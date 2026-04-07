ఇండియన్‌ రైల్వేలో కొత్త పోస్టులు - ఐఆర్​ఎఫ్​సీలో అసిస్టెంట్​ మేనేజర్​ ఉద్యోగాలు

ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌లో ఖాళీలు భర్తీ - అసిస్టెంట్‌ (ఎన్‌ఈ-5), అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ (ఫైనాన్స్‌) పోస్టులు - అసిస్టెంట్‌ (ఎన్‌ఈ-5), అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌ (ఫైనాన్స్‌) పోస్టుల

IRFC Recruitment 2026 Notification
IRFC Recruitment 2026 Notification (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 1:57 PM IST

IRFC Recruitment 2026 Notification : ఇండియన్​ రైల్వే ఫైనాన్స్​ కార్పొరేషన్​ లిమిటెడ్​ (ఐఆర్​ఎఫ్​సీఎల్​), న్యూదిల్లీలో 23 అసిస్టెంస్​ (ఎన్​ఈ-5) ఐదు పోస్టులు, అసిస్టెంట్​ మేనేజర్​ (ఫైనాన్స్​) పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. బీకాం/ సీఏ/ ఎంబీఏ ( ఫైనాన్స్​)తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాత పరీక్ష తర్వాత ఇంటర్వ్యూలతో నియామకాలు ఉంటాయి.

పోస్టులవారీ పూర్తి వివరాల ఇలా :

పోస్టు : అసిస్టెంట్​ (ఎన్​ఈ-5)

ఖాళీలు : 16

అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్​ పూర్తి చేసుండాలి. అలాగే ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ చార్టర్డ్​ అకౌంటెంట్స్​ ఆఫ్​ ఇండియా/ ఇన్​స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ కాస్ట్​ అకౌంటెంట్స్​ ఆఫ్​ ఇండియా నుంచి ఇంటర్మీడియట్​ పూర్తి చేయాలి. దీనిలో ఎంపికైన తర్వాత నెలకు రూ.21,000 - 74,000 వరకు జీతం తీసుకోవచ్చు.

ఎంపిక ఇలా : కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్టు, ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, మెడికల్​ టెస్టులతో ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్ష సీబీటీ మల్టిపుల్​ ఛాయిస్​ విధానంలో 100 మార్కులకు ఉంటుంది. ప్రశ్నకు ఒక మార్కు కేటాయించారు. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి పావు మార్కుకి తగ్గిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో మొత్తం రెండు భాగాలు ఉంటాయి.

పార్ట్​- ఏలో :

  • మ్యాథమెటిక్స్​/ న్యూమరికల్​ ఎబిలిటీ - 20 ప్రశ్నలు
  • జనరల్​ అవేర్​నెస్​, రైల్వే / ఐఆర్​ఎఫ్​సీ, లాజికల్​ రీజనింగ్​ / జనరల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ నుంచి - 10 ప్రశ్నలు
  • పార్టీ - బీ లో మొత్తం - 50 మార్కులు ఇలా
  • కార్పొరేట్​ అకౌంటింగ్​
  • ఇన్​కమ్​ట్యాక్స్​ లాస్
  • కార్పొరేట్​ లాస్
  • కాస్ట్​ అకౌంటింగ్​
  • కంప్యూటర్​ అప్లికేషన్​ ఇన్​ బిజినెస్​
  • మేనేజ్​మెంట్​ ప్రిన్సిపల్స్​
  • ఆడిటింగ్​
  • ఫైనాన్షియల్​ రిపోర్టింగ్​
  • బ్యాంకింగ్​
  • ఇన్యూరెన్స్
  • సీబీటీలో కనీసార్హత మార్కులు సాధించిన వారిని ధ్రువపత్రాల పరిశీలనకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హత పొందిన వారిని వైద్య పరీక్షల అనంతరం కేటగిరీల వారీగా తుది దశకు ఎంపిక చేస్తారు.

పోస్టు : అసిస్టెంట్​ మేనేజర్​ (ఫైనాన్స్​) :

ఖాళీలు - 7

అర్హత : 60 శాతం మార్కులతో బీకామ్, సీఏ/ సీఎంఏ లేదా ఎంబీఏ (ఫైనాన్స్​) / పీజీ డిప్లొమా ఇన్​ మేనేజ్​మెంట్​ (ఫైనాన్స్​). ఇందులో నెలకు రూ.40,000 - 1,40,000 వరకు వేతనం ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ ఇలా : ఈ పరీక్ష కూడా కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్టు (సీబీటీ), ధ్రువపత్రాల పరిశీలన, ఇంటర్వ్యూ, మెడికల్​ టెస్టులతో ఉంటుంది. సీబీటీ 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రంలో మొత్తం రెండు భాగాలు ఉంటాయి.

పార్ట్​- ఏ - 50 మార్కలు : అసిస్టెంట్​ పోస్టు ప్రశ్నాపత్రం తరహా మాదిరిగానే ఉంటుంది.

పార్ట్ - బీ - 50 మార్కులు : ఇందులో అకౌంటింగ్​, ఆడిటింగ్​, ప్రొఫెషనల్​ ఎథిక్స్​, కాస్ట్​ అండ్​ మేనేజ్​మెంట్​ అకౌంటింగ్​, ఫైనాన్షియల్​ రిపోర్టింగ్​, క్యాపిటల్​ మార్కెట్స్​, డైరెక్ట్​ ట్యాక్స్​ లాస్​, రిటర్న్స్​ ఈ ఫైలింగ్​ ఇలా మొదలైన అంశాల నుంచి 50 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ప్రతి ప్రశ్నకు ఒక మార్కు చొప్పున వస్తుంది. అలాగే ప్రతి తప్పు సమాధానికీ పావు మార్కు తగ్గిస్తారు.

  • కంప్యూటర్​ బేస్డ్​ టెస్టులో అన్​రిజర్వుడ్​/ ఈడబ్ల్యూఎస్​ 40 శాతం, ఎస్సీ/ ఓబీసీ- ఎన్​సీఎల్​ 30 శాతం ఎస్టీ 25 శాతం కనీసార్హత తగ్గట్టుగా మార్కులు రావాలి.
  • సీబీటీకి 80 శాతం, ఇంటర్వ్యూకు 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. ఇందులో రాసిన మీ మార్కుల ఆధారంగా ఒక పోస్టుకు ముగ్గురు చొప్పున ఇంటర్వ్యూకు ఎంపిక చేస్తారు. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి మెడికల్​ టెస్టుల నిర్వహించి కేటగిరీలవారీగా తుది ఎంపిక చేస్తారు.

వివరాలు ఇలా :

వయసు : 18 నుంచి 30 సంవత్సరాలు మధ్య ఉండాలి. ఓబీసీ-ఎన్​సీఎల్​కు మూడేళ్లు, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఐదేళ్లు, దివ్యాంగులకు పది నుంచి పదిహేనేళ్ల సడలింపు ఉంటుంది. అలాగే ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్​జెండర్​, మాజీ సైనికోద్యోగులకు ఫీజు కట్టనవసరం లేదు. మిగతా బీసీ, ఓసీ వారికి రూ.500 దరఖాస్తు ఫీజు ఉంటుంది.

  • ఆన్​లైన్​ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 01.05.2026
  • సీబీటీ : పరీక్ష జూన్​ 2026లో నిర్వహించనున్నారు.
  • పూర్తి వివరాల కోసం వెబ్​సైట్​ను https://irfc.co.in సంప్రదించండి.

