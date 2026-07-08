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ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్లో 750 "అప్రెంటిస్" ఖాళీలు - నెలకు రూ.15వేలు స్టైపెండ్!
-అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం వివిధ శాఖల్లోని అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ఐఓబీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ - జులై 20లోపు అప్లై చేయాలని సూచన!
Published : July 8, 2026 at 11:12 AM IST
Indian Overseas Bank Apprentice Recruitment: బ్యాంకుల్లో అప్రెంటిస్గా శిక్షణ పొందాలనుకునేవారికి గుడ్న్యూస్. చెన్నైలోని ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, సెంట్రల్ ఆఫీస్ అప్రెంటిస్ యాక్ట్ 1961 ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ఐఓబీ శాఖల్లోని అప్రెంటిస్ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడంతో పాటు అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. మరి ఈ శిక్షణకు అర్హులు ఎవరు? ఎలా అప్లై చేయాలి? శిక్షణ వ్యవధి? సహా తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఖాళీల వివరాలు: అప్రెంటిస్ - 750 ఖాళీలు (యూఆర్-232, ఎస్సీ- 176, ఎస్టీ- 63, ఓబీసీ-247, ఈడబ్ల్యూఎస్-32 ). ఆంధ్రప్రదేశ్లో 15, తెలంగాణలో 6 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
అర్హతలు: ఈ ఖాళీలకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థి కచ్చితంగా భారతీయుడై ఉండాలి. ఇక విద్యార్హతల విషయానికి వస్తే జులై 31, 2026 నాటికి ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా సంస్థ నుంచి ఏదైనా విభాగంలో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే నేషనల్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ స్కీమ్లో రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి.
వయోపరిమితి: జులై 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్య వయసు ఉన్న వారి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే జులై 1, 1998 నుంచి జులై 1, 2006 మధ్యలో జన్మించాలి. ఇక ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు పది సంవత్సరాల వయోసడలింపు ఉంటుంది.
శిక్షణ వ్యవధి, స్టైపెండ్: అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఒక సంవత్సరం పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఇక శిక్షణ సమయంలో నెలకు మెట్రో ప్రాంతానికి రూ.15,500, అర్బన్ ప్రాంతానికి రూ.14,500, సెమీ-అర్బన్ లేదా రూరల్ ప్రాంతానికి రూ.14,000 చొప్పున స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.
ఎంపిక ప్రక్రియ: ఈ ఖాళీలకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్), లోకల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్, సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల నియామక ప్రక్రియ ఉంటుంది. ఆన్లైన్ టెస్ట్లో పాసైన అభ్యర్థులకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అయితే ఎవరైనా కాండిడేట్స్ పది లేదా ఇంటర్లో ఆ భాషను ఒక సబ్జెక్ట్గా చదివి ఉంటే వాళ్లకు ఎటువంటి టెస్ట్ ఉండదు.
ఆన్లైన్ టెస్ట్ (ఆబ్జెక్టివ్ టైప్) విధానం: ఆన్లైన్ టెస్ట్ను మొత్తం 100 ప్రశ్నలు 100 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. ఒక్కో ప్రశ్నకు ఒక్కో మార్కు. జనరల్/ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు), జనరల్ ఇంగ్లిష్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు), క్వాంటిటేటివ్ అండ్ రీజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు), కంప్యూటర్/ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ (25 ప్రశ్నలు- 25 మార్కులు). పరీక్ష వ్యవధి 90 నిమిషాలు.
దరఖాస్తు రుసుము(జీఎస్టీ కలిపి): ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులు రూ.236, జనరల్/ ఓబీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్(మహిళలు) అభ్యర్థులు రూ.708, జనరల్/ ఓబీసీ/ ఈడబ్ల్యూఎస్(పురుషులు) అభ్యర్థులు రూ.944 చెల్లించాలి.
దరఖాస్తు విధానం:
- ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక దరఖాస్తు చేసేముందు ఎన్ఏటీఎస్(NATS) పోర్టల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో కెరియర్స్ కాలమ్ ఓపెన్ చేసి సంబంధింత నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత అన్ని వివరాలు ఎంటర్ చేసి ఫీజు చెల్లించి, డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది.
ముఖ్య తేదీలు:
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ప్రారంభం: జులై 7, 2026
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: జులై 20, 2026
- దరఖాస్తు రుసుము చెల్లింపు తేదీలు: జులై 22, 2026.
- ఆన్లైన్ పరీక్ష తేదీ: ఆగస్టు 2, 2026.
- నోటిఫికేషన్ లింక్
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