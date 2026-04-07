నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - "IRFC" నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్​లో ఉద్యోగాలు - అర్హతలు, ప్రిపేరేషన్​, పరీక్షా విధానం ఇదే

IRFC Latest Vacancies 2026 (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 1:30 PM IST

IRFC Latest Vacancies 2026 : నిరుద్యోగులకు న్యూదిల్లీలోని ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీఎల్‌) శుభవార్త చెప్పింది. మొత్తం 23 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో అసిస్టెంట్‌ (ఎన్‌ఈ-5) -16, అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ (ఫైనాన్స్‌) -7 ఉన్నాయి. మరి ఈ జాబ్స్​కు ఎలా అప్లై చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలేమిటి? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ పోస్టులకు బీకామ్‌/ సీఏ/ సీఎంఏ/ ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్‌) అర్హత కలిగిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆన్​లైన్ విధానంలో పరీక్షను నిర్వహిస్తారు. ఇందులో కనీస మార్కులు సాధించిన వారిని సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్​కు సెలక్ట్ చేస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందినవారిని వైద్య పరీక్షలతో పాటు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక ఉండనుంది.

పోస్టుల వారీగా వివరాలు :

  • పోస్టు : అసిస్టెంట్‌ (ఎన్‌ఈ-5)
  • ఖాళీలు : 16
  • అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్, ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ కాస్ట్‌ అకౌంటెంట్స్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా/ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్స్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా నుంచి ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తిచేయాలి.
  • జీతం : నెలకు రూ.21,000 నుంచి రూ.74,000.

ఎంపిక విధానం :

  • ఖాళీలను మూడంచెల వ్యవస్థ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. తొలుత కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్ (సీబీటీ), ఆ తర్వాత సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్, అనంతరం మెడికల్‌ టెస్ట్​లు ఉండనున్నాయి. ఆన్​లైన్​ ఎగ్జామ్​ మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ విధానంలో 100 మార్కులకు ఉండనుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు కట్ చేస్తారు.
  • ఎగ్జామ్​ రెండు భాగాలు ఉంటుంది. పార్ట్‌-ఏలో న్యూమరికల్‌ ఎబిలిటీ/ మ్యాథమెటిక్స్‌ నుంచి - 20 ప్రశ్నలు, లాజికల్‌ రీజనింగ్‌/ జనరల్‌ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్‌ అవేర్‌నెస్, రైల్వే/ ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ అంశాల నుంచి 10 ప్రశ్నల చొప్పున వస్తాయి. పార్ట్‌-బీలో కార్పొరేట్‌ అకౌంటింగ్, కాస్ట్‌ అకౌంటింగ్, కంప్యూటర్‌ అప్లికేషన్‌ ఇన్‌ బిజినెస్, ఇన్‌కమ్‌ట్యాక్స్‌ లాస్, కార్పొరేట్‌ లాస్​కి సంబంధించిన అంశాలుంటాయి. అలాగే మేనేజ్‌మెంట్‌ ప్రిన్సిపల్స్, ఆడిటింగ్, బ్యాంకింగ్, ఇన్‌స్యూరెన్స్‌, ఫైనాన్షియల్‌ రిపోర్టింగ్ మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలొస్తాయి .
  • సీబీటీలో కనీస అర్హత మార్కులు సాధించిన వారిని ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందినవారిని మెడికల్ టేస్ట్​ల కోసం సెలెక్ట్ చేసి అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

పోస్టు : అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ (ఫైనాన్స్‌) :

  • ఖాళీలు : 7
  • అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్, సీఏ/ సీఎంఏ లేదా ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్‌)/ పీజీ డిప్లొమా ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ (ఫైనాన్స్‌).
  • జీతం : నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.1,40,000.

ఎంపిక విధానం :

  • కంప్యూటర్‌ బేస్డ్‌ టెస్ట్ (సీబీటీ), సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్​, ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్‌ టెస్టులతో ఉంటుంది. ఆన్​లైన్ ఎగ్జామ్​ 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో రెండు భాగాలు ఉంటుంది. పార్ట్‌-ఏ 50 మార్కులకు అసిస్టెంట్‌ పోస్టు ప్రశ్నాపత్రం మాదిరిగానే ఉంటుంది.
  • పార్ట్‌-బీకి 50 మార్కులు. ఇందులో కాస్ట్‌ అండ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అకౌంటింగ్, క్యాపిటల్‌ మార్కెట్స్, డైరెక్ట్‌ ట్యాక్స్‌ లాస్, అకౌంటింగ్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్‌ రిపోర్టింగ్, ఆడిటింగ్, ప్రొఫెషనల్‌ ఎథిక్స్, రిటర్న్స్‌ ఈ ఫైలింగ్‌ మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలిస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.
  • సీబీటీలో అన్‌రిజర్వుడ్‌/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌ 40 శాతం, ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌/ఎస్సీ 30 శాతం, ఎస్టీ 25 శాతం కనీస అర్హత మార్కులు సాధించాలి. ఆన్​లైన్ ఎగ్జామ్​కి 80 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. సీబీటీలో చూపిన ప్రతిభతో ఒక పోస్టుకు ముగ్గురు చొప్పున ఇంటర్వ్యూకు సెలక్ట్​ చేస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించినవారికి మెడికల్ టేస్ట్​లు నిర్వహించి కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

వివరాలు :

  • వీటికి అప్లై చేయడానికి 18 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ-ఎన్‌సీఎల్‌కు మూడు సంవత్సరాలు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగులకు పదేళ్ల నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.
  • దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.500 కాగా దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్‌జెండర్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు ఉండదు.
  • ఆన్‌లైన్​లో అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ: 01-05 -2026
  • సీబీటీ: జూన్, 2026లో
  • వెబ్‌సైట్‌: https://irfc.co.in/

