ఇండియన్ రైల్వేలో కొత్త పోస్టులు - ఐఆర్ఎఫ్సీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఉద్యోగాలు
ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో ఖాళీలు భర్తీ - అసిస్టెంట్ (ఎన్ఈ-5), అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) పోస్టులు - అసిస్టెంట్ (ఎన్ఈ-5), అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) పోస్టుల
Published : April 7, 2026 at 1:57 PM IST
IRFC Recruitment 2026 Notification : ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఐఆర్ఎఫ్సీఎల్), న్యూదిల్లీలో 23 అసిస్టెంస్ (ఎన్ఈ-5) ఐదు పోస్టులు, అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. బీకాం/ సీఏ/ ఎంబీఏ ( ఫైనాన్స్)తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష తర్వాత ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి.
పోస్టులవారీ పూర్తి వివరాల ఇలా :
పోస్టు : అసిస్టెంట్ (ఎన్ఈ-5)
ఖాళీలు : 16
అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్ పూర్తి చేసుండాలి. అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా/ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయాలి. దీనిలో ఎంపికైన తర్వాత నెలకు రూ.21,000 - 74,000 వరకు జీతం తీసుకోవచ్చు.
ఎంపిక ఇలా : కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టు, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్ టెస్టులతో ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్ష సీబీటీ మల్టిపుల్ ఛాయిస్ విధానంలో 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు కేటాయించారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కుకి తగ్గిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో మొత్తం రెండు భాగాలు ఉంటాయి.
పార్ట్- ఏలో :
- మ్యాథమెటిక్స్/ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ - 20 ప్రశ్నలు
- జనరల్ అవేర్నెస్, రైల్వే / ఐఆర్ఎఫ్సీ, లాజికల్ రీజనింగ్ / జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి - 10 ప్రశ్నలు
- పార్టీ - బీ లో మొత్తం - 50 మార్కులు ఇలా
- కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్
- ఇన్కమ్ట్యాక్స్ లాస్
- కార్పొరేట్ లాస్
- కాస్ట్ అకౌంటింగ్
- కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఇన్ బిజినెస్
- మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్
- ఆడిటింగ్
- ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్
- బ్యాంకింగ్
- ఇన్యూరెన్స్
- సీబీటీలో కనీసార్హత మార్కులు సాధించిన వారిని ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందిన వారిని వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది దశకు ఎంపిక చేస్తారు.
పోస్టు : అసిస్టెంట్ మేనేజర్ (ఫైనాన్స్) :
ఖాళీలు - 7
అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్, సీఏ/ సీఎంఏ లేదా ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్) / పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ (ఫైనాన్స్). ఇందులో నెలకు రూ.40,000 - 1,40,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఇలా : ఈ పరీక్ష కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టు (సీబీటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్ టెస్టులతో ఉంటుంది. సీబీటీ 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో మొత్తం రెండు భాగాలు ఉంటాయి.
పార్ట్- ఏ - 50 మార్కలు : అసిస్టెంట్ పోస్టు ప్రశ్నాపత్రం తరహా మాదిరిగానే ఉంటుంది.
పార్ట్ - బీ - 50 మార్కులు : ఇందులో అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, క్యాపిటల్ మార్కెట్స్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ లాస్, రిటర్న్స్ ఈ ఫైలింగ్ ఇలా మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు చొప్పున వస్తుంది. అలాగే ప్రతి తప్పు సమాధానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.
- కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్టులో అన్రిజర్వుడ్/ ఈడబ్ల్యూఎస్ 40 శాతం, ఎస్సీ/ ఓబీసీ- ఎన్సీఎల్ 30 శాతం ఎస్టీ 25 శాతం కనీసార్హత తగ్గట్టుగా మార్కులు రావాలి.
- సీబీటీకి 80 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఇందులో రాసిన మీ మార్కుల ఆధారంగా ఒక పోస్టుకు ముగ్గురు చొప్పున ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి మెడికల్ టెస్టుల నిర్వహించి కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
వివరాలు ఇలా :
వయసు : 18 నుంచి 30 సంవత్సరాలు మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ-ఎన్సీఎల్కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది. అలాగే ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు కట్టనవసరం లేదు. మిగతా బీసీ, ఓసీ వారికి రూ.500 దరఖాస్తు ఫీజు ఉంటుంది.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 01.05.2026
- సీబీటీ : పరీక్ష జూన్ 2026లో నిర్వహించనున్నారు.
- పూర్తి వివరాల కోసం వెబ్సైట్ను https://irfc.co.in సంప్రదించండి.
పరిశోధనా సంస్థల్లో సైన్స్, మ్యాథ్స్ కోర్సులు చేయాలా? - ఈ ఒక్క పరీక్షతో మీ కల సాకారం!
ఉన్నత విద్యామండలి, కళాశాల విద్యాశాఖ చెరో పాఠం! - డిగ్రీ సిలబస్ రూపకల్పనలో గందరగోళం