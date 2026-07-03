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పరీక్ష లేకుండానే నేవీలో "275 ఉద్యోగాలు" - రూ.లక్షకు పైగా వేతనం!
నేవీలో ఫీజు, పరీక్ష లేకుండానే జాబ్ ఆఫర్! - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 12:05 PM IST
Indian Navy SSC Officer Notification 2026 : ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగం సాధించాలని కలలు కనే యువతకు చక్కటి అవకాశం. కేరళ రాష్ట్రం ఎజిమలలోని ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ(ఐఎన్ఏ)లో 2027, జూన్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(SSC) కోర్సులో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇండియన్ నేవీ. అర్హులైన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 275 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మొదటి నెల నుంచే రూ.1లక్షకు పైనే జీతం అందుకుంటారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు జులై 27వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ విభాగంలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
డిగ్రీ, పీజీలు పూర్తి చేసి ఉద్యోగ సాధనలో ఉన్నవారికి ఇండియన్ నేవీలో అధికారిగా ఉద్యోగం పొందే ఛాన్స్ వచ్చింది. కేరళ రాష్ట్రం ఎజిమలలోని ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ (ఐఎన్ఏ)లో 2027, జూన్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(ఎస్ఎస్సీ) కోర్సులో ప్రవేశాలకు సంబంధించి వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎగ్జామ్ లేదు. అర్హులైన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థులు ఇప్పుడే ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోండి.
కోర్సు వివరాలు :
జూన్ 2027 కోర్సు - షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) ఆఫీసర్ పోస్టులు
ఏ బ్రాంచ్లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?
- ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ - 90 పోస్టులు
- ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ (జనరల్ సర్వీస్) - 32
- పైలట్ - 25
- ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్ (జనరల్ సర్వీస్) - 24
- నావల్ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్(ఎన్ఏఓఓ) - 18
- నావల్ కన్స్ట్రక్టర్ - 18
- ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ - 15
- నావల్ ఆర్మమెంట్ ఇన్స్పెక్టరేట్ కేడర్ - 14
- ఎడ్యుకేషన్ - 13
- లాజిస్టిక్స్ - 10
- సబ్మెరైన్ టెక్నికల్ ఎలక్ట్రికల్ - 08
- సబ్మెరైన్ టెక్నికల్ ఇంజినీరింగ్ - 08
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 275.
అర్హతలు :
- ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ, బీటెక్, పీజీలో(ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంఏ, ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, నిర్దిష్ట శారీరక/ వైద్య ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.
- అలాగే, ఈ పోస్టులకు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారూ అర్హులే.
- ఎన్సీసీ "సీ" సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి అకడమిక్ మార్కుల్లో 5 శాతం సడలింపు ఉంటుంది. అదేవిధంగా, అభ్యర్థులు అప్లై చేసేటప్పుడు పోస్టుల వారీ ప్రాధాన్యం తెలపాలి.
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వయోపరిమితి :
- పైలట్/ఎన్ఏఓఓ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు జులై 2, 2003 నుంచి జనవరి 1, 2008 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి.
- ఇతర పోస్టులకు మాత్రం జులై 2, 2002 నుంచి జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ప్రారంభ వేతనం : ఇండియన్ నేవీ ఎస్ఎస్సీ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.1,20,000, ఇతర అలవెన్సులు అందుతాయి.
దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక విధానం :
- అభ్యర్థులు విద్యార్హతల్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్ను తయారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది.
- అందులోనూ క్వాలిఫై అయినవారికి మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తారు.
- నెక్ట్స్ వైద్య పరీక్షలు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.
ముఖ్యమైన తేదీలు :
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : జూన్ 25, 2026.
- ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : జులై 27, 2026.
- అధికారిక వెబ్సైట్ : https://www.joinindiannavy.gov.in/en
- ఇండియన్ నేవీ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(SSC) ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధించిన ఈ నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలు, అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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