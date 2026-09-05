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ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులో '291 స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ జాబ్స్' - ఇప్పుడే అప్లై చేసుకోండిలా!
ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు SO నోటిఫికేషన్ విడుదల - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 3:29 PM IST
IOB Notification 2026 : బ్యాంకు జాబ్ సాధించాలనుకునేవారికి గుడ్న్యూస్. ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు(IOB) నుంచి '291 ఉద్యోగాల భర్తీ'కి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 14 విభాగాల్లో ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారు నెలకు బేసిక్ పే రూ.48,480 నుంచి రూ.1,05,280 వరకు పొందుతారు. అర్హులైన వారు సెప్టెంబర్ 15 వరకు అప్లై చేసుకోవాలి. మరి, ఈ పోస్టులకు ఉండాల్సిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు (IOB), 14 విభాగాల్లో రెగ్యులర్ ప్రాతిపదికన 291 స్పెషలిస్ట్, జనరలిస్ట్ పోస్టుల భర్తీకి అప్లికేషన్స్ స్వీకరిస్తోంది. ఆగస్టు 29 నుంచి ప్రారంభమైన దరఖాస్తుల ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 15 వరకు కొనసాగనుంది. తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు సెప్టెంబరు 15వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
పోస్టుల వివరాలు :
- మేనేజర్ - బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్ : 100
- మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ - ఐటీ : 75
- మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ - క్రెడిట్ విభాగం : 50
- అసిస్టెంట్ మేనేజర్ - సెక్యూరిటీ : 25
- సీనియర్ మేనేజర్ - డేటాబేస్, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ : 15
- మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ - ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కేటగిరీ : 08
- మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ - IS ఆడిట్ : 07
- సీనియర్ మేనేజర్ - రిస్క్ : 06
- సీనియర్ మేనేజర్ - సైబర్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ విభాగం : 05
మొత్తం ఖాళీలు : 291
విద్యార్హతలు :
ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ/సంస్థ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో పోస్టులను బట్టి డిగ్రీ/బీఈ/బీటెక్/ఎంఈ/ఎంటెక్/ఎంబీఏ ఫైనాన్స్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, ఉద్యోగానుభవం అవసరం.
వయోపరిమితి :
అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 01, 2026 నాటికి 25 నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్యలో ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దివ్యాంగులకు వయోసడలింపు వర్తిస్తుంది
జీతం :
ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి ఉద్యోగాన్ని బట్టి నెలకు బేసిక్ పే రూ.48,480 నుంచి రూ.1,05,280 లభిస్తుంది. అలాగే, జీతంతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు ఉంటాయి.
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దరఖాస్తు విధానం :
తగిన అర్హతలు, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు(IOB) అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు :
ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనుకునే జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి రూ.1000గా ఉంది.
అదే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూబీడీ, ఈఎస్ఎం, మహిళా అభ్యర్థులు కేవలం రూ175. చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఎంపిక విధానం :
స్కీనింగ్, సీబీటీ(CBT) టెస్ట్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
ఆన్లైన్ పరీక్ష విధానం :
ఆన్లైన్లో నిర్వహించే కంప్యూటర్ బేస్ట్ టెస్ట్(CBT)కు 80%, ఇంటర్వ్యూకి 20% వెయిటేజీ ఇస్తూ అభ్యర్థుల మెరిట్ జాబితాను రూపొందిస్తారు. ఈ ఆన్లైన్ సీబీటీ ఎగ్జామ్లో నెగటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 1/4 వంతు చొప్పున మార్కులు కట్ చేస్తారు.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం : ఆగస్టు 29, 2026.
- అప్లికేషన్కు ఆఖరు తేదీ : సెప్టెంబర్ 15, 2026.
- ఫీజు చెల్లింపునకు చివరి తేదీ : సెప్టెంబర్ 15, 2026.
ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, దరఖాస్తు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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