ETV Bharat / education-and-career

పరీక్ష లేకుండానే నేవీలో "275 ఉద్యోగాలు" - రూ.లక్షకు పైగా వేతనం!

నేవీలో ఫీజు, పరీక్ష లేకుండానే జాబ్ ఆఫర్! - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఇదే!

Indian Navy SSC Officer Notification 2026
Indian Navy SSC Officer Notification 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 12:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Navy SSC Officer Notification 2026 : ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగం సాధించాలని కలలు కనే యువతకు చక్కటి అవకాశం. కేరళ రాష్ట్రం ఎజిమలలోని ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ(ఐఎన్​ఏ)లో 2027, జూన్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(SSC) కోర్సులో ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇండియన్ నేవీ. అర్హులైన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 275 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మొదటి నెల నుంచే రూ.1లక్షకు పైనే జీతం అందుకుంటారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు జులై 27వ తేదీ వరకు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. మరి, ఏ విభాగంలో ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

డిగ్రీ, పీజీలు పూర్తి చేసి ఉద్యోగ సాధనలో ఉన్నవారికి ఇండియన్ నేవీలో అధికారిగా ఉద్యోగం పొందే ఛాన్స్ వచ్చింది. కేరళ రాష్ట్రం ఎజిమలలోని ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ (ఐఎన్‌ఏ)లో 2027, జూన్‌ నుంచి ప్రారంభమయ్యే షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్(ఎస్‌ఎస్‌సీ) కోర్సులో ప్రవేశాలకు సంబంధించి వివిధ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది. ఈ పోస్టులకు ఎలాంటి అప్లికేషన్ ఫీజు, ఎగ్జామ్ లేదు. అర్హులైన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థులు ఇప్పుడే ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోండి.

కోర్సు వివరాలు :

జూన్‌ 2027 కోర్సు - షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ (ఎస్‌ఎస్‌సీ) ఆఫీసర్ పోస్టులు

ఏ బ్రాంచ్​లో ఎన్ని పోస్టులున్నాయంటే?

  • ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బ్రాంచ్‌ - 90 పోస్టులు
  • ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ (జనరల్ సర్వీస్) - 32
  • పైలట్ - 25
  • ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్ (జనరల్ సర్వీస్) - 24
  • నావల్ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్(ఎన్‌ఏఓఓ) - 18
  • నావల్ కన్‌స్ట్రక్టర్ - 18
  • ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ - 15
  • నావల్ ఆర్మమెంట్ ఇన్‌స్పెక్టరేట్ కేడర్ - 14
  • ఎడ్యుకేషన్‌ - 13
  • లాజిస్టిక్స్ - 10
  • సబ్‌మెరైన్‌ టెక్నికల్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ - 08
  • సబ్‌మెరైన్‌ టెక్నికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ - 08

మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 275.

అర్హతలు :

  • ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ, బీటెక్‌, పీజీలో(ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంఏ, ఎంఎస్సీ, ఎంటెక్‌) ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. అలాగే, నిర్దిష్ట శారీరక/ వైద్య ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.
  • అలాగే, ఈ పోస్టులకు ఇప్పుడు ఫైనల్​ ఇయర్​ చదువుతున్న వారూ అర్హులే.
  • ఎన్​సీసీ "సీ" సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి అకడమిక్​ మార్కుల్లో 5 శాతం సడలింపు ఉంటుంది. అదేవిధంగా, అభ్యర్థులు అప్లై చేసేటప్పుడు పోస్టుల వారీ ప్రాధాన్యం తెలపాలి.

రైల్వేలో 6,565 టెక్నీషియన్ పోస్టులకు "నోటిఫికేషన్" విడుదల - 'సికింద్రాబాద్' జోన్​లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే?​

వయోపరిమితి :

  • పైలట్‌/ఎన్‌ఏఓఓ పోస్టులకు అప్లై చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు జులై 2, 2003 నుంచి జనవరి 1, 2008 మధ్యలో జన్మించి ఉండాలి.
  • ఇతర పోస్టులకు మాత్రం జులై 2, 2002 నుంచి జనవరి 1, 2008 మధ్య జన్మించిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

ప్రారంభ వేతనం : ఇండియన్ నేవీ ఎస్​ఎస్​సీ పోస్టులకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.1,20,000, ఇతర అలవెన్సులు అందుతాయి.

దరఖాస్తు విధానం : తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఎంపిక విధానం :

  • అభ్యర్థులు విద్యార్హతల్లో సాధించిన మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్​ను తయారు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎస్​ఎస్​బీ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది.
  • అందులోనూ క్వాలిఫై అయినవారికి మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేస్తారు.
  • నెక్ట్స్ వైద్య పరీక్షలు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక ఉంటుంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఇంటర్​ అర్హతతో ఇండియన్ ఎయిర్​ఫోర్స్​లో "ఉద్యోగాలు" - మహిళలూ అప్లై చేసుకోవచ్చు!

జెన్​కోలో జాబ్ చేస్తారా? - రూ.2లక్షలకు పైగా వేతనంతో AEE ఉద్యోగాలు!

TAGGED:

NAVY JOBS
INDIAN NAVY SSC OFFICER JOBS
INDIA NAVY JOBS
INDIAN NAVY FEMALE JOBS
INDIAN NAVY RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.