొదటి సంవత్సరం 4,89,126 మంది, రెండో సంవత్సరం రెగ్యులర్ విద్యార్థులు 4,53,932 మంది పరీక్షలు రాస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రెండో సంవత్సరం ప్రైవేటు 54,017 మంది కలిపి మొత్తం 5,07,949 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు కానున్నారని పేర్కొన్నారు.
పరీక్షల సిబ్బంది ఇలా : ఇంటర్ పరీక్షల కోసం 1,495 ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు కృష్ణ ఆదిత్య వెల్లడించారు. చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ 1,495 మంది, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్లు 1,495 మంది విధుల్లో ఉంటారని తెలిపారు. మొత్తం 28,500 మంది ఇన్విజిలేటర్లు, 75 మంది ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, 200 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్స్ విధులు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆర్టీసీ అధికారులతో, పోలీస్ అధికారులు, పోస్ట్ ఆఫీస్ సిబ్బందితో కలిసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. ప్రతి పరీక్ష కేంద్రంలో మెడికల్ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
"ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలను ఈ నెల 25 నుంచి మార్చి 18 వరకు నిర్వహించనున్నాం. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 12 గంటల వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయి. విద్యార్థులకు 5 నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అయినా పరీక్షా సమయానికి గంట ముందుగా విద్యార్థులు ఎగ్జామ్ సెంటర్కు హాజరుకావాలి. ఆర్టీసీ అధికారులతో, పోలీస్ అధికారులు, పోస్ట్ ఆఫీస్ సిబ్బందితో కలిసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ప్రతి పరీక్ష కేంద్రంలో మెడికల్ సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం." - కృష్ణ ఆదిత్య, ఇంటర్ బోర్డ్ సెక్రటరీ
విధుల నుంచి తప్పించండి సార్ : ఇదిలా ఉండగా, ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విధుల నుంచి ప్రాథమిక పాఠశాల (పీఎస్), ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల (యూపీ) ఉపాధ్యాయులకు మినాహాయింపు ఇవ్వాలని రాష్ట్ర గెజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ (టీజీహెచ్ఎంఏ) ఫిబ్రవరి 22న ఓ ప్రకటనలో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రస్తుతం 2, 3 తరగతుల విద్యార్థులకు ఎన్సీఆర్టీ ఎఫ్ఎల్ఎస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోందని తెలిపింది. దీనితో పాటు పీటీఎం సమావేశాలు, ఇతర బాధ్యతలతో ఉపాధ్యాయులు తీరిక లేకుండా శ్రమిస్తున్నారని చెప్పింది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పీఎస్, యూపీఎస్ ఉపాధ్యాయులను ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విధుల నుంచి తప్పించాలని టీజీహెచ్ఎంఏ సంఘ అధ్యక్షుడు, ప్రధాన కార్యదర్శులు రాజభాను, హేమచంద్రుడు, పి.సత్యనారాయణ, చంద్రప్రకాశ్, మురళీకృష్ణ కోరారు.
