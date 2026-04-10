ETV Bharat / education-and-career

ఉచిత "కార్పొరేట్​ స్థాయి విద్య", వసతి - దరఖాస్తులు ఆహ్వానించిన 'హీల్ ప్యారడైజ్'

ఇంటర్మీడియట్​లో ప్రవేశాలకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - వెల్లడించిన సీఈఓ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Admissions in HEAL : బాలబాలికలకు వేర్వేరు అత్యాధునిక వసతి గృహాలు, సేంద్రియ కూరగాయలు, విశాలమైన భోజనశాల, సోలార్‌ వంటగది, ఆర్వో తాగునీరు, స్నానానికి వేడి నీళ్లు, స్మార్ట్‌, ఆన్‌లైన్‌ తరగతులు, బయాలజీ, ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్‌, కెమిస్ట్రీ, ఆర్ట్స్, కంప్యూటర్‌ ల్యాబ్స్‌ ఇదంతా ప్రైవేటు కళాశాల గురించి ప్రచారం కాదు. అలాగని ప్రభుత్వ పాఠశాల కూడా కాదు. నిరుపేద, తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన అనాథ పిల్లల కోసం ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లి మండలం తోటపల్లిలో డాక్టర్‌ కోనేరు సత్యప్రసాద్‌ ఏర్పాటు చేసిన "హీల్ ప్యారడైజ్ పాఠశాల."

ఉచితంగా నాణ్యమైన విద్య, వసతి, భోజనం అందించే హీల్‌ ప్యారడైజ్‌ పాఠశాలలో 11వ తరగతి (ఇంటర్‌మీడియట్‌) ప్రవేశాలకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు హీల్‌ సీఈవో కె.అజయ్‌ కుమార్‌ తెలిపారు. ఇంగ్లిష్ మీడియంలో ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈఏ గ్రూపుల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రవేశాలకు ప్రవేశ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూలో ఉత్తీర్ణత తప్పనిసరి. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. పదో తరగతిలో 480, సీబీఎస్‌ఈ, ఐసీఎస్‌ఈ విద్యార్థులు 400పైన మార్కులు తప్పనిసరి. తెల్లరేషన్‌ కార్డు, ఆదాయ ధ్రువీకరణపత్రం కలిగి ఉండాలి. అర్హతలు ఉన్నవారు మే 18లోపు https://tinyurl.com/Heal–Admission లింక్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు https://healschool.org, info@healparadise.org వెబ్‌సైట్లు లేదా 9100024438, 9100024435 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు అని అజయ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

అద్భుతమైన సౌకర్యాలు

క్రీడా సౌకర్యాలకు తోడు ఇండోర్‌ స్టేడియంలో జాతీయ, రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో విద్యార్థులు సత్తా చాటుతున్నారు. ఇన్నోవేషన్, ఆంత్రప్రెన్యూర్‌షిప్‌ కేంద్రం, ఏఐ ఎక్స్‌లెన్స్, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ కేంద్రం, 3డీ ప్రింటింగ్, డిజైన్‌ థింకింగ్‌ ఇక్కడ ప్రత్యేకం. ఇక్కడ చదువు పూర్తి చేసిన ఎంతో మంది విద్యార్థులు మెడికల్, ఇంజినీరింగ్‌ ఇతర కోర్సుల్లో చేరేలా, ఉన్నత చదువులు చదువుకోవడానికి హీల్‌ సంస్థే సహకరిస్తుంది. విద్యార్థుల కోసం పాఠశాల ఆవరణలోనే ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు అత్యుత్తమ ఉపాధ్యాయులు, అంతర్జాతీయ దూర విద్యా ఫ్యాకల్టీ ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణ అందిస్తున్నారు.

చదువుతో పాటు

పాఠశాలలో 15 వేల పుస్తకాలతో అతి పెద్ద గ్రంథాలయం ఉంది. విద్యార్థులను చదువుతో పాటు వారికి ఆసక్తి ఉన్న కళల్లోనూ ప్రోత్సహిస్తున్నారు. త్రీడీ చిత్రలేఖనం, క్రాఫ్ట్, సంగీతం, నృత్యం, వంటి అంశాల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో 400 మీటర్ల అథ్లెటిక్ ట్రాక్, కబడ్డీ, బాస్కెట్‌బాల్, వాలీబాల్, ఖో-ఖో, హ్యాండ్‌బాల్‌ కోర్టులూ ఉన్నాయి.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.