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ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్​లో 250 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ - ఆగస్టు 24 దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ!

బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? - ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్​ LBO నోటిఫికేషన్​పై ఓ లుక్కేయండి!

Indian Overseas Bank Notification
Indian Overseas Bank Notification (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 7:10 PM IST

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Indian Overseas Bank Notification 2026 : బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు మంచి అవకాశం. ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్(IOB) మొత్తం 250 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా జేఎంజీఎస్‌-I కేడర్​లో లోకల్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైనవారికి నెలకు రూ.48 వేల నుంచి రూ.86 వేల వరకు జీతం లభిస్తుంది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆగస్టు 24వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ పోస్టులకు ఎవరు అర్హులు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్‌ (IOB) జేఎంజీఎస్‌-I కేడర్​లో 250 లోకల్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫీసర్‌(LBO) ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఆగస్టు 8 నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ షురూ అయ్యింది.

పోస్టుల వివరాలు :

లోకల్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫీసర్ (ఎల్‌బీఓ) : మొత్తం 250 ఖాళీలు

రాష్ట్రాల వారీగా పోస్టుల సంఖ్య:

  • తమిళనాడు - 100
  • గుజరాత్‌ - 50
  • కర్ణాటక - 50
  • మహారాష్ట్ర - 50

విద్యార్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • అభ్యర్థులు అప్లై చేస్తున్న రాష్ట్రానికి సంబంధించిన స్థానిక భాషను చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడంలో ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండాలి.
  • 10వ లేదా 12వ తరగతిలో ఆ స్థానిక భాషను చదవని అభ్యర్థులకు ఎంపిక ప్రక్రియలో లాంగ్వేజ్‌ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్‌ (LPT) నిర్వహిస్తారు.

వయోపరిమితి :

అభ్యర్థుల వయసు ఆగస్టు 1, 2026 నాటికి 20 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. అంటే, అభ్యర్థి ఆగస్టు 02, 1996 నుంచి ఆగస్టు 1, 2006 మధ్య జన్మించి ఉండాలి.

నిబంధనల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడు సంవత్సరాలు, దివ్యాంగ అభ్యర్థులకు 10 ఏళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపునకు ఛాన్స్ ఉంది.

జీతభత్యాలు :

ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.48,480 నుంచి రూ.85,920 వరకు వేతనం లభిస్తుంది. అదనపు అలవెన్సులు ఉంటాయి.

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దరఖాస్తు విధానం :

తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్‌ అధికారిక వెబ్​సైట్​లో ఆన్​లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి.

దరఖాస్తు రుసుము :

ఈ పోస్టులకు అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు రూ.175గా నిర్ణయించారు. మిగతా అభ్యర్థులు రూ.850 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక ప్రక్రియ :

ఆన్‌లైన్ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్‌, స్థానిక భాషా పరీక్ష ఆధారంగా ఈ పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు వారు అప్లై చేసిన రాష్ట్రంలోనే పోస్టింగ్ ఇస్తారు.

ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష విధానం :

ముందుగా ఈ జాబ్స్​కు అప్లై చేసిన వారికి ఆన్​లైన్​ పరీక్ష ఉంటుంది. 200 మార్కులకు నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో 140 ప్రశ్నలు వస్తాయి. పరీక్ష వ్యవధి వచ్చేసి 3 గంటల సమయం ఉంటుంది. ఇందులో నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి తప్పు సమాధానికి 1/4 మార్కులు కట్ చేస్తారు. ఆన్‌లైన్‌ పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూకు తుది ఎంపికలో 80:20 వెయిటేజీ కేటాయించారు.

ఈ ఆన్​లైన్ ఎగ్జామ్​లో రీజనింగ్‌ & కంప్యటర్‌ ఆప్టిట్యూడ్‌ 30 ప్రశ్నలు వస్తాయి. అంటే 60 మార్కులుంటాయి. జనరల్‌/ఎకానమి/బ్యాంకింగ్‌ అవెర్‌నెస్‌ నుంచి 40 ప్రశ్నలు, 40 మార్కులకు, డేటా అనాలసిస్‌ & ఇంటర్‌ప్రిటేషన్‌ 30 ప్రశ్నలు, 60 మార్కులకు వస్తాయి. అలాగే, ఇంగ్లిష్‌ నాలెడ్జ్​కు సంబంధించినవి 40 ప్రశ్నలు, 40 మార్కులు ఉంటాయి.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

  • ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం : ఆగస్టు 08, 2026.
  • ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్‌కు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 24, 2026.
  • ఫీజు చెల్లింపు చివరి తేదీ : ఆగస్టు 24, 2026.

ఈ నోటిఫికేషన్​కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ లింక్​పై క్లిక్ చేయండి.

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TAGGED:

BANK JOBS
INDIAN OVERSEAS BANK JOBS
IOB LBO RECRUITMENT 2026
బ్యాంకు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్
INDIAN OVERSEAS BANK NOTIFICATION

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