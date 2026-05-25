ఇండియన్ నేవీలో పని చేసే అద్భుత అవకాశం - ఇంటర్ అర్హతతో మహిళలూ అప్లై చేసుకోవచ్చు!

-ఇండియన్ నేవీ 10+2 (బీటెక్‌) క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ ​నోటిఫికేషన్ విడుదల - అప్లైకు చివరి తేదీ ఇదే!

Indian Navy BTech Cadet Entry Scheme 2026
Published : May 25, 2026 at 11:22 AM IST

Indian Navy B.Tech Entry Scheme 2026 : ఇండియన్ నేవీలో పనిచేయాలని ఆశిస్తున్న అభ్యర్థులకు గుడ్​న్యూస్. భారత నౌకాదళం టెక్నికల్ బ్రాంచుల్లో పర్మనెంట్ కమిషన్ ఆఫీసర్ల కోసం 10+2 (బీటెక్‌) క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ కింద నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. నాలుగు సంవత్సరాల బీటెక్‌ డిగ్రీ కోర్సులో ప్రవేశాలకు అర్హులైన అవివాహిత పురుష, మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. మరి, ఇందుకు సంబంధించిన విద్యార్హతలు, వయోపరిమితి, అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఎప్పుడు, ఎంపిక విధానం ఎలా ఉంటుంది? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

భారత నౌకాదళంలో ఉద్యోగం పొందాలనుకునేవారికి ఇదొక అద్భుత అవకాశం. ఇండియన్ నేవీ బీటెక్‌ క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ 2026కు సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులు కేరళలోని ఎళిమలలో ఉన్న ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇండియన్ నావల్ అకాడమీలో(INA) నాలుగు సంవత్సరాల బీటెక్ కోర్సు చదవవలసి ఉంటుంది. కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తి చేసినవారికి సర్టిఫికేట్ అందిస్తారు. తగిన అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులు జూన్‌ 18 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

నోటిఫికేషన్ వివరాలిలా..

ఇండియన్ నేవీ 10+2 (బీటెక్) క్యాడెట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ (పర్మనెంట్‌ కమిషన్) కింద మొత్తం 60 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అందులో మహిళలకు మొత్తం 8 పోస్టులు కేటాయించారు. ఈ 60 ఖాళీలలో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్​కు సంబంధించినవి 30 పోస్టులు ఉన్నాయి. వాటిల్లో 4 ఖాళీలు మహిళలకు కేటాయించారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ & కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్​కు సంబంధించి 30 పోస్టులు ఉండగా, మహిళలకు గరిష్టంగా 4 పోస్టులు కేటాయించారు.

నోట్ : ట్రైనింగ్ టైమ్​లో మెరిట్, అర్హత ఆధారంగా, 07 గురు అభ్యర్థులను కొచ్చిలోని ఎన్‌సీడబ్ల్యూలో బీటెక్ ఇన్ నావల్ ఆర్కిటెక్చర్ & షిప్‌బిల్డింగ్ కోర్సు కోసం సెలెక్ట్ చేస్తారు.

కోర్సు ప్రారంభం : 2027 జనవరిలో ఈ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది.

ఏజ్ లిమిట్ :

ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు 02 జులై 2007 నుంచి 01 జనవరి 2010 మధ్య జన్మించిన వారై ఉండాలి.

అర్హతలు :

  • అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుంచి ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టులలో కనీసం 70 శాతం మార్కుల అగ్రిగేట్‌తో సీనియర్ సెకండరీ పరీక్ష (10+2 విధానం) లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
  • అలాగే, పదో తరగతి లేదా పన్నెండో తరగతిలో ఇంగ్లిష్ సబ్జెక్టులో కనీసం 50 శాతం మార్కులు వచ్చి ఉండాలి.
  • వీటితో పాటు, JEE (మెయిన్‌)-2026 పరీక్షకు (బీఈ/బీటెక్‌ కొరకు) హాజరైన అభ్యర్థులు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులు. అదేవిధంగా, నోటిఫికేషన్ ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్ట శారీరక ప్రమాణాలు కలిగి ఉండాలి.

సెలక్షన్ ప్రాసెస్ :

  • ఈ నోటిఫికేషన్​కు అప్లై చేసిన అభ్యర్థులను JEE మెయిన్‌ 2026 ఆల్ ఇండియా కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్(సీఆర్ఎల్‌) ఆధారంగా ఎస్‌ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్‌లిస్ట్ చేస్తారు.
  • నెక్ట్స్ షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు ఎస్‌ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూలు కండక్ట్ చేస్తారు. తర్వాత వైద్య పరీక్షలు (Medical Examination) ఉంటాయి.
  • మార్కులు, మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ ఆధారంగా ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ తయారు చేస్తారు.
  • 4 ఏళ్ల బీటెక్ కోర్సు సక్సెస్​ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అభ్యర్థులకు జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ నుంచి బీటెక్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ప్రాదానం చేస్తారు.

దరఖాస్తు విధానం : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్​లైన్​లో అప్లై చేసుకోవాలి.

ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ : షార్ట్‌లిస్ట్ చేసిన అభ్యర్థులకు ఎస్‌ఎస్‌బీ ఇంటర్వ్యూలు సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి బెంగళూరు, భోపాల్, కోల్‌కతా, విశాఖపట్నం కేంద్రాలలో నిర్వహిస్తారు.

ముఖ్యమైన తేదీలు :

ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రారంభం : మే 29, 2026.

ఆన్‌లైన్ అప్లైకు లాస్ట్ డేట్ : జూన్ 18, 2026.

