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ఇండియన్​ ఓవర్సీస్​ బ్యాంక్​లో 750 "అప్రెంటిస్​" ఖాళీలు - నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్​!

-అప్రెంటిస్​ యాక్ట్​ 1961 ప్రకారం వివిధ శాఖల్లోని అప్రెంటిస్​ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ఐఓబీ నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ - జులై 20లోపు అప్లై చేయాలని సూచన!

Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment
Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 8, 2026 at 11:12 AM IST

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Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment: బ్యాంకుల్లో అప్రెంటిస్​గా శిక్షణ పొందాలనుకునేవారికి గుడ్​న్యూస్​. చెన్నైలోని ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, సెంట్రల్ ఆఫీస్ అప్రెంటిస్​ యాక్ట్​ 1961 ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ఐఓబీ శాఖల్లోని అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే నోటిఫికేషన్​ రిలీజ్​ చేయడంతో పాటు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్‌లైన్​ ద్వారా దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ శిక్షణకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేయాలి? శిక్షణ వ్యవధి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఖాళీల వివరాలు: అప్రెంటిస్ - 750 ఖాళీలు (యూఆర్‌-232, ఎస్సీ- 176, ఎస్టీ- 63, ఓబీసీ-247, ఈడబ్ల్యూఎస్‌-32 ). ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 15, తెలంగాణలో 6 ఖాళీలు ఉన్నాయి.

అర్హతలు: ఈ ఖాళీలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థి కచ్చితంగా భారతీయుడై ఉండాలి. ఇక విద్యార్హతల విషయానికి వస్తే జులై 31, 2026 నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే నేషనల్​ అప్రెంటిస్​షిప్​ ట్రైనింగ్ స్కీమ్​లో రిజిస్టర్​ అయి ఉండాలి.​

వయోపరిమితి: జులై 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న వారి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే జులై 1, 1998 నుంచి జులై 1, 2006 మధ్యలో జన్మించాలి. ఇక ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.

శిక్షణ వ్యవధి, స్టైపెండ్​: అప్రెంటిస్​ ట్రైనింగ్​ కోసం ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఇక శిక్షణ సమయంలో నెలకు మెట్రో ప్రాంతానికి రూ.15,500, అర్బన్ ప్రాంతానికి రూ.14,500, సెమీ-అర్బన్ లేదా రూరల్ ప్రాంతానికి రూ.14,000 చొప్పున స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.

ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ ఖాళీలకు ఆన్‌లైన్ టెస్ట్ (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్), లోకల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల నియామక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఆన్​లైన్​ టెస్ట్​లో పాసైన అభ్యర్థులకు లోకల్​ లాంగ్వేజ్​ టెస్ట్​ ఉంటుంది. అయితే ఎవరైనా కాండిడేట్స్​ పది లేదా ఇంటర్​లో ఆ భాషను ఒక సబ్జెక్ట్​గా చదివి ఉంటే వాళ్లకు ఎటువంటి టెస్ట్​ ఉండదు.

ఆన్‌లైన్ టెస్ట్ (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్) విధానం: ఆన్​లైన్​ టెస్ట్​ను మొత్తం 100 ప్రశ్నలు 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు. జనరల్/ ఫైనాన్షియల్ అవేర్‌నెస్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు), జనరల్ ఇంగ్లిష్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ అండ్‌ రీజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు), కంప్యూటర్/ సబ్జెక్ట్‌ నాలెడ్జ్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు). పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు.

దరఖాస్తు రుసుము(జీఎస్టీ కలిపి): ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు రూ.236, జనరల్‌/ ఓబీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌(మహిళలు) అభ్యర్థులు రూ.708, జనరల్‌/ ఓబీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్‌(పురుషులు) అభ్యర్థులు రూ.944 చెల్లించాలి.

దరఖాస్తు విధానం:

ముఖ్య తేదీలు:

  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 7, 2026
  • ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జులై 20, 2026
  • దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపు తేదీలు: జులై 22, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ పరీక్ష తేదీ: ఆగస్టు 2, 2026.
  • నోటిఫికేషన్​ లింక్​

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