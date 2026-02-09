ETV Bharat / education-and-career
ఎగ్జామ్ లేకుండానే నేవీలో ఉద్యోగం - మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షకు పైగా జీతం
ఇండియన్ నేవీలో ఉద్యోగం పొందే అవకాశం - షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ విధానంలో 260 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,000 జీతం
Published : February 9, 2026 at 12:01 PM IST
Indian Navy Notification 2026 : ఇండియన్ నేవీలో అధికారిగా ఉద్యోగం పొందే అవకాశం వచ్చింది. షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ విధానంలో 260 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ అవకాశం యూజీ/ పీజీ విద్యార్హతలకు ఉంది. దీనికి అవివాహిత మహిళలు, పురుషులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైన వారిని శిక్షణ తర్వాత సబ్ లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. వీరు మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,000 వేతనం తీసుకుంటారు.
ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండా నేవీలో ఉద్యోగం : ఇండియన్ నేవీ భర్తీ చేస్తోన్న ఈ షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ పోస్టులు ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్, టెక్నికల్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లెవెల్-10 హోదా ఉద్యోగాలే. వీటికి ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండా ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం వీటి ప్రత్యేకత. దీనికి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిని అకడమిక్ మార్కుల మెరిట్తో ఎంపిక చేస్తారు. అందువల్ల యూజీ/ పీజీలో ఎక్కువ మార్కులు సాధించన వారు విజయవంతం కావడానికి అవకాశముంది. ఒక్కో పోస్టుకు నిర్ణీత సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు ఆహ్వానిస్తారు. ఇవి సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు (ఎస్ఎస్బీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. ఇందులో విజయవంతమైన వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, తర్వాత నియామకానికి ఖరారు చేస్తారు.
మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,000 జీతం : వీరికి నేవల్ అకాడమీ, ఎజిమలలో జనవరి 2027 నుంచి 22 వారాల పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో తర్ఫీదునిస్తారు. ఆ తర్వాత సబ్ లెఫ్టినెంట్ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో లెవెల్-10 మూల వేతనం రూ.56,100 అందుతుంది. దీనికి డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు అదనం. అంతేకాదు మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,00 జీతం తీసుకోవచ్చు. ప్రొబేషన్ వ్యవధి పోస్టుల ప్రకారం రెండు లేదా మూడేళ్లు ఉంటుంది. ఈ పోస్టుల పరిమిత కాల ప్రాతిపదికన (షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్) ఉంటాయి. అంటే ఎంపికైన వారు 12 ఏళ్లు విధుల్లో కొనసాగుతారు. అనంతరం మరో రెండేళ్లు సర్వీసు పొడిగిస్తారు. మొత్తం కలిపి గరిష్ఠంగా 14 ఏళ్లపాటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించవచ్చు. ఆ తర్వాత విధుల నుంచి వైదొలగాలి. ఈ నేవీలో పని అనుభవంతో వీరు సులువుగానే సివిల్ ఉద్యోగాలు పొందగలరు.
ఖాళీలు, అర్హతలు ఇలా :
ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ : జనరల్ సర్వీస్లో 76 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఏదైనా బ్రాంచీలో బీఈ/ బీటెక్లో 60 శాతం మార్కులు ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ 18, నేవల్ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ (అబ్జర్వర్స్) 20, పది, ఇంటర్లోనూ 60 శాతం, పైలట్ 25 ఖాళీలకు బీఈ/బీటెక్లో 60 శాతం మార్కులు పొందినవారు అర్హులు. లాజిస్టిక్స్ 10 ఖాళీలకు ఎందులోనైనా 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్ లేదా ఎంబీఏ లేదా ఎమ్మెస్సీ (ఐటీ)/ ఎంసీఏ లేదా బీఎస్సీ/ సప్లయ్ చెయిన్లో పీజీ డిప్లొమా/ బీకామ్లతో పాటు లాజిస్టిక్స్ చేసినవారు దీనికి అర్హులు.
ఎడ్యుకేషన్ బ్రాంచ్ : ఇందులో అన్ని విభాగాల్లోనూ కలిపి మొత్తం 15 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటికి ఆ పోస్టుల ప్రకారం బీటెక్/ ఎమ్మెస్సీ/ ఎంసీఏ/ఎంబీఏ విద్యార్హతలతో పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
టెక్నికల్ బ్రాంచ్ : ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచ్ 42, ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ 38, సబ్ మెరైన్ టెక్ ఇంజినీరింగ్ 8, సబ్ మెరైన్ టెక్ ఎలక్ట్రికల్ 8 ఖాళీలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధిత విభాగాల్లో 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్ పూర్తి చేసుకున్న వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
వయసు : మీరు ఎంపిక చేసుకునే పోస్టు ప్రకారం మారుతుంది. జనవరి 2, 2000 - జులై 1, 2007 మధ్య జన్మించిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ అన్ని పోస్టులకు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న వారూ అర్హులే. ఎన్సీసీ సీ సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి అకడమిక్ మార్కుల్లో 5 శాతం సడలింపు వర్తిస్తుంది. అభ్యర్థులు దరఖాస్తులో పోస్టుల వారీ ప్రాధ్యానం తెలపడం తప్పనిసరి.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 24.02.2026
ఎస్ఎస్బీ ఇంటర్వ్యూ సెంటర్స్ : బెంగళూరు, భోపాల్, విశాఖపట్నం, కోల్కతా.
వెబ్సైట్ : https://www.joinindiannavy.gov.in/
