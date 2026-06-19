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'షూ' వేసుకుంటే పరీక్షకు రానివ్వరు - ఇలా "నీట్"గా వెళ్తేనే ఎంట్రీ!

కేంద్రాల వద్ద పకడ్బందీ తనిఖీ - చెవి దిద్దులు, నగలు పెట్టుకున్నా 'నో ఎంట్రీ'

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neet_exam_tips (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 11:45 AM IST

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NEET Exam Tips : నీట్ (NEET) పరీక్ష ఈ నెల 21న ఆదివారం మరో సారి జరగనుంది. పేపర్ లీకేజీ కారణంగా రద్దయిన పరీక్షను మరోసారి నిర్వహిస్తుండడం తెలిసిందే. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న నేపథ్యంలో తనిఖీలు కాస్త కఠినంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు అడ్మిట్​కార్డు(హాల్ టికెట్)లో సూచించిన నిబంధనలను అనుసరించాలి.

నీట్ పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలతో నిఘా ఉంచడంతో పాటు భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పకడ్బందీ తనిఖీల నేపథ్యంలో పరీక్ష సమయాన్ని కూడా మరో 15నిమిషాలు పెంచారు. ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలతో నిఘా ఉంచడంతో పాటు భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఉంటుంది.

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ఇవి పాటించాలి

  • విద్యార్థులు ముందుగా అడ్మిట్ కార్డు ప్రింట్ తీసుకుని లేటెస్ట్ కలర్ ఫొటో అంటించాలి.
  • హాల్ టికెట్​తో పాటు గుర్తింపు కార్డును వెంట తీసుకెళ్లాలి.
  • సాధారణ దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి.
  • చొక్కా బటన్లు, ఎంబ్రాయిడరీ దుస్తులకు అనుమతి ఉండదు.
  • 'షూ' బదులు చెప్పులు మాత్రమే వేసుకోవాలి. షూ వేసుకుంటే పరీక్ష కేంద్రం బయటే విప్పి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
  • స్మార్ట్ వాచ్​లో బెల్టులు, హారాలు, చెవిపోగుల వంటి ఆభరణాలను అస్సలు అనుమతించరు.
  • ఎలక్ట్రానికి పరికరాలు, వాటర్ బాటిళ్లు, పెన్నులు సైతం పరీక్ష హాలులోకి నిషేధం.
  • మెహందీ, నెయిల్ పాలిష్ ఉంటే తొలగించుకోవడం మంచిది. లేదంటే తనిఖీల పేరిట సమయం వృథా అవుతుంది.
  • ఫలితంగా మీరు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది.
  • అబ్బాయిలు లేత రంగు దుస్తులు మాత్రమే ధరించాలి.
  • జేబులు ఎక్కువగా ఉండే కార్గో ప్యాంట్లు వేసుకుని వెళ్తే అడ్డుకుంటారని గుర్తుంచుకోండి.
  • ఫుల్ హ్యాండ్ షర్టులు, టీ షర్టులు వేసుకుని వెళ్లకూడదు.
  • అమ్మాయలు ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన దుస్తులు వేసుకోవద్దు.
  • హాఫ్ హ్యాండ్స్ లేత రంగు కుర్తీలు, సల్వార్ లేదా టీ షర్టులు వేసుకోవాలి. షూ, హైహిల్స్ కాకుండా సాధారణ చెప్పులు మాత్రమే ధరించాలి.

కొత్తగా పెళ్లై మెహెందీ పెట్టుకుంటే!

మెహందీ తొలగించుకోవడానికి పలు చిట్కాలున్నాయి. బేకింగ్ సోడాలో నిమ్మరసం కలిపి రాసుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత గోరు వెచ్చని నీటితో కడగడం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. లేదా టూత్ పేస్ట్ రాసి తడి ఆరిపోయిన తర్వాత రుద్దితే సరిపోతుంది. శానిటైజర్​తోనూ మెహెందీని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు.

ఫ్రీ బస్సులు

నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు ఉచిత ప్రయాణ అవకాశాన్ని కల్పించాయి. అబ్బాయిలైనా సరే! హాల్ టిక్కెట్ చూపిస్తే చాలు రోడ్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కార్పోరేషన్ (RTC) బస్సుల్లో టిక్కెట్ లేకుండా ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.

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