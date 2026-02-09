ఎగ్జామ్​ లేకుండానే నేవీలో ఉద్యోగం - మొదటి నెల నుంచే రూ.లక్షకు పైగా జీతం

ETV Bharat / education-and-career

ఇండియన్​ నేవీలో ఉద్యోగం పొందే అవకాశం - షార్ట్​ సర్వీస్​ కమిషన్ విధానంలో 260 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ విడుదల - మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,000 జీతం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026

Indian Navy Notification 2026 : ఇండియన్​ నేవీలో అధికారిగా ఉద్యోగం పొందే అవకాశం వచ్చింది. షార్ట్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ విధానంలో 260 పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఈ అవకాశం యూజీ/ పీజీ విద్యార్హతలకు ఉంది. దీనికి అవివాహిత మహిళలు, పురుషులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూతో నియామకాలుంటాయి. ఎంపికైన వారిని శిక్షణ తర్వాత సబ్​ లెఫ్టినెంట్​ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. వీరు మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,000 వేతనం తీసుకుంటారు.

ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండా నేవీలో ఉద్యోగం : ఇండియన్​ నేవీ భర్తీ చేస్తోన్న ఈ షార్ట్​ సర్వీస్​ కమిషన్​ పోస్టులు ఎగ్జిక్యూటివ్​ బ్రాంచ్​​, టెక్నికల్​ బ్రాంచ్​లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లెవెల్​-10 హోదా ఉద్యోగాలే. వీటికి ఎలాంటి పరీక్ష లేకుండా ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం వీటి ప్రత్యేకత. దీనికి దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిని అకడమిక్​ మార్కుల మెరిట్​తో ఎంపిక చేస్తారు. అందువల్ల యూజీ/ పీజీలో ఎక్కువ మార్కులు సాధించన వారు విజయవంతం కావడానికి అవకాశముంది. ఒక్కో పోస్టుకు నిర్ణీత సంఖ్యలో అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూకు ఆహ్వానిస్తారు. ఇవి సర్వీస్​ సెలక్షన్​ బోర్డు (ఎస్​ఎస్​బీ) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతాయి. ఇందులో విజయవంతమైన వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, తర్వాత నియామకానికి ఖరారు చేస్తారు.

మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,000 జీతం : వీరికి నేవల్​ అకాడమీ, ఎజిమలలో జనవరి 2027 నుంచి 22 వారాల పాటు సంబంధిత విభాగాల్లో తర్ఫీదునిస్తారు. ఆ తర్వాత సబ్​ లెఫ్టినెంట్​ హోదాతో విధుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో లెవెల్​-10 మూల వేతనం రూ.56,100 అందుతుంది. దీనికి డీఏ, హెచ్​ఆర్​ఏ, ఇతర ప్రోత్సాహకాలు అదనం. అంతేకాదు మొదటి నెల నుంచే రూ.1,25,00 జీతం తీసుకోవచ్చు. ప్రొబేషన్​ వ్యవధి పోస్టుల ప్రకారం రెండు లేదా మూడేళ్లు ఉంటుంది. ఈ పోస్టుల పరిమిత కాల ప్రాతిపదికన (షార్ట్​ సర్వీస్​ కమిషన్​) ఉంటాయి. అంటే ఎంపికైన వారు 12 ఏళ్లు విధుల్లో కొనసాగుతారు. అనంతరం మరో రెండేళ్లు సర్వీసు పొడిగిస్తారు. మొత్తం కలిపి గరిష్ఠంగా 14 ఏళ్లపాటు ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తించవచ్చు. ఆ తర్వాత విధుల నుంచి వైదొలగాలి. ఈ నేవీలో పని అనుభవంతో వీరు సులువుగానే సివిల్​ ఉద్యోగాలు పొందగలరు.

ఖాళీలు, అర్హతలు ఇలా :

ఎగ్జిక్యూటివ్​ బ్రాంచ్​ : జనరల్​ సర్వీస్​లో 76 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఏదైనా బ్రాంచీలో బీఈ/ బీటెక్​లో 60 శాతం మార్కులు ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎయిర్​ ట్రాఫిక్​ కంట్రోలర్​ 18, నేవల్​ ఎయిర్​ ఆపరేషన్స్​ ఆఫీసర్​ (అబ్జర్వర్స్​) 20, పది, ఇంటర్​లోనూ 60 శాతం, పైలట్​ 25 ఖాళీలకు బీఈ/బీటెక్​లో 60 శాతం మార్కులు పొందినవారు అర్హులు. లాజిస్టిక్స్​ 10 ఖాళీలకు ఎందులోనైనా 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్​ లేదా ఎంబీఏ లేదా ఎమ్మెస్సీ (ఐటీ)/ ఎంసీఏ లేదా బీఎస్సీ/ సప్లయ్​ చెయిన్​లో పీజీ డిప్లొమా/ బీకామ్​లతో పాటు లాజిస్టిక్స్​ చేసినవారు దీనికి అర్హులు.

ఎడ్యుకేషన్‌ బ్రాంచ్‌ : ఇందులో అన్ని విభాగాల్లోనూ కలిపి మొత్తం 15 ఖాళీలు ఉన్నాయి. వీటికి ఆ పోస్టుల ప్రకారం బీటెక్‌/ ఎమ్మెస్సీ/ ఎంసీఏ/ఎంబీఏ విద్యార్హతలతో పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

టెక్నికల్‌ బ్రాంచ్‌ : ఇంజినీరింగ్‌ బ్రాంచ్‌ 42, ఎలక్ట్రికల్​ బ్రాంచ్​ 38, సబ్​ మెరైన్​ టెక్​ ఇంజినీరింగ్​ 8, సబ్​ మెరైన్​ టెక్​ ఎలక్ట్రికల్​ 8 ఖాళీలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధిత విభాగాల్లో 60 శాతం మార్కులతో బీఈ/ బీటెక్​ పూర్తి చేసుకున్న వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

వయసు : మీరు ఎంపిక చేసుకునే పోస్టు ప్రకారం మారుతుంది. జనవరి 2, 2000 - జులై 1, 2007 మధ్య జన్మించిన వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ అన్ని పోస్టులకు ఇప్పుడు ఫైనల్​ ఇయర్​ చదువుతున్న వారూ అర్హులే. ఎన్​సీసీ సీ సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారికి అకడమిక్​ మార్కుల్లో 5 శాతం సడలింపు వర్తిస్తుంది. అభ్యర్థులు దరఖాస్తులో పోస్టుల వారీ ప్రాధ్యానం తెలపడం తప్పనిసరి.

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ : 24.02.2026

ఎస్​ఎస్​బీ ఇంటర్వ్యూ సెంటర్స్​ : బెంగళూరు, భోపాల్​, విశాఖపట్నం, కోల్​కతా.

వెబ్‌సైట్‌ : https://www.joinindiannavy.gov.in/

