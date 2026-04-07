నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - "IRFC" నోటిఫికేషన్ విడుదల - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో ఉద్యోగాలు - అర్హతలు, ప్రిపేరేషన్, పరీక్షా విధానం ఇదే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 1:30 PM IST
IRFC Latest Vacancies 2026 : నిరుద్యోగులకు న్యూదిల్లీలోని ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఐఆర్ఎఫ్సీఎల్) శుభవార్త చెప్పింది. మొత్తం 23 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో అసిస్టెంట్ (ఎన్ఈ-5) -16, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) -7 ఉన్నాయి. మరి ఈ జాబ్స్కు ఎలా అప్లై చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలేమిటి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ పోస్టులకు బీకామ్/ సీఏ/ సీఎంఏ/ ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్) అర్హత కలిగిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ విధానంలో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ఇందులో కనీస మార్కులు సాధించిన వారిని సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కు సెలక్ట్ చేస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందినవారిని వైద్య పరీక్షలతో పాటు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక ఉండనుంది.
పోస్టుల వారీగా వివరాలు :
- పోస్టు : అసిస్టెంట్ (ఎన్ఈ-5)
- ఖాళీలు : 16
- అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా/ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తిచేయాలి.
- జీతం : నెలకు రూ.21,000 నుంచి రూ.74,000.
ఎంపిక విధానం :
- ఖాళీలను మూడంచెల వ్యవస్థ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. తొలుత కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ), ఆ తర్వాత సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, అనంతరం మెడికల్ టెస్ట్లు ఉండనున్నాయి. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో 100 మార్కులకు ఉండనుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు కట్ చేస్తారు.
- ఎగ్జామ్ రెండు భాగాలు ఉంటుంది. పార్ట్-ఏలో న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ/ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి - 20 ప్రశ్నలు, లాజికల్ రీజనింగ్/ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్ అవేర్నెస్, రైల్వే/ ఐఆర్ఎఫ్సీ అంశాల నుంచి 10 ప్రశ్నల చొప్పున వస్తాయి. పార్ట్-బీలో కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఇన్ బిజినెస్, ఇన్కమ్ట్యాక్స్ లాస్, కార్పొరేట్ లాస్కి సంబంధించిన అంశాలుంటాయి. అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్, ఆడిటింగ్, బ్యాంకింగ్, ఇన్స్యూరెన్స్, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలొస్తాయి .
- సీబీటీలో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించిన వారిని ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందినవారిని మెడికల్ టేస్ట్ల కోసం సెలెక్ట్ చేసి అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
పోస్టు : అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) :
- ఖాళీలు : 7
- అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్, సీఏ/ సీఎంఏ లేదా ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్)/ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ (ఫైనాన్స్).
- జీతం : నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.1,40,000.
ఎంపిక విధానం :
- కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ), సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్ టెస్టులతో ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో రెండు భాగాలు ఉంటుంది. పార్ట్-ఏ 50 మార్కులకు అసిస్టెంట్ పోస్టు ప్రశ్నాపత్రం మాదిరిగానే ఉంటుంది.
- పార్ట్-బీకి 50 మార్కులు. ఇందులో కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, క్యాపిటల్ మార్కెట్స్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లాస్, అకౌంటింగ్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, ఆడిటింగ్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్, రిటర్న్స్ ఈ ఫైలింగ్ మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలిస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.
- సీబీటీలో అన్రిజర్వుడ్/ ఈడబ్ల్యూఎస్ 40 శాతం, ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్/ఎస్సీ 30 శాతం, ఎస్టీ 25 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్కి 80 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. సీబీటీలో చూపిన ప్రతిభతో ఒక పోస్టుకు ముగ్గురు చొప్పున ఇంటర్వ్యూకు సెలక్ట్ చేస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించినవారికి మెడికల్ టేస్ట్లు నిర్వహించి కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
వివరాలు :
- వీటికి అప్లై చేయడానికి 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
- దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.500 కాగా దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు ఉండదు.
- ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 01-05 -2026
- సీబీటీ: జూన్, 2026లో
- వెబ్సైట్: https://irfc.co.in/
